https://ria.ru/20211012/sputnik-1754154925.html

Эксперт ВОЗ назвала "Спутник V" очень хорошей вакциной

Эксперт ВОЗ назвала "Спутник V" очень хорошей вакциной - РИА Новости, 12.10.2021

Эксперт ВОЗ назвала "Спутник V" очень хорошей вакциной

Всемирная организация здравоохранения рассчитывает, что "Спутник V" будет одобрен, судя по предварительным данным, это "очень хорошая вакцина", заявила в... РИА Новости, 12.10.2021

2021-10-12T11:15

2021-10-12T11:15

2021-10-12T12:13

распространение коронавируса

воз

российский фонд прямых инвестиций

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

вакцина "спутник v"

сумья сваминатан

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ЖЕНЕВА, 12 окт - РИА Новости, Елизавета Исакова. Всемирная организация здравоохранения рассчитывает, что "Спутник V" будет одобрен, судя по предварительным данным, это "очень хорошая вакцина", заявила в интервью РИА Новости старший научный сотрудник ВОЗ Сумия Сваминатан."Мы надеемся, что "Спутник V" будет одобрен, потому что, судя по данным, которые мы видели, это очень хорошая вакцина", - сказала собеседница агентства."Спутник V" одобрен в 70 странах с общим населением 4 миллиарда человек, это более 50% населения Земли. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире. Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян, это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet (91,6%), сообщали ранее РФПИ и НИЦ Гамалеи.Читайте полный текст интервью >>

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

воз, российский фонд прямых инвестиций, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцина "спутник v", сумья сваминатан