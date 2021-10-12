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Путин поздравил депутатов Госдумы нового созыва с началом работы

Путин поздравил депутатов Госдумы нового созыва с началом работы - РИА Новости, 12.10.2021

Путин поздравил депутатов Госдумы нового созыва с началом работы

Президент РФ Владимир Путин во время встречи в Кремле с депутатами Госдумы нового созыва поздравил парламентариев с началом работы. РИА Новости, 12.10.2021

2021-10-12T15:17

2021-10-12T15:17

2021-10-12T15:27

политика

владимир путин

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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин во время встречи в Кремле с депутатами Госдумы нового созыва поздравил парламентариев с началом работы."Рад приветствовать всех вас в Кремле в день первого заседания Государственной думы РФ восьмого созыва и поздравить всех вас с началом ее работы и, конечно, с тем, что по итогам конкурентных, открытых выборов вы одержали победу", - обратился Путин к депутатам.Выборы в Госдуму прошли с 17 по 19 сентября. По их итогам "Единая Россия" сохранила конституционное большинство. Также парламентские фракции в ГД сформировали КПРФ, ЛДПР, "Справедливая Россия – За правду" и "Новые люди". Во вторник депутаты провели первое пленарное заседание.

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Терешкова открыла первое заседание Госдумы VIII созыва Первое пленарное заседание Госдумы VIII созыва открыла Валентина Терешкова. 2021-10-12T15:17 true PT0M34S

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