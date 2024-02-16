Бизнес-план: как составить с нуля и где взять готовый — советы экспертов
© Depositphotos.com / deagreez1 Женщина бизнесмен во время работы
© Depositphotos.com / deagreez1
Оглавление
- Что такое бизнес-план
- Зачем нужен
- Кому нужен
- Принципы бизнес-планирования
- Стандарты бизнес-планирования
- Основные виды
- Для себя
- Для инвесторов
- Для кредитования
- Для получения господдержки
- Антикризисные
- Этапы составления
- Структура
- Использование готовых бизнес-планов
- Типичные ошибки при составлении
- Советы по составлению от экспертов
МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Для успеха в малом или среднем предпринимательстве нужен четкий регламент действий. Это и есть бизнес-план, на основе которого строится работа любого коммерческого проекта. О том, как составить бизнес-план, зачем он нужен и где взять готовые примеры с расчетами — в материале РИА Новости.
Что такое бизнес-план
От планирования зависит, сможет ли молодая компания найти свое место на рынке, как она будет справляться с неизбежными трудностями и насколько успешной будет ее деятельность в последующем. Бизнес-план — документ, в котором описывается полный цикл развития организации — как правило, включает:
- информацию о создателях проекта;
- описание продукта или услуги;
- анализ рынка;
- маркетинговую стратегию;
- оценку рисков;
- расчет бюджета;
- сильные и слабые стороны компании.
Без бизнес-плана невозможно полноценно подготовиться к запуску проекта и оценить его перспективы. Без тщательных расчетов в разы повышаются риски провала — может произойти все что угодно, поэтому важно максимально предугадать все возможные сложности.
© Depositphotos.com / Dmitriy ShironosovПланшетный компьютер с финансовыми данными
© Depositphotos.com / Dmitriy Shironosov
Планшетный компьютер с финансовыми данными
Зачем нужен
Бизнес-план предназначен для того, чтобы нарисовать полную картину будущей деятельности. В предпринимательстве особенно остро стоит вопрос планирования, так как процесс производства товаров, оказания услуг — это многоплановая деятельность, которая требует гибкого подхода. Основные цели бизнес-плана:
- оценка и анализ перспектив;
- привлечение инвестиций;
- получение господдержки (например, грантов).
Помимо того, что план помогает создателям бизнеса определиться со стратегией ведения работы, грамотно составленный документ служит "рекламой" для привлечения финансирования.
Кому нужен
Бизнес-план необходим для нескольких групп лиц:
- Владельцы бизнеса — главное "звено" в организации, которое должно четко понимать, на чем будет строиться вся работа, что может повлиять на результат и что необходимо сделать для того, чтобы компания развивалась должным образом.
- Сотрудники компании. Хотя работникам и не обязательно знать все тонкости плана, их роль в рамках бизнеса и задачи должны быть четко определены, что может перекликаться с этапами планирования.
- Инвесторы. Для любой компании важна экономическая стабильность и денежные вложения. Благодаря заинтересованности инвесторов эффективность предприятия может возрасти в разы, от чего выиграют обе стороны. Бизнес-план в данном случае помогает удачно презентовать продукт и привлечь заинтересованные лица.
- Банки. Часто для начала ведения бизнеса, открытия новых возможностей или решения проблем с бюджетом необходим кредит. Чтобы вызвать доверие у финансовой организации, у предпринимателя должны быть четкие основания, в том числе бизнес-план.
- Партнеры. Для успешной работы предприятия важна надежная связь с партнерами. Презентация будущих перспектив в виде бизнес-плана обеспечивает доверительные отношения между компаниями и позволяет найти точки взаимовыгодного сотрудничества.
- Государство. В России существует множество разных программ поддержки бизнеса. Но чтобы стать участником и получить грант (безвозмездную денежную помощь), необходимо доказать, что организация имеет хорошие перспективы, например, с помощью бизнес-плана.
© Depositphotos.com / Dmitriy ShironosovМолодые люди во время диалога
© Depositphotos.com / Dmitriy Shironosov
Молодые люди во время диалога
Принципы бизнес-планирования
Эксперты выделяют шесть основных принципов бизнес-планирования:
- 1.Принцип единства. Организация — это целостная система, и все ее элементы должны развиваться в одинаковом направлении.
- 2.Принцип участия. В составлении плана развития компании должны участвовать все сотрудники, которых как-либо касается один из этапов планирования, независимо от должности.
- 3.Принцип непрерывности. Постоянство — важный аспект в деятельности всех направлений бизнеса.
- 4.Принцип гибкости. Важно вовремя изменять и адаптировать стратегию под новые условия.
- 5.Принцип точности. Чем точнее составлен план, тем с меньшим количеством проблем придется столкнуться. Для этого важно конкретизировать каждую задачу и детализировать информацию.
- 6.Принцип обязательности. План на то и задуман, чтобы быть выполненным, даже если этому мешают внешние факторы.
Кроме того, есть дополнительные принципы, например, принцип предосторожности (соблюдение правил безопасности) или принцип вариантности (создание сразу нескольких бизнес-планов).
Стандарты бизнес-планирования
Стандарт — это норма или образец, который устанавливает необходимые характеристики и требования. К самым известным международным стандартам бизнес-планирования относят:
- Стандарт от UNIDO (United Nations Industrial development organization — Организация Объединенных Наций по промышленному развитию).
- Стандарт консалтинговой фирмы BFM Group, который считается самым подробным.
- Стандарт Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР).
- Стандарт швейцарской консалтинговой ассоциации KPMG International Cooperative.
В частности, разные стандарты бизнес-планирования отличаются структурой.
Разделы бизнес-планов в каждом стандарте
UNIDO
BFM Group
ЕБРР
KPMG
Резюме
Титульный лист
Титульный лист
Резюме
Идея проекта
Меморандум (документ о конфиденциальности)
Меморандум
Продукция и услуги
Анализ рынка
Резюме
Резюме
Анализ рынка
Продукция и услуги
Общие положения о компании
Полная информация о компании (число сотрудников, история создания, описание организации и т.д.)
Ценообразование
Маркетинг
Маркетинг
Идея проекта
Стратегия продвижения
План производства
Организация
Финансы
Управление
Организация
Инвестиции
Приложения
Финансы
Финансы
Производство
—
Приложения
Оценка эффективности
Финансы
—
—
Анализ рисков
Оценка рисков
—
—
Приложения
Приложения
—
—
—
—
Информация об обеспечении проекта
—
Основные виды
Каждый бизнес-план адаптируется под тот формат подачи, который предназначен для конкретной аудитории. Один документ может использоваться только в рамках компании, другой для инвесторов, третий для банков и т.д.
© Depositphotos.com / VitalikRadkoОнлайн-конференция
© Depositphotos.com / VitalikRadko
Онлайн-конференция
Для себя
"Внутренний" бизнес-план применяется только внутри компании. Документ может иметь произвольную форму, но несмотря на это выполняет важную роль в развитии проекта — определяет будущую стратегию и оценку рисков.
Для инвесторов
Привлечение инвесторов — одна из задач бизнес-плана, поэтому документ должен отвечать некоторым требованиям:
- максимально ярко отражать суть бизнеса;
- содержать информацию о конкурентных преимуществах;
- определять временные рамки окупаемости и возврата вложенных инвесторами средств;
- описывать рентабельность бизнеса.
Такая информация поможет инвесторам определить, насколько им выгодно вкладываться в дело и что они получат взамен.
Для кредитования
В вопросе составления бизнес-плана для кредитования лучше всего придерживаться существующих стандартов бизнес-планирования. Как правило, кредиторы в первую очередь обращают внимание именно на то, насколько план соответствует уже созданным регламентам. Нужно иметь в виду, что привлечение кредиторов — это зачастую затяжной процесс, который требует многочисленных корректировок документа.
Для получения господдержки
Получение субсидий и грантов от государства помогает проекту встать на ноги. Но чтобы бизнес-план получил одобрение, важно предварительно ознакомиться с условиями конкретной госпрограммы. Если идея будет отклонена, то возможность участия в конкурсе утратится.
© Pixabay / Free-PhotosБизнесмены
© Pixabay / Free-Photos
Бизнесмены
Антикризисные
Антикризисные бизнес-планы можно отнести и к планам для кредитования. Но суть именного этого вида в том, чтобы предоставить кредитору четкий план действий по выходу из кризиса с учетом его поддержки.
Этапы составления
Составление бизнес-плана предполагает тщательную подготовку — сбор необходимой информации, а она, в свою очередь, включает:
- анализ рынка и конкурентов;
- сбор данных;
- формирование финансовой модели;
- написание плана.
Анализ рынка и конкурентов отвечает на вопросы, какова обстановка именно в городе и стране, где будет запускаться бизнес, на что есть спрос, кто лидирует в такой же нише и т.д. Необходимо досконально изучить ситуацию.
Сбор данных — т.е. что конкретно известно об организации, сколько денег имеется, а сколько нужно для развития, что необходимо для производства, сколько людей в штате и многое другое.
Формирование финансовой модели — необходимо определиться с инструментами для проведения расчетов или же обозначить круг организаций, которым будет делегирована эта задача.
Написание плана — определение его вида, способа оформления и т.д.
© Depositphotos.com / Tamagochi Мужчина на рабочем месте
© Depositphotos.com / Tamagochi
Мужчина на рабочем месте
Структура
Структура документа зависит от стандарта, которого придерживаются владельцы бизнеса и вида (например, если это произвольный бизнес-план).
Если обобщить, то документ может содержать следующие разделы:
- Титульный лист — "обложка" плана, которая отражает название компании, местоположение, контактные данные, дату, сведения о владельцах и другую краткую, но важную информацию.
- Резюме — сжатая информация о всех пунктах плана. Хотя эти данные и выносят в начало документа, к их сбору необходимо приступать после окончания работы с планом.
- Идея проекта — в чем уникальность проекта, какую проблему он решает и т.д.
- Меморандум о конфиденциальности — документ, который означает правомерность копирования и распространения данных в плане.
- Цели — описание самых значимых целей бизнеса.
- Анализ рынка — этот раздел предполагает использование большого количества цифр — объем рынка, описание целевой аудитории, количество конкурентов и т.д.
- Информация о продукте или услугах — более подробные данные о товаре: наименования, характеристики, инструкции по использованию, сертификаты качества, информация о поставках и т.д.
- Маркетинг — обозначение преимуществ продукта, способы реализации товара, ценообразование, определение методов продвижения на рынке и т.д.
- План производства — наем персонала, аренда помещений, расчет себестоимости товара и т.д.
- Организация — определение документов, которые будут регулировать процесс деятельности (нормативно-правовые акты), а также план организации работы в поэтапном формате.
- Финансы — план доходов и расходов, инвестиции, сроки окупаемости и реализации проекта и др.
- Оценка рисков — описание способов минимизации будущих проблем: страхование, банковские гарантии и др.
- Приложения — графики и отчеты, которые необходимы для наглядности.
Использование готовых бизнес-планов
Готовый бизнес-план — это возможность сэкономить время и силы. Но стоит помнить, что если брать документ на бесплатной основе в открытом доступе, то его актуальность может быть под вопросом, даже при условии того, что он был создан грамотным специалистом.
Сотрудник офиса
При составлении бизнес-плана можно взять за основу разработки организаций, предлагающих стандарты бизнес-планирования (UNIDO, BFM Group, ЕБРР, KPMG). Также в регионах и крупных муниципалитетах действуют государственные организации по оказанию помощи малого и среднего бизнеса. Примеры готовых бизнес-планов можно найти на сайтах Центров развития предпринимательства Московской области, Владивостока и др.
Запросить готовые примеры и заказать расчеты для бизнес-плана можно также у экспертов в области бизнес-планирования или в региональных госучреждениях, например, на сайте "Мой бизнес". Стоимость зависит от организации, которая составляла документ, и его объема.
«
Как утверждает Оксана Ткаченко, кандидат экономических наук, автор инстаграм-блога для предпринимателей о деньгах и прибыли: "На просторах Интернета часто встречаются предложения покупки уже готового бизнес-плана. Как правило, это шаблонное решение, в котором не будут учтены особенности вашей компании. Разработчик такого "универсального" документа не знает, сколько вы намерены вложить в свое дело сейчас и потом. Стоимость готовых планов может быть в пределах от 10 тысяч до 200 тысяч рублей".
По словам эксперта, такие бизнес-планы не работают и их продажу можно назвать обманом, потому что предприниматель, купив его, не получит пользы. Поэтому стоит обращаться к специалистам в своем городе или удаленно для помощи в составлении личного, индивидуального бизнес-плана.
Типичные ошибки при составлении
К самым популярным ошибкам составления бизнес-плана эксперты относят:
- технические — несостыковки в расчетах, недостоверные данные;
- не учтены все расходы;
- много теоретической информации, не подкрепленной проверенными данными;
- несоответствие законодательной базе;
- неправильно рассчитанная, низкая сумма инвестиций;
- неполный анализ рисков;
- неверные сроки реализации проекта;
- возврат средств не аргументирован или полностью отсутствует;
- отсутствие данных о конкурентах.
Кроме того, создатели бизнес-плана упускают из виду еще один важный момент, который может испортить впечатление о документе — грамматические ошибки в тексте.
«
"В ведении бизнеса и в создании плана предприниматели часто допускают следующие "промахи" — отсутствие денежного учета, сосредоточение внимания на продажах, а не на прибыли, непонимание, как посчитать доход, неграмотная оплата труда персонала (слишком завышенная или заниженная), отсутствие стратегии, отсутствие ориентации на потребности целевой аудитории и др.", — добавила Оксана Ткаченко.
Советы по составлению от экспертов
Советами по созданию бизнес-плана поделилась Ирина Жданова, основатель и руководитель Бюро промышленного дизайна "Масштаб":
"Бизнес — это нечто такое, что одни люди делают для счастья других — цитата известного японского предпринимателя Коносуке Мацуситы, мне кажется, хорошо описывает суть. Таким образом, бизнес-план определяет основу:
- КОГО мы осчастливим — кто наш клиент, какие у него есть проблемы, за решение которых он готов платить);
- ЧЕМ осчастливим — какой продукт/услуга решает его проблему, что ему нужно и что недостаточно реализовано в предложении на рынке;
- КАК мы это сделаем — какие процессы нам нужно запустить, какие расходы понести, чтобы предложить продукт/услугу клиенту и какую получить прибыль".
Кроме того, эксперт рекомендует придерживаться главного правила при разработке бизнес-плана — стараться не обмануть себя.
При написании документа очень часто хочется "улучшить картинку", опираться на радужные цифры и, в целом, использовать оптимистичный сценарий развития. Это приводит к тому, что создатели проекта принимают свои гипотезы за реальность. Например, о том, что клиенты будут готовы платить высокую цену или на рынке нет конкуренции у того продукта, который планируется к выпуску. Необходимо тщательно прорабатывать самый сложный сценарий и проверять все факторы, с которыми придется столкнуться в реальности.