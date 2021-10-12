https://ria.ru/20211012/spears-1753980767.html

Бритни Спирс сообщила, что пишет книгу о призраке убитой девушки

Бритни Спирс сообщила, что пишет книгу о призраке убитой девушки - РИА Новости, 12.10.2021

Бритни Спирс сообщила, что пишет книгу о призраке убитой девушки

Американская поп-певица Бритни Спирс сообщила в Instagram, что пишет книгу о призраке убитой девушки, которая застряла между двух миров. РИА Новости, 12.10.2021

2021-10-12T00:47

2021-10-12T00:47

2021-10-12T00:47

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МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Американская поп-певица Бритни Спирс сообщила в Instagram, что пишет книгу о призраке убитой девушки, которая застряла между двух миров. Поп-звезда добавила, что в окружении ее героини нет никого, кому бы она могла доверять. Но в какой-то момент с ней начинают происходить вещи, благодаря которым она понимает, как выйти из этой неопределенности. Но тогда ей придется принять решение: отомстить тем, кто убил ее, или создать новую жизнь. Некоторые из поклонников Бритни Спирс указали в комментариях на сходство сюжета ее будущей книги с ситуацией с опекунством исполнительницы, в которой она находилась на протяжении последних 13 лет. "Это история о девушке по имени Бритни", "Предстоящий бестселлер NYT", "Ты выбрала прекрасный способ, чтобы рассказать о своих чувствах. У тебя все получится", — поддержали знаменитость поклонники. Бритни Спирс пока не сообщила как будет называться ее книга, и когда состоится ее релиз. С 2008 года по решению суда артистка находилась под опекой своего отца Джейми Спирса. Опекунство было назначено на фоне психологических проблем, с которыми столкнулась Бритни 13 лет назад. Родственник поп-звезды контролировал все вопросы дочери, включая финансы и даже личную жизнь.Недавно певица прервала многолетнее молчание и заявила в суде, что ее отец злоупотребляет правами опекуна. Суд частично пошел навстречу и разрешил получить звезде собственного адвоката. А уже в начале сентября Джеймс Спирс обратился в суд с ходатайством об освобождении дочери от его 13-летней опеки. Прошение было удовлетворено.

https://ria.ru/20211002/spirs-1752779242.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

бритни спирс, звезды, знаменитости, новости культуры, книги, стиль жизни