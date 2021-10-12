13:05 12.10.2021 (обновлено: 15:11 12.10.2021)
Рябков поделился впечатлениями от разговора с Нуланд
Рябков: разговор с Нуланд был предельно откровенным, но позиции сторон плохо стыкуются
© Максим Блинов / Перейти в фотобанкШерпа России в БРИКС, заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков на пресс-конференции, посвященной началу председательства России в БРИКС в 2020 году.
© Максим Блинов
МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Разговор с замгоссекретаря США Викторией Нуланд был "предельно откровенным", заявил РИА Новости замглавы МИД Сергей Рябков по итогам почти двухчасовых консультаций.
Он добавил, что пока позиции сторон плохо стыкуются.
"Американцы не прислушиваются к нашей логике, к нашим требованиям. Но тем не менее разговор был полезен", — отметил замминистра.
По его словам, в отношениях двух стран существует "потенциал для обострения", если стороны не приложат усилий для нормализации. Москва не исключает заморозки работы дипмиссий России и США, но хотела бы избежать такого сценария, подчеркнул Рябков.
11 октября, 21:21Нуланд рассказала, чем занималась в Москве накануне переговоров
Нуланд прибыла в Москву накануне и пробудет здесь до 13 октября. Источник РИА Новости сообщал, что ей предстоит встреча с замглавы администрации Кремля Дмитрием Козаком.
По словам официального представителя МИД Марии Захаровой, инициатива визита исходила от американской стороны.
Замглавы Госдепартамента считается одним из ключевых специалистов в правительстве США по России и странам бывшего СССР. Прежде она курировала это направление на посту помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии. С 2019-го Нуланд находилась в черном списке, ей было запрещено въезжать в Россию. Однако Москва согласилась на ее приезд в обмен на снятие санкций с одного из россиян.