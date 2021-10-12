Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Россия-Китай: Главное
Россия-Китай: Главное
https://ria.ru/20211012/transport-1754224457.html
Без бензина. Как китайцы пересаживаются на экологичный транспорт
Без бензина. Как китайцы пересаживаются на экологичный транспорт - РИА Новости, 12.10.2021
Без бензина. Как китайцы пересаживаются на экологичный транспорт
Будущее автомобильной индустрии — за экологичным транспортом на новых источниках энергии. В Китае производство экологически чистых транспортных средств активно... РИА Новости, 12.10.2021
2021-10-12T16:27
2021-10-12T17:56
россия-китай: главное
экология
китай
чжэнчжоу
транспорт
хань чжэн
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0c/1754229195_0:200:2850:1803_1920x0_80_0_0_89fd7bb4912aad9bf7911ff20e370df2.jpg
МОСКВА, 12 окт — Проект "Россия — Китай: главное". Будущее автомобильной индустрии — за экологичным транспортом на новых источниках энергии. В Китае производство экологически чистых транспортных средств активно развивается, являясь неотъемлемой частью плана властей по снижению углеродных выбросов и достижению углеродной нейтральности. О том, как в КНР развивается передовая индустрия, — в материале проекта "Россия — Китай: главное".Новый драйвер экономикиДостижение углеродной нейтральности и улучшение экологической ситуации — приоритеты китайского руководства на ближайшие десятилетия. На пути к достижению целей по борьбе с изменением климата и загрязнением воздуха необходимо развитие производства транспортных средств на новых видах энергии (NEV).В сентябре на китайском острове Хайнань прошел Всемирный конгресс по развитию индустрии производства автомобилей на новых источниках энергии. Участие в нем приняли более тысячи представителей органов власти, экспертов и руководителей предприятий, которые рассказали о своих взглядах на развитие чистого, экологичного транспорта.Как отмечалось на встрече, в КНР — крупнейшем в мире автомобильном рынке — отрасль NEV стала одной из самых быстроразвивающихся. По данным Китайской ассоциации автопроизводителей, продажи автомобилей на новых видах энергии в стране выросли на 190% в годовом исчислении — до 1,8 миллиона единиц за первые восемь месяцев 2021 года. За первые пять месяцев 2021 года Китай также стал первым по продажам NEV, заняв 47% рынка и опередив Европу и Северную Америку.Вице-премьер КНР Хань Чжэн, выступая на конгрессе, подчеркнул, что инновации лежат в основе развития отрасли. По его словам, NEV стали основным направлением трансформации мировой автопромышленности на фоне выхода глобальной научно-технической и промышленной революции на новый уровень.На благо людей и экологииЭкологические виды транспорта в Китае уже не первый год служат на благо общества. Система общественного транспорта в КНР одна из самых развитых в мире. По сравнению со странами с аналогичным уровнем развития и большинством государств с более высоким ВВП на душу населения — в Китае более высокая плотность как городских, так и междугородних сетей общественного транспорта.За последние 15 лет благодаря мощной государственной поддержке, инвестициям и технологическим разработкам в стране появились высокоскоростные поезда, метрополитен, а также электрические автобусы. Это позволило не только быстрее и удобнее передвигаться в городах и между ними, но и значительно снизить выбросы вредных веществ в атмосферу на один пассажиро-километр.В 2017 году Шэньчжэнь стал первым городом в мире, в котором в качестве общественного транспорта стали использовать исключительно электробусы. По данным Шанхайской городской транспортной комиссии, работа каждого из 16 тысяч электробусов позволяет ежегодно снижать выбросы на 356 тонн углекислого газа, 28 килограммов оксида азота и 26 килограммов твердых частиц. Этот расчет включает загрязнение воздуха во время производства электроэнергии. По данным аналитиков Bloomberg, с 2011 года за счет использования электробусов потребление нефти в стране снизилось примерно на два процента.В целом на конец 2018-го в мире насчитывалось около 425 тысяч электробусов, из которых 421 тысяча приходилась на Китай, а это 99% мирового парка. В Европе же, к примеру, самый большой парк электробусов в 2018 году находился в Амстердаме и насчитывал лишь около ста машин. Впрочем, это неудивительно, ведь крупнейшими в мире производителями электрических автобусов являются китайцы: компания BYD из Шэньчжэня и Yutong из Чжэнчжоу. BYD в феврале 2019 года отпраздновала своеобразный юбилей — выпуск 50-тысячного электрического автобуса.Китайский успех можно повторить и в других странах. КНР не первый год помогает развивать экологичный транспорт в странах — участницах инициативы "Пояс и путь". Своим опытом во многих аспектах — строительстве, финансировании и эксплуатации — для создания и управления обширными сетями общественного транспорта Китай не прочь поделиться и поддержать страны "Пояса и пути" в переходе к зеленой мобильности.
https://ria.ru/20211005/perevozki-1753196281.html
https://ria.ru/20211011/ekologiya-1754000011.html
https://ria.ru/20211007/roboty-1753550841.html
https://ria.ru/20210923/kitay-1751425783.html
китай
чжэнчжоу
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0c/1754229195_113:0:2842:2047_1920x0_80_0_0_f06c180906f9458eb41f92d2929a3ae2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
экология, китай, чжэнчжоу, транспорт, хань чжэн
16:27 12.10.2021 (обновлено: 17:56 12.10.2021)
 

Без бензина. Как китайцы пересаживаются на экологичный транспорт

© AP Photo / Reed SaxonКитайский электрический автобус BYD
Китайский электрический автобус BYD - РИА Новости, 1920, 12.10.2021
© AP Photo / Reed Saxon
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 окт — Проект "Россия — Китай: главное". Будущее автомобильной индустрии — за экологичным транспортом на новых источниках энергии. В Китае производство экологически чистых транспортных средств активно развивается, являясь неотъемлемой частью плана властей по снижению углеродных выбросов и достижению углеродной нейтральности. О том, как в КНР развивается передовая индустрия, — в материале проекта "Россия — Китай: главное".

Новый драйвер экономики

Достижение углеродной нейтральности и улучшение экологической ситуации — приоритеты китайского руководства на ближайшие десятилетия. На пути к достижению целей по борьбе с изменением климата и загрязнением воздуха необходимо развитие производства транспортных средств на новых видах энергии (NEV).
Грузовик проезжает мимо транспортных контейнеров в порту Инкоу в провинции Ляонин на северо-востоке Китая - РИА Новости, 1920, 05.10.2021
5 октября, 16:07Россия-Китай: Главное
Объем автогрузоперевозок в Китае вырос на 22,6% за первые восемь месяцев
В сентябре на китайском острове Хайнань прошел Всемирный конгресс по развитию индустрии производства автомобилей на новых источниках энергии. Участие в нем приняли более тысячи представителей органов власти, экспертов и руководителей предприятий, которые рассказали о своих взглядах на развитие чистого, экологичного транспорта.
Как отмечалось на встрече, в КНР — крупнейшем в мире автомобильном рынке — отрасль NEV стала одной из самых быстроразвивающихся. По данным Китайской ассоциации автопроизводителей, продажи автомобилей на новых видах энергии в стране выросли на 190% в годовом исчислении — до 1,8 миллиона единиц за первые восемь месяцев 2021 года. За первые пять месяцев 2021 года Китай также стал первым по продажам NEV, заняв 47% рынка и опередив Европу и Северную Америку.
Электротехники проверяют солнечные панели электростанции в пруду в Хайане, Китай - РИА Новости, 1920, 11.10.2021
11 октября, 13:17Россия-Китай: Главное
Право на чистый воздух. Как Китай борется за экологию
Вице-премьер КНР Хань Чжэн, выступая на конгрессе, подчеркнул, что инновации лежат в основе развития отрасли. По его словам, NEV стали основным направлением трансформации мировой автопромышленности на фоне выхода глобальной научно-технической и промышленной революции на новый уровень.

"Индустрия NEV — это интеграция информационных технологий и производственных систем", — указал, в свою очередь, заместитель генерального секретаря Китайской ассоциации автопроизводителей Чэнь Шихуа, отметивший, что выпуск автомобилей на новых источниках энергии стал сегодня одним из новых ключевых драйверов экономического роста страны.

На благо людей и экологии

Экологические виды транспорта в Китае уже не первый год служат на благо общества. Система общественного транспорта в КНР одна из самых развитых в мире. По сравнению со странами с аналогичным уровнем развития и большинством государств с более высоким ВВП на душу населения — в Китае более высокая плотность как городских, так и междугородних сетей общественного транспорта.
За последние 15 лет благодаря мощной государственной поддержке, инвестициям и технологическим разработкам в стране появились высокоскоростные поезда, метрополитен, а также электрические автобусы. Это позволило не только быстрее и удобнее передвигаться в городах и между ними, но и значительно снизить выбросы вредных веществ в атмосферу на один пассажиро-километр.
Рабочий на заводе заводе по производству промышленных роботов в Китае - РИА Новости, 1920, 07.10.2021
7 октября, 17:36Россия-Китай: Главное
Производство промышленных роботов в Китае выросло за 8 месяцев на 64%
В 2017 году Шэньчжэнь стал первым городом в мире, в котором в качестве общественного транспорта стали использовать исключительно электробусы. По данным Шанхайской городской транспортной комиссии, работа каждого из 16 тысяч электробусов позволяет ежегодно снижать выбросы на 356 тонн углекислого газа, 28 килограммов оксида азота и 26 килограммов твердых частиц. Этот расчет включает загрязнение воздуха во время производства электроэнергии. По данным аналитиков Bloomberg, с 2011 года за счет использования электробусов потребление нефти в стране снизилось примерно на два процента.
В целом на конец 2018-го в мире насчитывалось около 425 тысяч электробусов, из которых 421 тысяча приходилась на Китай, а это 99% мирового парка. В Европе же, к примеру, самый большой парк электробусов в 2018 году находился в Амстердаме и насчитывал лишь около ста машин. Впрочем, это неудивительно, ведь крупнейшими в мире производителями электрических автобусов являются китайцы: компания BYD из Шэньчжэня и Yutong из Чжэнчжоу. BYD в феврале 2019 года отпраздновала своеобразный юбилей — выпуск 50-тысячного электрического автобуса.
Вид на Пекин - РИА Новости, 1920, 23.09.2021
23 сентября, 11:16Россия-Китай: Главное
Расходы Китая на НИОКР в 2020 году выросли на десять процентов
Китайский успех можно повторить и в других странах. КНР не первый год помогает развивать экологичный транспорт в странах — участницах инициативы "Пояс и путь". Своим опытом во многих аспектах — строительстве, финансировании и эксплуатации — для создания и управления обширными сетями общественного транспорта Китай не прочь поделиться и поддержать страны "Пояса и пути" в переходе к зеленой мобильности.
 
Россия-Китай: ГлавноеЭкологияКитайЧжэнчжоуТранспортХань Чжэн
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:33В Гватемале осудили попытки сноса статуи Христофора Колумба
05:11На Украине заявили, что Зеленский стал проблемой для Запада
05:09Опрос показал, как россияне относятся к голосовым помощникам банков
04:49Канада примет 40 тысяч беженцев из Афганистана
04:42Экс-глава Nissan рассказал о самом опасном моменте побега из Японии
04:23Ирина Унтилова возглавила заксобрание Камчатского края
04:14Исследование показало, как введение маркировки отразилось на рынке обуви
03:59Украинские школы и больницы начали запасаться одеялами и обогревателями
03:58Чиновников администрации Трампа заподозрили в присвоении подарков
03:51Роспотребнадзор разработал рекомендации по организации питания в школах
03:47Опрос показал, сколько россиян согласны сдать биометрические данные
03:42В России начали разрабатывать дальнобойный ПЗРК
03:33Россию признали перспективнейшим рынком
03:22Валерий Пономарев будет представлять Камчатку в Совете Федерации
03:18Специалист объяснил, почему банк дает в кредит больше денег, чем просят
03:17В Michelin спрогнозировали быстрое развитие гастрономической сферы Москвы
03:10В Приморье полицейские вывели из горящего дома 35 жильцов
03:07Эксперты назвали самые популярные марки автомобилей у россиян
03:00В России хотят научить мыслить искусственный интеллект по-другому
03:00Московских лендлордов через год ждет повышение расходов на налоги
Лента новостейМолния