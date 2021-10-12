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Эксперт ВОЗ рассказала об эффективности прививки от коронавируса
Эксперт ВОЗ рассказала об эффективности прививки от коронавируса - РИА Новости, 12.10.2021
Эксперт ВОЗ рассказала об эффективности прививки от коронавируса
Прививка защищает от COVID-19, даже если появилось мало антител, заявила в интервью РИА Новости старший научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения... РИА Новости, 12.10.2021
2021-10-12T11:40
2021-10-12T11:40
2021-10-12T12:06
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ЖЕНЕВА, 12 окт – РИА Новости, Елизавета Исакова. Прививка защищает от COVID-19, даже если появилось мало антител, заявила в интервью РИА Новости старший научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения Сумия Сваминатан."Да. И также в отношении естественных инфекций. Сейчас проводятся исследования, в которых люди наблюдаются до года после заражения, и примерно 85-90% из них защищены от повторного заражения", - сказала она в ответ на вопрос, защищены ли вакцинированные люди от COVID-19, даже если у них выработалось крайне мало антител.По ее словам, ВОЗ также не рекомендует людям сдавать тесты на антитела, потому что их наличие не является гарантией защиты и может дать ложное представление."Ваша иммунная система довольно сложная. Поэтому мы не рекомендуем людям проходить тест, и мы не рекомендуем здоровым людям получать дополнительные дозы вакцин или новые вакцины, потому что нет достаточных данных о безопасности многократных доз вакцин", - добавила она.Читайте полный текст интервью >>>
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общество, воз, здоровье - общество, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19, сумья сваминатан
11:40 12.10.2021 (обновлено: 12:06 12.10.2021)
Эксперт ВОЗ рассказала об эффективности прививки от коронавируса
Эксперт ВОЗ Сваминатан: прививка защищает от COVID-19, даже если появилось мало антител