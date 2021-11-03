https://ria.ru/20211103/biznes-plan-1757605721.html

Как составить "честный" бизнес-план: советы экспертов

Бизнес-план с готовыми расчетами и примерами: как составить и зачем он нужен

Как составить "честный" бизнес-план: советы экспертов

Для успеха в малом или среднем предпринимательстве нужен четкий регламент действий. Это и есть бизнес-план, на основе которого строится работа любого... РИА Новости, 03.11.2021

2021-11-03T18:09

2021-11-03T18:09

2021-11-03T18:09

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россия

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МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Для успеха в малом или среднем предпринимательстве нужен четкий регламент действий. Это и есть бизнес-план, на основе которого строится работа любого коммерческого проекта. О том, как составить бизнес-план, зачем он нужен и где взять готовые примеры с расчетами — в материале РИА Новости.Что такое бизнес-планОт планирования зависит, сможет ли молодая компания найти свое место на рынке, как она будет справляться с неизбежными трудностями и насколько успешной будет ее деятельность в последующем. Бизнес-план — документ, в котором описывается полный цикл развития организации — как правило, включает:Без бизнес-плана невозможно полноценно подготовиться к запуску проекта и оценить его перспективы. Без тщательных расчетов в разы повышаются риски провала — может произойти все что угодно, поэтому важно максимально предугадать все возможные сложности.Зачем нуженБизнес-план предназначен для того, чтобы нарисовать полную картину будущей деятельности. В предпринимательстве особенно остро стоит вопрос планирования, так как процесс производства товаров, оказания услуг — это многоплановая деятельность, которая требует гибкого подхода. Основные цели бизнес-плана:Помимо того, что план помогает создателям бизнеса определиться со стратегией ведения работы, грамотно составленный документ служит "рекламой" для привлечения финансирования.Кому нуженБизнес-план необходим для нескольких групп лиц:Принципы бизнес-планированияЭксперты выделяют шесть основных принципов бизнес-планирования:Кроме того, есть дополнительные принципы, например, принцип предосторожности (соблюдение правил безопасности) или принцип вариантности (создание сразу нескольких бизнес-планов).Стандарты бизнес-планированияСтандарт — это норма или образец, который устанавливает необходимые характеристики и требования. К самым известным международным стандартам бизнес-планирования относят:В частности, разные стандарты бизнес-планирования отличаются структурой.Основные видыКаждый бизнес-план адаптируется под тот формат подачи, который предназначен для конкретной аудитории. Один документ может использоваться только в рамках компании, другой для инвесторов, третий для банков и т.д.Для себя"Внутренний" бизнес-план применяется только внутри компании. Документ может иметь произвольную форму, но несмотря на это выполняет важную роль в развитии проекта — определяет будущую стратегию и оценку рисков.Для инвесторовПривлечение инвесторов — одна из задач бизнес-плана, поэтому документ должен отвечать некоторым требованиям:Такая информация поможет инвесторам определить, насколько им выгодно вкладываться в дело и что они получат взамен.Для кредитованияВ вопросе составления бизнес-плана для кредитования лучше всего придерживаться существующих стандартов бизнес-планирования. Как правило, кредиторы в первую очередь обращают внимание именно на то, насколько план соответствует уже созданным регламентам. Нужно иметь в виду, что привлечение кредиторов — это зачастую затяжной процесс, который требует многочисленных корректировок документа.Для получения господдержкиПолучение субсидий и грантов от государства помогает проекту встать на ноги. Но чтобы бизнес-план получил одобрение, важно предварительно ознакомиться с условиями конкретной госпрограммы. Если идея будет отклонена, то возможность участия в конкурсе утратится.АнтикризисныеАнтикризисные бизнес-планы можно отнести и к планам для кредитования. Но суть именного этого вида в том, чтобы предоставить кредитору четкий план действий по выходу из кризиса с учетом его поддержки.Этапы составленияСоставление бизнес-плана предполагает тщательную подготовку — сбор необходимой информации, а она, в свою очередь, включает:Анализ рынка и конкурентов отвечает на вопросы, какова обстановка именно в городе и стране, где будет запускаться бизнес, на что есть спрос, кто лидирует в такой же нише и т.д. Необходимо досконально изучить ситуацию.Сбор данных — т.е. что конкретно известно об организации, сколько денег имеется, а сколько нужно для развития, что необходимо для производства, сколько людей в штате и многое другое.Формирование финансовой модели — необходимо определиться с инструментами для проведения расчетов или же обозначить круг организаций, которым будет делегирована эта задача.Написание плана — определение его вида, способа оформления и т.д.СтруктураСтруктура документа зависит от стандарта, которого придерживаются владельцы бизнеса и вида (например, если это произвольный бизнес-план).Если обобщить, то документ может содержать следующие разделы:Использование готовых бизнес-плановГотовый бизнес-план — это возможность сэкономить время и силы. Но стоит помнить, что если брать документ на бесплатной основе в открытом доступе, то его актуальность может быть под вопросом, даже при условии того, что он был создан грамотным специалистом.При составлении бизнес-плана можно взять за основу разработки организаций, предлагающих стандарты бизнес-планирования (UNIDO, BFM Group, ЕБРР, KPMG). Также в регионах и крупных муниципалитетах действуют государственные организации по оказанию помощи малого и среднего бизнеса. Примеры готовых бизнес-планов можно найти на сайтах Центров развития предпринимательства Московской области, Владивостока и др.Запросить готовые примеры и заказать расчеты для бизнес-плана можно также у экспертов в области бизнес-планирования или в региональных госучреждениях, например, на сайте "Мой бизнес". Стоимость зависит от организации, которая составляла документ, и его объема.По словам эксперта, такие бизнес-планы не работают и их продажу можно назвать обманом, потому что предприниматель, купив его, не получит пользы. Поэтому стоит обращаться к специалистам в своем городе или удаленно для помощи в составлении личного, индивидуального бизнес-плана.Типичные ошибки при составленииК самым популярным ошибкам составления бизнес-плана эксперты относят:Кроме того, создатели бизнес-плана упускают из виду еще один важный момент, который может испортить впечатление о документе — грамматические ошибки в тексте.Советы по составлению от экспертовСоветами по созданию бизнес-плана поделилась Ирина Жданова, основатель и руководитель Бюро промышленного дизайна "Масштаб":"Бизнес — это нечто такое, что одни люди делают для счастья других — цитата известного японского предпринимателя Коносуке Мацуситы, мне кажется, хорошо описывает суть. Таким образом, бизнес-план определяет основу:Кроме того, эксперт рекомендует придерживаться главного правила при разработке бизнес-плана — стараться не обмануть себя.При написании документа очень часто хочется "улучшить картинку", опираться на радужные цифры и, в целом, использовать оптимистичный сценарий развития. Это приводит к тому, что создатели проекта принимают свои гипотезы за реальность. Например, о том, что клиенты будут готовы платить высокую цену или на рынке нет конкуренции у того продукта, который планируется к выпуску. Необходимо тщательно прорабатывать самый сложный сценарий и проверять все факторы, с которыми придется столкнуться в реальности.

https://ria.ru/20210909/kovorking-1749405896.html

https://ria.ru/20210813/nalogi-1745702905.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, общество, бизнес, малый бизнес, бизнес-центры, россия