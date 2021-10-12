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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211012/sputnik-1754154925.html
Эксперт ВОЗ назвала "Спутник V" очень хорошей вакциной
Эксперт ВОЗ назвала "Спутник V" очень хорошей вакциной - РИА Новости, 12.10.2021
Эксперт ВОЗ назвала "Спутник V" очень хорошей вакциной
Всемирная организация здравоохранения рассчитывает, что "Спутник V" будет одобрен, судя по предварительным данным, это "очень хорошая вакцина", заявила в... РИА Новости, 12.10.2021
2021-10-12T11:15
2021-10-12T12:13
распространение коронавируса
воз
российский фонд прямых инвестиций
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
вакцина "спутник v"
сумья сваминатан
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ЖЕНЕВА, 12 окт - РИА Новости, Елизавета Исакова. Всемирная организация здравоохранения рассчитывает, что "Спутник V" будет одобрен, судя по предварительным данным, это "очень хорошая вакцина", заявила в интервью РИА Новости старший научный сотрудник ВОЗ Сумия Сваминатан."Мы надеемся, что "Спутник V" будет одобрен, потому что, судя по данным, которые мы видели, это очень хорошая вакцина", - сказала собеседница агентства."Спутник V" одобрен в 70 странах с общим населением 4 миллиарда человек, это более 50% населения Земли. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире. Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян, это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet (91,6%), сообщали ранее РФПИ и НИЦ Гамалеи.Читайте полный текст интервью &gt;&gt;
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воз, российский фонд прямых инвестиций, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцина "спутник v", сумья сваминатан
11:15 12.10.2021 (обновлено: 12:13 12.10.2021)
 
Эксперт ВОЗ назвала "Спутник V" очень хорошей вакциной

Эксперт ВОЗ Сваминатан назвала "Спутник V" очень хорошей вакциной

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкМедицинский работник демонстрирует препарат от коронавирусной инфекции "Гам-Ковид-Вак" (Спутник V)
Медицинский работник демонстрирует препарат от коронавирусной инфекции Гам-Ковид-Вак (Спутник V) - РИА Новости, 1920, 12.10.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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ЖЕНЕВА, 12 окт - РИА Новости, Елизавета Исакова. Всемирная организация здравоохранения рассчитывает, что "Спутник V" будет одобрен, судя по предварительным данным, это "очень хорошая вакцина", заявила в интервью РИА Новости старший научный сотрудник ВОЗ Сумия Сваминатан.
"Мы надеемся, что "Спутник V" будет одобрен, потому что, судя по данным, которые мы видели, это очень хорошая вакцина", - сказала собеседница агентства.
"Спутник V" одобрен в 70 странах с общим населением 4 миллиарда человек, это более 50% населения Земли. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире. Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян, это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet (91,6%), сообщали ранее РФПИ и НИЦ Гамалеи.
Читайте полный текст интервью >>
 
Распространение коронавирусаВОЗРоссийский фонд прямых инвестицийКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииВакцина "Спутник V"Сумья Сваминатан
 
 
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