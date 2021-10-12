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https://ria.ru/20211012/tereshkova-1754141248.html
Терешкова открыла первое заседание Госдумы VIII созыва
Терешкова открыла первое заседание Госдумы VIII созыва - РИА Новости, 12.10.2021
Терешкова открыла первое заседание Госдумы VIII созыва
Первое пленарное заседание Госдумы VIII созыва открыла Валентина Терешкова ("Единая Россия"), передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 12.10.2021
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политика
госдума рф
валентина терешкова
единая россия
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МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Первое пленарное заседание Госдумы VIII созыва открыла Валентина Терешкова ("Единая Россия"), передает корреспондент РИА Новости.Старейший депутат нижней палаты сейчас — Владимир Ресин, ему 85 лет и он на год старше Терешковой. Однако Ресин отказался от своего конституционного права открыть заседание, и оно перешло следующему по возрасту — первой в мире женщине-космонавту.Место в президиуме традиционно заняли старейшины каждой из партий, прошедших в Госдуму: от КПРФ Светлана Савицкая, от ЛДПР Владимир Жириновский, от "Новых людей" Алексей Нечаев, от "Справедливой России — За правду" Галина Хованская". Терешкова поприветствовала приглашенных гостей, в числе которых руководители федеральных органов власти, и объявила заседание открытым; прозвучал гимн России.После этого она проинформировала депутатов об итогах выборов и предоставила слово представителям партий.
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Терешкова открыла первое заседание Госдумы VIII созыва
Первое пленарное заседание Госдумы VIII созыва открыла Валентина Терешкова.
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политика, госдума рф, валентина терешкова, единая россия
10:03 12.10.2021 (обновлено: 14:47 12.10.2021)
 
Терешкова открыла первое заседание Госдумы VIII созыва

Депутат Терешкова открыла первое пленарное заседание Госдумы VIII созыва

Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Первое пленарное заседание Госдумы VIII созыва открыла Валентина Терешкова ("Единая Россия"), передает корреспондент РИА Новости.
Старейший депутат нижней палаты сейчас — Владимир Ресин, ему 85 лет и он на год старше Терешковой. Однако Ресин отказался от своего конституционного права открыть заседание, и оно перешло следующему по возрасту — первой в мире женщине-космонавту.
Заместитель председателя комитета Госдумы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления Валентина Терешкова на пленарном заседании Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 07.10.2021
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Место в президиуме традиционно заняли старейшины каждой из партий, прошедших в Госдуму: от КПРФ Светлана Савицкая, от ЛДПР Владимир Жириновский, от "Новых людей" Алексей Нечаев, от "Справедливой России — За правду" Галина Хованская".
Терешкова поприветствовала приглашенных гостей, в числе которых руководители федеральных органов власти, и объявила заседание открытым; прозвучал гимн России.
После этого она проинформировала депутатов об итогах выборов и предоставила слово представителям партий.
 
ПолитикаГосдума РФВалентина ТерешковаЕдиная Россия
 
 
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