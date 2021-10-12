https://ria.ru/20211012/predprinimateli-1754223857.html

На Кубани предпринимателей бесплатно обучат выходу на зарубежные рынки

На Кубани предпринимателей бесплатно обучат выходу на зарубежные рынки - РИА Новости, 12.10.2021

На Кубани предпринимателей бесплатно обучат выходу на зарубежные рынки

Предпринимателей Краснодарского края бесплатно обучат выходу на зарубежные рынки, сообщила администрация региона. РИА Новости, 12.10.2021

2021-10-12T16:03

2021-10-12T16:03

2021-10-12T16:03

краснодарский край

экономика

краснодарский край

российский экспортный центр

россия

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КРАСНОДАР, 12 окт - РИА Новости. Предпринимателей Краснодарского края бесплатно обучат выходу на зарубежные рынки, сообщила администрация региона."Центр поддержки экспорта и Школа экспорта Российского экспортного центра начинают бесплатное обучение представителей компаний малого и среднего бизнеса по программе "Экспортный стандарт для МСП" Мини-МВА. Программа поможет предпринимателям подготовить бизнес-план по выходу на новые экспортные рынки и укрепить позиции на имеющихся", - говорится в сообщении.Уточняется, что обучение стартует 14 октября. Как пояснили в Центре поддержки экспорта края, программа будет полезна опытным управленцам, которые готовы двигаться дальше, осваивать новые горизонты, применять навыки маркетингового анализа и планирования. "У выпускников наших обучающих продуктов хорошие показатели, первые контракты заключаются ими уже в процессе учебы, поэтому мы уверены в перспективности курса и сделаем все, чтобы он был полезен нашим коллегам-экспортерам", – пояснил директор Центра Роман Воротников.Как отметили краевые власти, Краснодарский край в числе первых 15 регионов России будет реализовывать новую обучающую программу для экспортеров."Развитие экспорта сегодня – одна из приоритетных задач экономики края. Несмотря на все трудности, с которыми столкнулась экономика, в 2020 году регион смог сохранить несырьевой экспорт на уровне 2018 года – 4,3 миллиарда долларов. И в этом году развитие продолжилось: только за первые полгода наш край экспортировал товаров на 3,86 миллиарда долларов. Это на 31% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Несырьевых товаров экспортировано на 24% больше, а их общая доля в объеме экспорта составила более 72%", – приводятся слова вице-губернатора Александра Руппель.Для развития этого направления руководство региона 10 лет назад и создало Центр поддержки экспорта. Его специалисты помогают предпринимателям, занятым в несырьевом неэнергетическом секторе, выходить на зарубежные рынки, уточнили в ведомстве.

https://ria.ru/20211011/poliklinika-1754109628.html

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экономика, краснодарский край, российский экспортный центр, россия