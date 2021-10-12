https://ria.ru/20211012/razgovor-1754183837.html

Рябков поделился впечатлениями от разговора с Нуланд

Рябков поделился впечатлениями от разговора с Нуланд - РИА Новости, 12.10.2021

Рябков поделился впечатлениями от разговора с Нуланд

Разговор с замгоссекретаря США Викторией Нуланд был "предельно откровенным", заявил РИА Новости замглавы МИД Сергей Рябков по итогам почти двухчасовых... РИА Новости, 12.10.2021

2021-10-12T13:05

2021-10-12T13:05

2021-10-12T15:11

россия

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сергей рябков

виктория нуланд

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Разговор с замгоссекретаря США Викторией Нуланд был "предельно откровенным", заявил РИА Новости замглавы МИД Сергей Рябков по итогам почти двухчасовых консультаций.Он добавил, что пока позиции сторон плохо стыкуются."Американцы не прислушиваются к нашей логике, к нашим требованиям. Но тем не менее разговор был полезен", — отметил замминистра.По его словам, в отношениях двух стран существует "потенциал для обострения", если стороны не приложат усилий для нормализации. Москва не исключает заморозки работы дипмиссий России и США, но хотела бы избежать такого сценария, подчеркнул Рябков.Нуланд прибыла в Москву накануне и пробудет здесь до 13 октября. Источник РИА Новости сообщал, что ей предстоит встреча с замглавы администрации Кремля Дмитрием Козаком.По словам официального представителя МИД Марии Захаровой, инициатива визита исходила от американской стороны. Замглавы Госдепартамента считается одним из ключевых специалистов в правительстве США по России и странам бывшего СССР. Прежде она курировала это направление на посту помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии. С 2019-го Нуланд находилась в черном списке, ей было запрещено въезжать в Россию. Однако Москва согласилась на ее приезд в обмен на снятие санкций с одного из россиян.

https://ria.ru/20211011/foto-1754104440.html

https://ria.ru/20211012/nuland-1754100347.html

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россия, в мире, сша, сергей рябков, виктория нуланд, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)