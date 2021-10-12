https://ria.ru/20211012/transport-1754224457.html

Без бензина. Как китайцы пересаживаются на экологичный транспорт

Без бензина. Как китайцы пересаживаются на экологичный транспорт - РИА Новости, 12.10.2021

Без бензина. Как китайцы пересаживаются на экологичный транспорт

Будущее автомобильной индустрии — за экологичным транспортом на новых источниках энергии. В Китае производство экологически чистых транспортных средств активно... РИА Новости, 12.10.2021

2021-10-12T16:27

2021-10-12T16:27

2021-10-12T17:56

россия-китай: главное

экология

китай

чжэнчжоу

транспорт

хань чжэн

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МОСКВА, 12 окт — Проект "Россия — Китай: главное". Будущее автомобильной индустрии — за экологичным транспортом на новых источниках энергии. В Китае производство экологически чистых транспортных средств активно развивается, являясь неотъемлемой частью плана властей по снижению углеродных выбросов и достижению углеродной нейтральности. О том, как в КНР развивается передовая индустрия, — в материале проекта "Россия — Китай: главное".Новый драйвер экономикиДостижение углеродной нейтральности и улучшение экологической ситуации — приоритеты китайского руководства на ближайшие десятилетия. На пути к достижению целей по борьбе с изменением климата и загрязнением воздуха необходимо развитие производства транспортных средств на новых видах энергии (NEV).В сентябре на китайском острове Хайнань прошел Всемирный конгресс по развитию индустрии производства автомобилей на новых источниках энергии. Участие в нем приняли более тысячи представителей органов власти, экспертов и руководителей предприятий, которые рассказали о своих взглядах на развитие чистого, экологичного транспорта.Как отмечалось на встрече, в КНР — крупнейшем в мире автомобильном рынке — отрасль NEV стала одной из самых быстроразвивающихся. По данным Китайской ассоциации автопроизводителей, продажи автомобилей на новых видах энергии в стране выросли на 190% в годовом исчислении — до 1,8 миллиона единиц за первые восемь месяцев 2021 года. За первые пять месяцев 2021 года Китай также стал первым по продажам NEV, заняв 47% рынка и опередив Европу и Северную Америку.Вице-премьер КНР Хань Чжэн, выступая на конгрессе, подчеркнул, что инновации лежат в основе развития отрасли. По его словам, NEV стали основным направлением трансформации мировой автопромышленности на фоне выхода глобальной научно-технической и промышленной революции на новый уровень.На благо людей и экологииЭкологические виды транспорта в Китае уже не первый год служат на благо общества. Система общественного транспорта в КНР одна из самых развитых в мире. По сравнению со странами с аналогичным уровнем развития и большинством государств с более высоким ВВП на душу населения — в Китае более высокая плотность как городских, так и междугородних сетей общественного транспорта.За последние 15 лет благодаря мощной государственной поддержке, инвестициям и технологическим разработкам в стране появились высокоскоростные поезда, метрополитен, а также электрические автобусы. Это позволило не только быстрее и удобнее передвигаться в городах и между ними, но и значительно снизить выбросы вредных веществ в атмосферу на один пассажиро-километр.В 2017 году Шэньчжэнь стал первым городом в мире, в котором в качестве общественного транспорта стали использовать исключительно электробусы. По данным Шанхайской городской транспортной комиссии, работа каждого из 16 тысяч электробусов позволяет ежегодно снижать выбросы на 356 тонн углекислого газа, 28 килограммов оксида азота и 26 килограммов твердых частиц. Этот расчет включает загрязнение воздуха во время производства электроэнергии. По данным аналитиков Bloomberg, с 2011 года за счет использования электробусов потребление нефти в стране снизилось примерно на два процента.В целом на конец 2018-го в мире насчитывалось около 425 тысяч электробусов, из которых 421 тысяча приходилась на Китай, а это 99% мирового парка. В Европе же, к примеру, самый большой парк электробусов в 2018 году находился в Амстердаме и насчитывал лишь около ста машин. Впрочем, это неудивительно, ведь крупнейшими в мире производителями электрических автобусов являются китайцы: компания BYD из Шэньчжэня и Yutong из Чжэнчжоу. BYD в феврале 2019 года отпраздновала своеобразный юбилей — выпуск 50-тысячного электрического автобуса.Китайский успех можно повторить и в других странах. КНР не первый год помогает развивать экологичный транспорт в странах — участницах инициативы "Пояс и путь". Своим опытом во многих аспектах — строительстве, финансировании и эксплуатации — для создания и управления обширными сетями общественного транспорта Китай не прочь поделиться и поддержать страны "Пояса и пути" в переходе к зеленой мобильности.

https://ria.ru/20211005/perevozki-1753196281.html

https://ria.ru/20211011/ekologiya-1754000011.html

https://ria.ru/20211007/roboty-1753550841.html

https://ria.ru/20210923/kitay-1751425783.html

китай

чжэнчжоу

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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экология, китай, чжэнчжоу, транспорт, хань чжэн