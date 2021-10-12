https://ria.ru/20211012/tereshkova-1754141248.html

Терешкова открыла первое заседание Госдумы VIII созыва

Терешкова открыла первое заседание Госдумы VIII созыва - РИА Новости, 12.10.2021

Терешкова открыла первое заседание Госдумы VIII созыва

Первое пленарное заседание Госдумы VIII созыва открыла Валентина Терешкова ("Единая Россия"), передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 12.10.2021

2021-10-12T10:03

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политика

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валентина терешкова

единая россия

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МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Первое пленарное заседание Госдумы VIII созыва открыла Валентина Терешкова ("Единая Россия"), передает корреспондент РИА Новости.Старейший депутат нижней палаты сейчас — Владимир Ресин, ему 85 лет и он на год старше Терешковой. Однако Ресин отказался от своего конституционного права открыть заседание, и оно перешло следующему по возрасту — первой в мире женщине-космонавту.Место в президиуме традиционно заняли старейшины каждой из партий, прошедших в Госдуму: от КПРФ Светлана Савицкая, от ЛДПР Владимир Жириновский, от "Новых людей" Алексей Нечаев, от "Справедливой России — За правду" Галина Хованская". Терешкова поприветствовала приглашенных гостей, в числе которых руководители федеральных органов власти, и объявила заседание открытым; прозвучал гимн России.После этого она проинформировала депутатов об итогах выборов и предоставила слово представителям партий.

https://ria.ru/20211007/tereshkova-1753467945.html

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Терешкова открыла первое заседание Госдумы VIII созыва Первое пленарное заседание Госдумы VIII созыва открыла Валентина Терешкова. 2021-10-12T10:03 true PT0M34S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, госдума рф, валентина терешкова, единая россия