https://ria.ru/20211012/privivka-1754161978.html

Эксперт ВОЗ рассказала об эффективности прививки от коронавируса

Эксперт ВОЗ рассказала об эффективности прививки от коронавируса - РИА Новости, 12.10.2021

Эксперт ВОЗ рассказала об эффективности прививки от коронавируса

Прививка защищает от COVID-19, даже если появилось мало антител, заявила в интервью РИА Новости старший научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения... РИА Новости, 12.10.2021

2021-10-12T11:40

2021-10-12T11:40

2021-10-12T12:06

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ЖЕНЕВА, 12 окт – РИА Новости, Елизавета Исакова. Прививка защищает от COVID-19, даже если появилось мало антител, заявила в интервью РИА Новости старший научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения Сумия Сваминатан."Да. И также в отношении естественных инфекций. Сейчас проводятся исследования, в которых люди наблюдаются до года после заражения, и примерно 85-90% из них защищены от повторного заражения", - сказала она в ответ на вопрос, защищены ли вакцинированные люди от COVID-19, даже если у них выработалось крайне мало антител.По ее словам, ВОЗ также не рекомендует людям сдавать тесты на антитела, потому что их наличие не является гарантией защиты и может дать ложное представление."Ваша иммунная система довольно сложная. Поэтому мы не рекомендуем людям проходить тест, и мы не рекомендуем здоровым людям получать дополнительные дозы вакцин или новые вакцины, потому что нет достаточных данных о безопасности многократных доз вакцин", - добавила она.Читайте полный текст интервью >>>

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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