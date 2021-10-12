Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211012/rosfinmonitoring-1754251308.html
Росфинмониторинг предложил внесудебный порядок блокировки счетов и карт
Росфинмониторинг предложил внесудебный порядок блокировки счетов и карт - РИА Новости, 13.10.2021
Росфинмониторинг предложил внесудебный порядок блокировки счетов и карт
Росфинмониторинг предложил дать возможность без суда блокировать счета и банковские карты при подозрении, что их используют для финансирования терроризма и... РИА Новости, 13.10.2021
2021-10-12T18:02
2021-10-13T02:19
общество
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
генеральная прокуратура рф
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
россия
кредитные карты
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154780/60/1547806033_0:220:2501:1626_1920x0_80_0_0_171eddcf0d66930ee5c4284a03d8a56a.jpg
МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Росфинмониторинг предложил дать возможность без суда блокировать счета и банковские карты при подозрении, что их используют для финансирования терроризма и экстремизма, включая организацию массовых беспорядков и оборот наркотиков. Документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.Внесудебный механизм приостановления операций по счетам правоохранительные органы смогут, в частности, применять при получении сведений о финансировании деятельности, "направленной на организацию или проведение публичных мероприятий с нарушением установленного порядка, что может привести к массовым беспорядкам, погромам, поджогам, нарушению функционирования объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, иным аналогичным негативным последствиям", говорится в пояснительной записке.Принять такое решение они могут только в не терпящих отложения случаях, подчеркивают авторы инициативы, а имеющиеся в распоряжении госорганов сведения "должны быть достаточными, предварительно подтвержденными и задокументированными". Внесудебное приостановление операций будет временным - на срок до 10 рабочих дней, а чтобы его продлить, потребуется решение суда.Само решение о приостановлении будет приниматься ограниченной категорией должностных лиц, в которую предлагается включить руководителей федеральных органов власти и их заместителей: МВД России, ФСБ, Росфинмониторинг, а также отдельных руководителей их территориальных органов, говорится в записке.Кроме того, проект предусматривает обязательное уведомление в течение 24 часов Генерального прокурора РФ, его заместителя или иного подчиненного ему прокурора о принятом решении о приостановлении операций. Генпрокуратура сможет опротестовать это решение, если окажется, что оно принято с нарушением закона. Срок рассмотрения такого протеста составляет 48 часов.Разработчики проекта, анализируя имеющуюся практику, подсчитали, что "в день по всей территории РФ уполномоченными должностными лицами правоохранительных органов будет приниматься порядка 17 решений о приостановлении операций, ‎а в неделю – около 120. "Принятие проекта позволит создать эффективный механизм обеспечения безопасности государства, защиты интересов общества и граждан в случае использования финансовых инструментов в противоправных целях", - уверены авторы инициативы.
https://ria.ru/20211012/karta-1754127722.html
https://ria.ru/20211011/karta-1753934437.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154780/60/1547806033_0:0:2217:1663_1920x0_80_0_0_aac9494b28791179ee8412c554dbcd2a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), генеральная прокуратура рф, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), россия, кредитные карты
18:02 12.10.2021 (обновлено: 02:19 13.10.2021)
 
Росфинмониторинг предложил внесудебный порядок блокировки счетов и карт

ФСБ и МВД предложили дать право блокировать денежные переводы без суда на 10 дней

CC0 / AKuptsova / Банковские карты
Банковские карты - РИА Новости, 1920, 12.10.2021
CC0 / AKuptsova /
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Росфинмониторинг предложил дать возможность без суда блокировать счета и банковские карты при подозрении, что их используют для финансирования терроризма и экстремизма, включая организацию массовых беспорядков и оборот наркотиков. Документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.
Внесудебный механизм приостановления операций по счетам правоохранительные органы смогут, в частности, применять при получении сведений о финансировании деятельности, "направленной на организацию или проведение публичных мероприятий с нарушением установленного порядка, что может привести к массовым беспорядкам, погромам, поджогам, нарушению функционирования объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, иным аналогичным негативным последствиям", говорится в пояснительной записке.
Снятие наличных денег через банкоматы - РИА Новости, 1920, 12.10.2021
Вчера, 06:16
Аналитики выяснили, почему россияне снимают наличные с кредитной карты
Принять такое решение они могут только в не терпящих отложения случаях, подчеркивают авторы инициативы, а имеющиеся в распоряжении госорганов сведения "должны быть достаточными, предварительно подтвержденными и задокументированными". Внесудебное приостановление операций будет временным - на срок до 10 рабочих дней, а чтобы его продлить, потребуется решение суда.
Само решение о приостановлении будет приниматься ограниченной категорией должностных лиц, в которую предлагается включить руководителей федеральных органов власти и их заместителей: МВД России, ФСБ, Росфинмониторинг, а также отдельных руководителей их территориальных органов, говорится в записке.
Кроме того, проект предусматривает обязательное уведомление в течение 24 часов Генерального прокурора РФ, его заместителя или иного подчиненного ему прокурора о принятом решении о приостановлении операций. Генпрокуратура сможет опротестовать это решение, если окажется, что оно принято с нарушением закона. Срок рассмотрения такого протеста составляет 48 часов.
Разработчики проекта, анализируя имеющуюся практику, подсчитали, что "в день по всей территории РФ уполномоченными должностными лицами правоохранительных органов будет приниматься порядка 17 решений о приостановлении операций, ‎а в неделю – около 120. "Принятие проекта позволит создать эффективный механизм обеспечения безопасности государства, защиты интересов общества и граждан в случае использования финансовых инструментов в противоправных целях", - уверены авторы инициативы.
Покупка - РИА Новости, 1920, 11.10.2021
11 октября, 02:17
Юрист объяснил, можно ли делать покупки с карты родственника
 
ОбществоФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Генеральная прокуратура РФФедеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)Россиякредитные карты
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:11На Украине заявили, что Зеленский стал проблемой для Запада
05:09Опрос показал, как россияне относятся к голосовым помощникам банков
04:49Канада примет 40 тысяч беженцев из Афганистана
04:42Экс-глава Nissan рассказал о самом опасном моменте побега из Японии
04:23Ирина Унтилова возглавила заксобрание Камчатского края
04:14Исследование показало, как введение маркировки отразилось на рынке обуви
03:59Украинские школы и больницы начали запасаться одеялами и обогревателями
03:58Чиновников администрации Трампа заподозрили в присвоении подарков
03:51Роспотребнадзор разработал рекомендации по организации питания в школах
03:47Опрос показал, сколько россиян согласны сдать биометрические данные
03:42В России начали разрабатывать дальнобойный ПЗРК
03:33Россию признали перспективнейшим рынком
03:22Валерий Пономарев будет представлять Камчатку в Совете Федерации
03:18Специалист объяснил, почему банк дает в кредит больше денег, чем просят
03:17В Michelin спрогнозировали быстрое развитие гастрономической сферы Москвы
03:10В Приморье полицейские вывели из горящего дома 35 жильцов
03:07Эксперты назвали самые популярные марки автомобилей у россиян
03:00В России хотят научить мыслить искусственный интеллект по-другому
03:00Московских лендлордов через год ждет повышение расходов на налоги
02:58Министр образования Якутии ушел в отставку по собственной инициативе
Лента новостейМолния