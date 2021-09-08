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Шоубиз
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NBC: отец Бритни Спирс подал ходатайство об освобождении ее из-под опеки
NBC: отец Бритни Спирс подал ходатайство об освобождении ее из-под опеки - РИА Новости, 08.09.2021
NBC: отец Бритни Спирс подал ходатайство об освобождении ее из-под опеки
Отец американской певицы Бритни Спирс обратился в суд с ходатайством об освобождении дочери от его 13-летней опеки, лишавшей ее контроля над финансами, передает РИА Новости, 08.09.2021
2021-09-08T03:07
2021-09-08T03:07
шоубиз
в мире
бритни спирс
вашингтон
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ВАШИНГТОН, 8 сен - РИА Новости. Отец американской певицы Бритни Спирс обратился в суд с ходатайством об освобождении дочери от его 13-летней опеки, лишавшей ее контроля над финансами, передает телеканал NBC.В обращении Джеймса Спирса говорится, что 39-летняя Бритни Спирс "имеет право на то, чтобы суд всерьез рассмотрел вопрос, есть ли необходимость в этом опекунстве". Он утверждает, что жизненные обстоятельства его 39-летней дочери изменились до такой степени, что "оснований для продолжения опеки может уже не существовать".Певица пытается освободиться от опеки своего отца, который с 2008 года по решению суда контролирует большинство аспектов ее жизни, включая управление многомиллионным состоянием. Опекунство ему было присуждено на фоне психологических проблем, с которыми столкнулась Бритни Спирс 13 лет назад.
https://ria.ru/20210829/spirs-1747672366.html
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в мире, бритни спирс, вашингтон
03:07 08.09.2021
 
NBC: отец Бритни Спирс подал ходатайство об освобождении ее из-под опеки

NBC: отец Бритни Спирс подал в суд ходатайство об освобождении дочери из-под его опеки

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПевица Бритни Спирс
Певица Бритни Спирс - РИА Новости, 1920, 08.09.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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ВАШИНГТОН, 8 сен - РИА Новости. Отец американской певицы Бритни Спирс обратился в суд с ходатайством об освобождении дочери от его 13-летней опеки, лишавшей ее контроля над финансами, передает телеканал NBC.
В обращении Джеймса Спирса говорится, что 39-летняя Бритни Спирс "имеет право на то, чтобы суд всерьез рассмотрел вопрос, есть ли необходимость в этом опекунстве". Он утверждает, что жизненные обстоятельства его 39-летней дочери изменились до такой степени, что "оснований для продолжения опеки может уже не существовать".
Певица пытается освободиться от опеки своего отца, который с 2008 года по решению суда контролирует большинство аспектов ее жизни, включая управление многомиллионным состоянием. Опекунство ему было присуждено на фоне психологических проблем, с которыми столкнулась Бритни Спирс 13 лет назад.
Бритни Спирс - РИА Новости, 1920, 29.08.2021
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