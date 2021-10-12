https://ria.ru/20211012/ukraina-1754183166.html
Рябков не обсуждал на встрече с Нуланд Украину
Рябков не обсуждал на встрече с Нуланд Украину - РИА Новости, 12.10.2021
Рябков не обсуждал на встрече с Нуланд Украину
Тема Украины не обсуждалась на встрече с замгоссекретаря США Викторией Нуланд в российском МИД, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 12.10.2021
2021-10-12T13:03
2021-10-12T13:03
2021-10-12T13:32
сергей рябков
россия
сша
виктория нуланд
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Тема Украины не обсуждалась на встрече с замгоссекретаря США Викторией Нуланд в российском МИД, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Нет, в МИДе не обсуждалась", - сказал Рябков, отвечая на соответствующий вопрос.Он отметил, что консультации касались темы двусторонних отношений, работы диппредставительств и ряда других вопросов.
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сергей рябков, россия, сша, виктория нуланд
13:03 12.10.2021 (обновлено: 13:32 12.10.2021)
Рябков не обсуждал на встрече с Нуланд Украину
Замглавы МИД Рябков не обсуждал на встрече с замгоссекретаря США Нуланд Украину