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Рябков поделился впечатлениями от разговора с Нуланд
Рябков поделился впечатлениями от разговора с Нуланд - РИА Новости, 12.10.2021
Рябков поделился впечатлениями от разговора с Нуланд
Разговор с замгоссекретаря США Викторией Нуланд был "предельно откровенным", заявил РИА Новости замглавы МИД Сергей Рябков по итогам почти двухчасовых... РИА Новости, 12.10.2021
2021-10-12T13:05
2021-10-12T15:11
россия
в мире
сша
сергей рябков
виктория нуланд
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Разговор с замгоссекретаря США Викторией Нуланд был "предельно откровенным", заявил РИА Новости замглавы МИД Сергей Рябков по итогам почти двухчасовых консультаций.Он добавил, что пока позиции сторон плохо стыкуются."Американцы не прислушиваются к нашей логике, к нашим требованиям. Но тем не менее разговор был полезен", — отметил замминистра.По его словам, в отношениях двух стран существует "потенциал для обострения", если стороны не приложат усилий для нормализации. Москва не исключает заморозки работы дипмиссий России и США, но хотела бы избежать такого сценария, подчеркнул Рябков.Нуланд прибыла в Москву накануне и пробудет здесь до 13 октября. Источник РИА Новости сообщал, что ей предстоит встреча с замглавы администрации Кремля Дмитрием Козаком.По словам официального представителя МИД Марии Захаровой, инициатива визита исходила от американской стороны. Замглавы Госдепартамента считается одним из ключевых специалистов в правительстве США по России и странам бывшего СССР. Прежде она курировала это направление на посту помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии. С 2019-го Нуланд находилась в черном списке, ей было запрещено въезжать в Россию. Однако Москва согласилась на ее приезд в обмен на снятие санкций с одного из россиян.
https://ria.ru/20211011/foto-1754104440.html
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россия, в мире, сша, сергей рябков, виктория нуланд, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
13:05 12.10.2021 (обновлено: 15:11 12.10.2021)
 
Рябков поделился впечатлениями от разговора с Нуланд

Рябков: разговор с Нуланд был предельно откровенным, но позиции сторон плохо стыкуются

© Максим Блинов / Перейти в фотобанкШерпа России в БРИКС, заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков на пресс-конференции, посвященной началу председательства России в БРИКС в 2020 году.
Шерпа России в БРИКС, заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков на пресс-конференции, посвященной началу председательства России в БРИКС в 2020 году.
© Максим Блинов
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МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Разговор с замгоссекретаря США Викторией Нуланд был "предельно откровенным", заявил РИА Новости замглавы МИД Сергей Рябков по итогам почти двухчасовых консультаций.

"Пока вся эта ситуация с визами, с консульской работой, с присутствием дипперсонала — российского в США и американского в России — не улучшается. Мы предельно откровенно поговорили на эту тему с Нуланд", — сказал Рябков.

Он добавил, что пока позиции сторон плохо стыкуются.
"Американцы не прислушиваются к нашей логике, к нашим требованиям. Но тем не менее разговор был полезен", — отметил замминистра.
По его словам, в отношениях двух стран существует "потенциал для обострения", если стороны не приложат усилий для нормализации. Москва не исключает заморозки работы дипмиссий России и США, но хотела бы избежать такого сценария, подчеркнул Рябков.
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Нуланд прибыла в Москву накануне и пробудет здесь до 13 октября. Источник РИА Новости сообщал, что ей предстоит встреча с замглавы администрации Кремля Дмитрием Козаком.
По словам официального представителя МИД Марии Захаровой, инициатива визита исходила от американской стороны.
Замглавы Госдепартамента считается одним из ключевых специалистов в правительстве США по России и странам бывшего СССР. Прежде она курировала это направление на посту помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии. С 2019-го Нуланд находилась в черном списке, ей было запрещено въезжать в Россию. Однако Москва согласилась на ее приезд в обмен на снятие санкций с одного из россиян.
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РоссияВ миреСШАСергей РябковВиктория НуландМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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