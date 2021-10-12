https://ria.ru/20211012/rosfinmonitoring-1754251308.html

Росфинмониторинг предложил внесудебный порядок блокировки счетов и карт

Росфинмониторинг предложил внесудебный порядок блокировки счетов и карт - РИА Новости, 13.10.2021

Росфинмониторинг предложил внесудебный порядок блокировки счетов и карт

Росфинмониторинг предложил дать возможность без суда блокировать счета и банковские карты при подозрении, что их используют для финансирования терроризма и... РИА Новости, 13.10.2021

2021-10-12T18:02

2021-10-12T18:02

2021-10-13T02:19

общество

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

генеральная прокуратура рф

федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)

россия

кредитные карты

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МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Росфинмониторинг предложил дать возможность без суда блокировать счета и банковские карты при подозрении, что их используют для финансирования терроризма и экстремизма, включая организацию массовых беспорядков и оборот наркотиков. Документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.Внесудебный механизм приостановления операций по счетам правоохранительные органы смогут, в частности, применять при получении сведений о финансировании деятельности, "направленной на организацию или проведение публичных мероприятий с нарушением установленного порядка, что может привести к массовым беспорядкам, погромам, поджогам, нарушению функционирования объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, иным аналогичным негативным последствиям", говорится в пояснительной записке.Принять такое решение они могут только в не терпящих отложения случаях, подчеркивают авторы инициативы, а имеющиеся в распоряжении госорганов сведения "должны быть достаточными, предварительно подтвержденными и задокументированными". Внесудебное приостановление операций будет временным - на срок до 10 рабочих дней, а чтобы его продлить, потребуется решение суда.Само решение о приостановлении будет приниматься ограниченной категорией должностных лиц, в которую предлагается включить руководителей федеральных органов власти и их заместителей: МВД России, ФСБ, Росфинмониторинг, а также отдельных руководителей их территориальных органов, говорится в записке.Кроме того, проект предусматривает обязательное уведомление в течение 24 часов Генерального прокурора РФ, его заместителя или иного подчиненного ему прокурора о принятом решении о приостановлении операций. Генпрокуратура сможет опротестовать это решение, если окажется, что оно принято с нарушением закона. Срок рассмотрения такого протеста составляет 48 часов.Разработчики проекта, анализируя имеющуюся практику, подсчитали, что "в день по всей территории РФ уполномоченными должностными лицами правоохранительных органов будет приниматься порядка 17 решений о приостановлении операций, ‎а в неделю – около 120. "Принятие проекта позволит создать эффективный механизм обеспечения безопасности государства, защиты интересов общества и граждан в случае использования финансовых инструментов в противоправных целях", - уверены авторы инициативы.

https://ria.ru/20211012/karta-1754127722.html

https://ria.ru/20211011/karta-1753934437.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), генеральная прокуратура рф, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), россия, кредитные карты