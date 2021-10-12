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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20211012/spears-1753980767.html
Бритни Спирс сообщила, что пишет книгу о призраке убитой девушки
Бритни Спирс сообщила, что пишет книгу о призраке убитой девушки - РИА Новости, 12.10.2021
Бритни Спирс сообщила, что пишет книгу о призраке убитой девушки
Американская поп-певица Бритни Спирс сообщила в Instagram, что пишет книгу о призраке убитой девушки, которая застряла между двух миров. РИА Новости, 12.10.2021
2021-10-12T00:47
2021-10-12T00:47
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МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Американская поп-певица Бритни Спирс сообщила в Instagram, что пишет книгу о призраке убитой девушки, которая застряла между двух миров. Поп-звезда добавила, что в окружении ее героини нет никого, кому бы она могла доверять. Но в какой-то момент с ней начинают происходить вещи, благодаря которым она понимает, как выйти из этой неопределенности. Но тогда ей придется принять решение: отомстить тем, кто убил ее, или создать новую жизнь. Некоторые из поклонников Бритни Спирс указали в комментариях на сходство сюжета ее будущей книги с ситуацией с опекунством исполнительницы, в которой она находилась на протяжении последних 13 лет. "Это история о девушке по имени Бритни", "Предстоящий бестселлер NYT", "Ты выбрала прекрасный способ, чтобы рассказать о своих чувствах. У тебя все получится", — поддержали знаменитость поклонники. Бритни Спирс пока не сообщила как будет называться ее книга, и когда состоится ее релиз. С 2008 года по решению суда артистка находилась под опекой своего отца Джейми Спирса. Опекунство было назначено на фоне психологических проблем, с которыми столкнулась Бритни 13 лет назад. Родственник поп-звезды контролировал все вопросы дочери, включая финансы и даже личную жизнь.Недавно певица прервала многолетнее молчание и заявила в суде, что ее отец злоупотребляет правами опекуна. Суд частично пошел навстречу и разрешил получить звезде собственного адвоката. А уже в начале сентября Джеймс Спирс обратился в суд с ходатайством об освобождении дочери от его 13-летней опеки. Прошение было удовлетворено.
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бритни спирс, звезды, знаменитости, новости культуры, книги, стиль жизни
00:47 12.10.2021
 

Бритни Спирс сообщила, что пишет книгу о призраке убитой девушки

© AP Photo / Invision/Chris PizzelloБритни Спирс
Бритни Спирс - РИА Новости, 1920, 12.10.2021
© AP Photo / Invision/Chris Pizzello
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МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Американская поп-певица Бритни Спирс сообщила в Instagram, что пишет книгу о призраке убитой девушки, которая застряла между двух миров.

"Я пишу книгу о девушке, которая была убита, но ее призрак застрял в лимбе из-за травм и боли. Она не знает, как пересечь границы мира, который она знала прежде. Проведя три года в состоянии неопределенности, она превратилась в призрак, который существует только за счет своего отражения в зеркале", — написала Спирс.

Поп-звезда добавила, что в окружении ее героини нет никого, кому бы она могла доверять. Но в какой-то момент с ней начинают происходить вещи, благодаря которым она понимает, как выйти из этой неопределенности. Но тогда ей придется принять решение: отомстить тем, кто убил ее, или создать новую жизнь.
Некоторые из поклонников Бритни Спирс указали в комментариях на сходство сюжета ее будущей книги с ситуацией с опекунством исполнительницы, в которой она находилась на протяжении последних 13 лет.
"Это история о девушке по имени Бритни", "Предстоящий бестселлер NYT", "Ты выбрала прекрасный способ, чтобы рассказать о своих чувствах. У тебя все получится", — поддержали знаменитость поклонники.
Бритни Спирс пока не сообщила как будет называться ее книга, и когда состоится ее релиз.
С 2008 года по решению суда артистка находилась под опекой своего отца Джейми Спирса. Опекунство было назначено на фоне психологических проблем, с которыми столкнулась Бритни 13 лет назад. Родственник поп-звезды контролировал все вопросы дочери, включая финансы и даже личную жизнь.
Недавно певица прервала многолетнее молчание и заявила в суде, что ее отец злоупотребляет правами опекуна. Суд частично пошел навстречу и разрешил получить звезде собственного адвоката. А уже в начале сентября Джеймс Спирс обратился в суд с ходатайством об освобождении дочери от его 13-летней опеки. Прошение было удовлетворено.
Бритни Спирс - РИА Новости, 1920, 02.10.2021
2 октября, 10:51Шоубиз
Бритни Спирс хочет купить новый дом после окончания опекунства
 
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