https://ria.ru/20211012/ukraina-1754183166.html

Рябков не обсуждал на встрече с Нуланд Украину

Рябков не обсуждал на встрече с Нуланд Украину - РИА Новости, 12.10.2021

Рябков не обсуждал на встрече с Нуланд Украину

Тема Украины не обсуждалась на встрече с замгоссекретаря США Викторией Нуланд в российском МИД, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 12.10.2021

2021-10-12T13:03

2021-10-12T13:03

2021-10-12T13:32

сергей рябков

россия

сша

виктория нуланд

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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Тема Украины не обсуждалась на встрече с замгоссекретаря США Викторией Нуланд в российском МИД, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Нет, в МИДе не обсуждалась", - сказал Рябков, отвечая на соответствующий вопрос.Он отметил, что консультации касались темы двусторонних отношений, работы диппредставительств и ряда других вопросов.

https://ria.ru/20211012/nuland-1754100347.html

россия

сша

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2021

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сергей рябков, россия, сша, виктория нуланд