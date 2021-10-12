https://ria.ru/20211012/rak-1754244111.html

Назван популярный продукт, который опасен для мужчин

Назван продукт, повышающий риск развития агрессивной формы рака - РИА Новости, 12.10.2021

Назван популярный продукт, который опасен для мужчин

Содержащие холин продукты могут крайне негативно сказаться на состоянии здоровья мужчин, пишет Daily Express. РИА Новости, 12.10.2021

2021-10-12T17:30

2021-10-12T17:30

2021-10-12T17:30

общество

здоровье - общество

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МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Содержащие холин продукты могут крайне негативно сказаться на состоянии здоровья мужчин, пишет Daily Express.Как отмечают авторы материала, это "витаминоподобное вещество" в наибольшей концентрации содержится в яйцах. Холин во многом полезен и считается важным органическим соединением, особенно для когнитивного развития. Помимо яиц, он также присутствует в мясе и молоке.Тем не менее ученые выяснили, что употребление его в большом количестве может существенно повысить риск развития агрессивной формы рака."Исследование, в котором приняли участие 47 896 мужчин, показало, что у употреблявших слишком много холина (500 миллиграммов в день) риск летального рака простаты оказался на 70 процентов больше, чем у людей с его наименьшим содержанием", — подчеркнул автор материала.Рак предстательной железы — вторая ведущая причина смерти от онкологических заболеваний у мужчин во всем мире, особенно у пациентов старше 50-60 лет.

https://ria.ru/20211009/produkt-1753788874.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, здоровье - общество