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NBC: отец Бритни Спирс подал ходатайство об освобождении ее из-под опеки
NBC: отец Бритни Спирс подал ходатайство об освобождении ее из-под опеки - РИА Новости, 08.09.2021
NBC: отец Бритни Спирс подал ходатайство об освобождении ее из-под опеки
Отец американской певицы Бритни Спирс обратился в суд с ходатайством об освобождении дочери от его 13-летней опеки, лишавшей ее контроля над финансами, передает РИА Новости, 08.09.2021
2021-09-08T03:07
2021-09-08T03:07
2021-09-08T03:07
шоубиз
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бритни спирс
вашингтон
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ВАШИНГТОН, 8 сен - РИА Новости. Отец американской певицы Бритни Спирс обратился в суд с ходатайством об освобождении дочери от его 13-летней опеки, лишавшей ее контроля над финансами, передает телеканал NBC.В обращении Джеймса Спирса говорится, что 39-летняя Бритни Спирс "имеет право на то, чтобы суд всерьез рассмотрел вопрос, есть ли необходимость в этом опекунстве". Он утверждает, что жизненные обстоятельства его 39-летней дочери изменились до такой степени, что "оснований для продолжения опеки может уже не существовать".Певица пытается освободиться от опеки своего отца, который с 2008 года по решению суда контролирует большинство аспектов ее жизни, включая управление многомиллионным состоянием. Опекунство ему было присуждено на фоне психологических проблем, с которыми столкнулась Бритни Спирс 13 лет назад.
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в мире, бритни спирс, вашингтон
NBC: отец Бритни Спирс подал ходатайство об освобождении ее из-под опеки
NBC: отец Бритни Спирс подал в суд ходатайство об освобождении дочери из-под его опеки