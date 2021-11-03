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Как составить "честный" бизнес-план: советы экспертов
Бизнес-план с готовыми расчетами и примерами: как составить и зачем он нужен
Как составить "честный" бизнес-план: советы экспертов
Для успеха в малом или среднем предпринимательстве нужен четкий регламент действий. Это и есть бизнес-план, на основе которого строится работа любого... РИА Новости, 03.11.2021
2021-11-03T18:09
2021-11-03T18:09
экономика
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бизнес
малый бизнес
бизнес-центры
россия
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МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Для успеха в малом или среднем предпринимательстве нужен четкий регламент действий. Это и есть бизнес-план, на основе которого строится работа любого коммерческого проекта. О том, как составить бизнес-план, зачем он нужен и где взять готовые примеры с расчетами — в материале РИА Новости.Что такое бизнес-планОт планирования зависит, сможет ли молодая компания найти свое место на рынке, как она будет справляться с неизбежными трудностями и насколько успешной будет ее деятельность в последующем. Бизнес-план — документ, в котором описывается полный цикл развития организации — как правило, включает:Без бизнес-плана невозможно полноценно подготовиться к запуску проекта и оценить его перспективы. Без тщательных расчетов в разы повышаются риски провала — может произойти все что угодно, поэтому важно максимально предугадать все возможные сложности.Зачем нуженБизнес-план предназначен для того, чтобы нарисовать полную картину будущей деятельности. В предпринимательстве особенно остро стоит вопрос планирования, так как процесс производства товаров, оказания услуг — это многоплановая деятельность, которая требует гибкого подхода. Основные цели бизнес-плана:Помимо того, что план помогает создателям бизнеса определиться со стратегией ведения работы, грамотно составленный документ служит "рекламой" для привлечения финансирования.Кому нуженБизнес-план необходим для нескольких групп лиц:Принципы бизнес-планированияЭксперты выделяют шесть основных принципов бизнес-планирования:Кроме того, есть дополнительные принципы, например, принцип предосторожности (соблюдение правил безопасности) или принцип вариантности (создание сразу нескольких бизнес-планов).Стандарты бизнес-планированияСтандарт — это норма или образец, который устанавливает необходимые характеристики и требования. К самым известным международным стандартам бизнес-планирования относят:В частности, разные стандарты бизнес-планирования отличаются структурой.Основные видыКаждый бизнес-план адаптируется под тот формат подачи, который предназначен для конкретной аудитории. Один документ может использоваться только в рамках компании, другой для инвесторов, третий для банков и т.д.Для себя"Внутренний" бизнес-план применяется только внутри компании. Документ может иметь произвольную форму, но несмотря на это выполняет важную роль в развитии проекта — определяет будущую стратегию и оценку рисков.Для инвесторовПривлечение инвесторов — одна из задач бизнес-плана, поэтому документ должен отвечать некоторым требованиям:Такая информация поможет инвесторам определить, насколько им выгодно вкладываться в дело и что они получат взамен.Для кредитованияВ вопросе составления бизнес-плана для кредитования лучше всего придерживаться существующих стандартов бизнес-планирования. Как правило, кредиторы в первую очередь обращают внимание именно на то, насколько план соответствует уже созданным регламентам. Нужно иметь в виду, что привлечение кредиторов — это зачастую затяжной процесс, который требует многочисленных корректировок документа.Для получения господдержкиПолучение субсидий и грантов от государства помогает проекту встать на ноги. Но чтобы бизнес-план получил одобрение, важно предварительно ознакомиться с условиями конкретной госпрограммы. Если идея будет отклонена, то возможность участия в конкурсе утратится.АнтикризисныеАнтикризисные бизнес-планы можно отнести и к планам для кредитования. Но суть именного этого вида в том, чтобы предоставить кредитору четкий план действий по выходу из кризиса с учетом его поддержки.Этапы составленияСоставление бизнес-плана предполагает тщательную подготовку — сбор необходимой информации, а она, в свою очередь, включает:Анализ рынка и конкурентов отвечает на вопросы, какова обстановка именно в городе и стране, где будет запускаться бизнес, на что есть спрос, кто лидирует в такой же нише и т.д. Необходимо досконально изучить ситуацию.Сбор данных — т.е. что конкретно известно об организации, сколько денег имеется, а сколько нужно для развития, что необходимо для производства, сколько людей в штате и многое другое.Формирование финансовой модели — необходимо определиться с инструментами для проведения расчетов или же обозначить круг организаций, которым будет делегирована эта задача.Написание плана — определение его вида, способа оформления и т.д.СтруктураСтруктура документа зависит от стандарта, которого придерживаются владельцы бизнеса и вида (например, если это произвольный бизнес-план).Если обобщить, то документ может содержать следующие разделы:Использование готовых бизнес-плановГотовый бизнес-план — это возможность сэкономить время и силы. Но стоит помнить, что если брать документ на бесплатной основе в открытом доступе, то его актуальность может быть под вопросом, даже при условии того, что он был создан грамотным специалистом.При составлении бизнес-плана можно взять за основу разработки организаций, предлагающих стандарты бизнес-планирования (UNIDO, BFM Group, ЕБРР, KPMG). Также в регионах и крупных муниципалитетах действуют государственные организации по оказанию помощи малого и среднего бизнеса. Примеры готовых бизнес-планов можно найти на сайтах Центров развития предпринимательства Московской области, Владивостока и др.Запросить готовые примеры и заказать расчеты для бизнес-плана можно также у экспертов в области бизнес-планирования или в региональных госучреждениях, например, на сайте "Мой бизнес". Стоимость зависит от организации, которая составляла документ, и его объема.По словам эксперта, такие бизнес-планы не работают и их продажу можно назвать обманом, потому что предприниматель, купив его, не получит пользы. Поэтому стоит обращаться к специалистам в своем городе или удаленно для помощи в составлении личного, индивидуального бизнес-плана.Типичные ошибки при составленииК самым популярным ошибкам составления бизнес-плана эксперты относят:Кроме того, создатели бизнес-плана упускают из виду еще один важный момент, который может испортить впечатление о документе — грамматические ошибки в тексте.Советы по составлению от экспертовСоветами по созданию бизнес-плана поделилась Ирина Жданова, основатель и руководитель Бюро промышленного дизайна "Масштаб":"Бизнес — это нечто такое, что одни люди делают для счастья других — цитата известного японского предпринимателя Коносуке Мацуситы, мне кажется, хорошо описывает суть. Таким образом, бизнес-план определяет основу:Кроме того, эксперт рекомендует придерживаться главного правила при разработке бизнес-плана — стараться не обмануть себя.При написании документа очень часто хочется "улучшить картинку", опираться на радужные цифры и, в целом, использовать оптимистичный сценарий развития. Это приводит к тому, что создатели проекта принимают свои гипотезы за реальность. Например, о том, что клиенты будут готовы платить высокую цену или на рынке нет конкуренции у того продукта, который планируется к выпуску. Необходимо тщательно прорабатывать самый сложный сценарий и проверять все факторы, с которыми придется столкнуться в реальности.
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экономика, общество, бизнес, малый бизнес, бизнес-центры, россия
18:09 03.11.2021
 

Как составить "честный" бизнес-план: советы экспертов

© Depositphotos / deagreez1 Женщина бизнесмен во время работы
Женщина бизнесмен во время работы - РИА Новости, 1920, 03.11.2021
© Depositphotos / deagreez1
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МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Для успеха в малом или среднем предпринимательстве нужен четкий регламент действий. Это и есть бизнес-план, на основе которого строится работа любого коммерческого проекта. О том, как составить бизнес-план, зачем он нужен и где взять готовые примеры с расчетами — в материале РИА Новости.

Что такое бизнес-план

От планирования зависит, сможет ли молодая компания найти свое место на рынке, как она будет справляться с неизбежными трудностями и насколько успешной будет ее деятельность в последующем. Бизнес-план — документ, в котором описывается полный цикл развития организации — как правило, включает:
  • информацию о создателях проекта;
  • описание продукта или услуги;
  • анализ рынка;
  • маркетинговую стратегию;
  • оценку рисков;
  • расчет бюджета;
  • сильные и слабые стороны компании.
Без бизнес-плана невозможно полноценно подготовиться к запуску проекта и оценить его перспективы. Без тщательных расчетов в разы повышаются риски провала — может произойти все что угодно, поэтому важно максимально предугадать все возможные сложности.
© Depositphotos / Dmitriy ShironosovПланшетный компьютер с финансовыми данными
Планшетный компьютер с финансовыми данными - РИА Новости, 1920, 03.11.2021
© Depositphotos / Dmitriy Shironosov
Планшетный компьютер с финансовыми данными

Зачем нужен

Бизнес-план предназначен для того, чтобы нарисовать полную картину будущей деятельности. В предпринимательстве особенно остро стоит вопрос планирования, так как процесс производства товаров, оказания услуг — это многоплановая деятельность, которая требует гибкого подхода. Основные цели бизнес-плана:
  • оценка и анализ перспектив;
  • привлечение инвестиций;
  • получение господдержки (например, грантов).
Помимо того, что план помогает создателям бизнеса определиться со стратегией ведения работы, грамотно составленный документ служит "рекламой" для привлечения финансирования.

Кому нужен

Бизнес-план необходим для нескольких групп лиц:
  • Владельцы бизнеса — главное "звено" в организации, которое должно четко понимать, на чем будет строиться вся работа, что может повлиять на результат и что необходимо сделать для того, чтобы компания развивалась должным образом.
  • Сотрудники компании. Хотя работникам и не обязательно знать все тонкости плана, их роль в рамках бизнеса и задачи должны быть четко определены, что может перекликаться с этапами планирования.
  • Инвесторы. Для любой компании важна экономическая стабильность и денежные вложения. Благодаря заинтересованности инвесторов эффективность предприятия может возрасти в разы, от чего выиграют обе стороны. Бизнес-план в данном случае помогает удачно презентовать продукт и привлечь заинтересованные лица.
  • Банки. Часто для начала ведения бизнеса, открытия новых возможностей или решения проблем с бюджетом необходим кредит. Чтобы вызвать доверие у финансовой организации, у предпринимателя должны быть четкие основания, в том числе бизнес-план.
  • Партнеры. Для успешной работы предприятия важна надежная связь с партнерами. Презентация будущих перспектив в виде бизнес-плана обеспечивает доверительные отношения между компаниями и позволяет найти точки взаимовыгодного сотрудничества.
  • Государство. В России существует множество разных программ поддержки бизнеса. Но чтобы стать участником и получить грант (безвозмездную денежную помощь), необходимо доказать, что организация имеет хорошие перспективы, например, с помощью бизнес-плана.
© Depositphotos / Dmitriy ShironosovМолодые люди во время диалога
Молодые люди во время диалога - РИА Новости, 1920, 03.11.2021
© Depositphotos / Dmitriy Shironosov
Молодые люди во время диалога

Принципы бизнес-планирования

Эксперты выделяют шесть основных принципов бизнес-планирования:
  1. 1
    Принцип единства. Организация — это целостная система, и все ее элементы должны развиваться в одинаковом направлении.
  2. 2
    Принцип участия. В составлении плана развития компании должны участвовать все сотрудники, которых как-либо касается один из этапов планирования, независимо от должности.
  3. 3
    Принцип непрерывности. Постоянство — важный аспект в деятельности всех направлений бизнеса.
  4. 4
    Принцип гибкости. Важно вовремя изменять и адаптировать стратегию под новые условия.
  5. 5
    Принцип точности. Чем точнее составлен план, тем с меньшим количеством проблем придется столкнуться. Для этого важно конкретизировать каждую задачу и детализировать информацию.
  6. 6
    Принцип обязательности. План на то и задуман, чтобы быть выполненным, даже если этому мешают внешние факторы.
Кроме того, есть дополнительные принципы, например, принцип предосторожности (соблюдение правил безопасности) или принцип вариантности (создание сразу нескольких бизнес-планов).

Стандарты бизнес-планирования

Стандарт — это норма или образец, который устанавливает необходимые характеристики и требования. К самым известным международным стандартам бизнес-планирования относят:
  • Стандарт от UNIDO (United Nations Industrial development organization — Организация Объединенных Наций по промышленному развитию).
  • Стандарт консалтинговой фирмы BFM Group, который считается самым подробным.
  • Стандарт Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР).
  • Стандарт швейцарской консалтинговой ассоциации KPMG International Cooperative.
Девушка работает в коворкинге - РИА Новости, 1920, 09.09.2021
9 сентября, 18:54
Все о коворкингах: какие бывают, сколько стоят и что входит в аренду
В частности, разные стандарты бизнес-планирования отличаются структурой.
Разделы бизнес-планов в каждом стандарте

UNIDO

BFM Group

ЕБРР

KPMG

Резюме

Титульный лист

Титульный лист

Резюме

Идея проекта

Меморандум (документ о конфиденциальности)

Меморандум

Продукция и услуги

Анализ рынка

Резюме

Резюме

Анализ рынка

Продукция и услуги

Общие положения о компании

Полная информация о компании (число сотрудников, история создания, описание организации и т.д.)

Ценообразование

Маркетинг

Маркетинг

Идея проекта

Стратегия продвижения

План производства

Организация

Финансы

Управление

Организация

Инвестиции

Приложения

Финансы

Финансы

Производство

Приложения

Оценка эффективности

Финансы

Анализ рисков

Оценка рисков

Приложения

Приложения

Информация об обеспечении проекта

Основные виды

Каждый бизнес-план адаптируется под тот формат подачи, который предназначен для конкретной аудитории. Один документ может использоваться только в рамках компании, другой для инвесторов, третий для банков и т.д.
© Depositphotos / VitalikRadkoОнлайн-конференция
Онлайн-конференция - РИА Новости, 1920, 03.11.2021
© Depositphotos / VitalikRadko
Онлайн-конференция

Для себя

"Внутренний" бизнес-план применяется только внутри компании. Документ может иметь произвольную форму, но несмотря на это выполняет важную роль в развитии проекта — определяет будущую стратегию и оценку рисков.

Для инвесторов

Привлечение инвесторов — одна из задач бизнес-плана, поэтому документ должен отвечать некоторым требованиям:
  • максимально ярко отражать суть бизнеса;
  • содержать информацию о конкурентных преимуществах;
  • определять временные рамки окупаемости и возврата вложенных инвесторами средств;
  • описывать рентабельность бизнеса.
Такая информация поможет инвесторам определить, насколько им выгодно вкладываться в дело и что они получат взамен.

Для кредитования

В вопросе составления бизнес-плана для кредитования лучше всего придерживаться существующих стандартов бизнес-планирования. Как правило, кредиторы в первую очередь обращают внимание именно на то, насколько план соответствует уже созданным регламентам. Нужно иметь в виду, что привлечение кредиторов — это зачастую затяжной процесс, который требует многочисленных корректировок документа.

Для получения господдержки

Получение субсидий и грантов от государства помогает проекту встать на ноги. Но чтобы бизнес-план получил одобрение, важно предварительно ознакомиться с условиями конкретной госпрограммы. Если идея будет отклонена, то возможность участия в конкурсе утратится.
© Pixabay / Pixabay / Free-PhotosБизнесмены
Бизнесмены - РИА Новости, 1920, 03.11.2021
© Pixabay / Pixabay / Free-Photos
Бизнесмены

Антикризисные

Антикризисные бизнес-планы можно отнести и к планам для кредитования. Но суть именного этого вида в том, чтобы предоставить кредитору четкий план действий по выходу из кризиса с учетом его поддержки.

Этапы составления

Составление бизнес-плана предполагает тщательную подготовку — сбор необходимой информации, а она, в свою очередь, включает:
  • анализ рынка и конкурентов;
  • сбор данных;
  • формирование финансовой модели;
  • написание плана.
Анализ рынка и конкурентов отвечает на вопросы, какова обстановка именно в городе и стране, где будет запускаться бизнес, на что есть спрос, кто лидирует в такой же нише и т.д. Необходимо досконально изучить ситуацию.
Сбор данных — т.е. что конкретно известно об организации, сколько денег имеется, а сколько нужно для развития, что необходимо для производства, сколько людей в штате и многое другое.
Формирование финансовой модели — необходимо определиться с инструментами для проведения расчетов или же обозначить круг организаций, которым будет делегирована эта задача.
Написание плана — определение его вида, способа оформления и т.д.
© Depositphotos / Tamagochi Мужчина на рабочем месте
Мужчина на рабочем месте - РИА Новости, 1920, 03.11.2021
© Depositphotos / Tamagochi
Мужчина на рабочем месте

Структура

Структура документа зависит от стандарта, которого придерживаются владельцы бизнеса и вида (например, если это произвольный бизнес-план).
Если обобщить, то документ может содержать следующие разделы:
  • Титульный лист — "обложка" плана, которая отражает название компании, местоположение, контактные данные, дату, сведения о владельцах и другую краткую, но важную информацию.
  • Резюме — сжатая информация о всех пунктах плана. Хотя эти данные и выносят в начало документа, к их сбору необходимо приступать после окончания работы с планом.
  • Идея проекта — в чем уникальность проекта, какую проблему он решает и т.д.
  • Меморандум о конфиденциальности — документ, который означает правомерность копирования и распространения данных в плане.
  • Цели — описание самых значимых целей бизнеса.
  • Анализ рынка — этот раздел предполагает использование большого количества цифр — объем рынка, описание целевой аудитории, количество конкурентов и т.д.
  • Информация о продукте или услугах — более подробные данные о товаре: наименования, характеристики, инструкции по использованию, сертификаты качества, информация о поставках и т.д.
  • Маркетинг — обозначение преимуществ продукта, способы реализации товара, ценообразование, определение методов продвижения на рынке и т.д.
  • План производства — наем персонала, аренда помещений, расчет себестоимости товара и т.д.
  • Организация — определение документов, которые будут регулировать процесс деятельности (нормативно-правовые акты), а также план организации работы в поэтапном формате.
  • Финансы — план доходов и расходов, инвестиции, сроки окупаемости и реализации проекта и др.
  • Оценка рисков — описание способов минимизации будущих проблем: страхование, банковские гарантии и др.
  • Приложения — графики и отчеты, которые необходимы для наглядности.

Использование готовых бизнес-планов

Готовый бизнес-план — это возможность сэкономить время и силы. Но стоит помнить, что если брать документ на бесплатной основе в открытом доступе, то его актуальность может быть под вопросом, даже при условии того, что он был создан грамотным специалистом.
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкСотрудник офиса
Сотрудник офиса - РИА Новости, 1920, 03.11.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Сотрудник офиса
При составлении бизнес-плана можно взять за основу разработки организаций, предлагающих стандарты бизнес-планирования (UNIDO, BFM Group, ЕБРР, KPMG). Также в регионах и крупных муниципалитетах действуют государственные организации по оказанию помощи малого и среднего бизнеса. Примеры готовых бизнес-планов можно найти на сайтах Центров развития предпринимательства Московской области, Владивостока и др.
Запросить готовые примеры и заказать расчеты для бизнес-плана можно также у экспертов в области бизнес-планирования или в региональных госучреждениях, например, на сайте "Мой бизнес". Стоимость зависит от организации, которая составляла документ, и его объема.
Как утверждает Оксана Ткаченко, кандидат экономических наук, автор инстаграм-блога для предпринимателей о деньгах и прибыли: "На просторах Интернета часто встречаются предложения покупки уже готового бизнес-плана. Как правило, это шаблонное решение, в котором не будут учтены особенности вашей компании. Разработчик такого "универсального" документа не знает, сколько вы намерены вложить в свое дело сейчас и потом. Стоимость готовых планов может быть в пределах от 10 тысяч до 200 тысяч рублей".
По словам эксперта, такие бизнес-планы не работают и их продажу можно назвать обманом, потому что предприниматель, купив его, не получит пользы. Поэтому стоит обращаться к специалистам в своем городе или удаленно для помощи в составлении личного, индивидуального бизнес-плана.
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Типичные ошибки при составлении

К самым популярным ошибкам составления бизнес-плана эксперты относят:
  • технические — несостыковки в расчетах, недостоверные данные;
  • не учтены все расходы;
  • много теоретической информации, не подкрепленной проверенными данными;
  • несоответствие законодательной базе;
  • неправильно рассчитанная, низкая сумма инвестиций;
  • неполный анализ рисков;
  • неверные сроки реализации проекта;
  • возврат средств не аргументирован или полностью отсутствует;
  • отсутствие данных о конкурентах.
Кроме того, создатели бизнес-плана упускают из виду еще один важный момент, который может испортить впечатление о документе — грамматические ошибки в тексте.
"В ведении бизнеса и в создании плана предприниматели часто допускают следующие "промахи" — отсутствие денежного учета, сосредоточение внимания на продажах, а не на прибыли, непонимание, как посчитать доход, неграмотная оплата труда персонала (слишком завышенная или заниженная), отсутствие стратегии, отсутствие ориентации на потребности целевой аудитории и др.", — добавила Оксана Ткаченко.

Советы по составлению от экспертов

Советами по созданию бизнес-плана поделилась Ирина Жданова, основатель и руководитель Бюро промышленного дизайна "Масштаб":
"Бизнес — это нечто такое, что одни люди делают для счастья других — цитата известного японского предпринимателя Коносуке Мацуситы, мне кажется, хорошо описывает суть. Таким образом, бизнес-план определяет основу:
  • КОГО мы осчастливим — кто наш клиент, какие у него есть проблемы, за решение которых он готов платить);
  • ЧЕМ осчастливим — какой продукт/услуга решает его проблему, что ему нужно и что недостаточно реализовано в предложении на рынке;
  • КАК мы это сделаем — какие процессы нам нужно запустить, какие расходы понести, чтобы предложить продукт/услугу клиенту и какую получить прибыль".
Кроме того, эксперт рекомендует придерживаться главного правила при разработке бизнес-плана — стараться не обмануть себя.
При написании документа очень часто хочется "улучшить картинку", опираться на радужные цифры и, в целом, использовать оптимистичный сценарий развития. Это приводит к тому, что создатели проекта принимают свои гипотезы за реальность. Например, о том, что клиенты будут готовы платить высокую цену или на рынке нет конкуренции у того продукта, который планируется к выпуску. Необходимо тщательно прорабатывать самый сложный сценарий и проверять все факторы, с которыми придется столкнуться в реальности.
 
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