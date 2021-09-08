https://ria.ru/20210908/spears-1749098318.html

NBC: отец Бритни Спирс подал ходатайство об освобождении ее из-под опеки

NBC: отец Бритни Спирс подал ходатайство об освобождении ее из-под опеки - РИА Новости, 08.09.2021

NBC: отец Бритни Спирс подал ходатайство об освобождении ее из-под опеки

Отец американской певицы Бритни Спирс обратился в суд с ходатайством об освобождении дочери от его 13-летней опеки, лишавшей ее контроля над финансами, передает РИА Новости, 08.09.2021

2021-09-08T03:07

2021-09-08T03:07

2021-09-08T03:07

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бритни спирс

вашингтон

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ВАШИНГТОН, 8 сен - РИА Новости. Отец американской певицы Бритни Спирс обратился в суд с ходатайством об освобождении дочери от его 13-летней опеки, лишавшей ее контроля над финансами, передает телеканал NBC.В обращении Джеймса Спирса говорится, что 39-летняя Бритни Спирс "имеет право на то, чтобы суд всерьез рассмотрел вопрос, есть ли необходимость в этом опекунстве". Он утверждает, что жизненные обстоятельства его 39-летней дочери изменились до такой степени, что "оснований для продолжения опеки может уже не существовать".Певица пытается освободиться от опеки своего отца, который с 2008 года по решению суда контролирует большинство аспектов ее жизни, включая управление многомиллионным состоянием. Опекунство ему было присуждено на фоне психологических проблем, с которыми столкнулась Бритни Спирс 13 лет назад.

https://ria.ru/20210829/spirs-1747672366.html

вашингтон

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в мире, бритни спирс, вашингтон