https://ria.ru/20211012/rak-1754244111.html
Назван популярный продукт, который опасен для мужчин
Назван продукт, повышающий риск развития агрессивной формы рака - РИА Новости, 12.10.2021
Назван популярный продукт, который опасен для мужчин
Содержащие холин продукты могут крайне негативно сказаться на состоянии здоровья мужчин, пишет Daily Express. РИА Новости, 12.10.2021
2021-10-12T17:30
2021-10-12T17:30
2021-10-12T17:30
общество
здоровье - общество
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МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Содержащие холин продукты могут крайне негативно сказаться на состоянии здоровья мужчин, пишет Daily Express.Как отмечают авторы материала, это "витаминоподобное вещество" в наибольшей концентрации содержится в яйцах. Холин во многом полезен и считается важным органическим соединением, особенно для когнитивного развития. Помимо яиц, он также присутствует в мясе и молоке.Тем не менее ученые выяснили, что употребление его в большом количестве может существенно повысить риск развития агрессивной формы рака."Исследование, в котором приняли участие 47 896 мужчин, показало, что у употреблявших слишком много холина (500 миллиграммов в день) риск летального рака простаты оказался на 70 процентов больше, чем у людей с его наименьшим содержанием", — подчеркнул автор материала.Рак предстательной железы — вторая ведущая причина смерти от онкологических заболеваний у мужчин во всем мире, особенно у пациентов старше 50-60 лет.
https://ria.ru/20211009/produkt-1753788874.html
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общество, здоровье - общество
Назван продукт, повышающий риск развития агрессивной формы рака
Чрезмерное употребление яиц на 70% повышает риск развития агрессивного рака
МОСКВА, 12 окт — РИА Новости.
Содержащие холин продукты могут крайне негативно сказаться на состоянии здоровья мужчин, пишет Daily Express
.
Как отмечают авторы материала, это "витаминоподобное вещество" в наибольшей концентрации содержится в яйцах. Холин во многом полезен и считается важным органическим соединением, особенно для когнитивного развития. Помимо яиц, он также присутствует в мясе и молоке.
Тем не менее ученые выяснили, что употребление его в большом количестве может существенно повысить риск развития агрессивной формы рака.
"Исследование, в котором приняли участие 47 896 мужчин, показало, что у употреблявших слишком много холина (500 миллиграммов в день) риск летального рака простаты оказался на 70 процентов больше, чем у людей с его наименьшим содержанием", — подчеркнул автор материала.
Рак предстательной железы — вторая ведущая причина смерти от онкологических заболеваний у мужчин во всем мире, особенно у пациентов старше 50-60 лет.