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В Совфеде одобрили идею пожизненно лишать прав пьяных водителей
В Совфеде одобрили идею пожизненно лишать прав пьяных водителей - РИА Новости, 12.10.2021
В Совфеде одобрили идею пожизненно лишать прав пьяных водителей
Инициатива о пожизненном лишении прав пьяных водителей представляется целесообразной, поскольку нынешние меры не работают, заявил РИА Новости сенатор Александр... РИА Новости, 12.10.2021
2021-10-12T10:27
2021-10-12T11:06
общество
совет федерации рф
авто
александр башкин
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Инициатива о пожизненном лишении прав пьяных водителей представляется целесообразной, поскольку нынешние меры не работают, заявил РИА Новости сенатор Александр Башкин.Ранее газета "Коммерсантъ" сообщила, что в правительстве прорабатываются предложения о введении уголовной ответственности за сам факт вождения в нетрезвом состоянии и пожизненного лишения прав для водителей-рецидивистов."Никому такая идея не нравится, но что делать, если нынешние меры не работают и статистика это доказывает?" - заявил Башкин. По его словам, такое предложение кажется целесообразным."Тем, кто будет критиковать инициативу, надо направить стрелы своего недовольства на тех водителей, которые, несмотря на существующие санкции, продолжают ездить нетрезвыми за рулем", - сказал он.Башкин напомнил, что ужесточение наказания за "пьяную" езду происходило постепенно."Сначала штрафы заменялись на более серьезные, затем появилась такая мера, как лишение прав, затем было введено пожизненное лишение прав за повторное вождение в нетрезвом состоянии. Однако это не помогает, статистика по-прежнему остаётся неутешительной", - сказал он.По его словам, поможет ли такое ужесточение наказания или нет, предсказать пока сложно, "для многих из нас поведение некоторых россиян остаётся загадкой"."Возможно, и этого будет недостаточно, возможно, придётся думать и о конфискации транспорта за такое правонарушение", - констатировал законодатель.Сенатор добавил, что тех водителей, кто никогда не садится пьяным за руль, новые санкции, если они будут введены, не должны беспокоить, а пьяных водителей они должны заставить задуматься.
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общество, совет федерации рф, авто, александр башкин
10:27 12.10.2021 (обновлено: 11:06 12.10.2021)
 
В Совфеде одобрили идею пожизненно лишать прав пьяных водителей

Сенатор Башкин: идея о пожизненном лишении прав для пьяных водителей целесообразна

© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя комитета Совета Федерации РФ по конституционному законодательству и государственному строительству Александр Башкин
Заместитель председателя комитета Совета Федерации РФ по конституционному законодательству и государственному строительству Александр Башкин - РИА Новости, 1920, 12.10.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Инициатива о пожизненном лишении прав пьяных водителей представляется целесообразной, поскольку нынешние меры не работают, заявил РИА Новости сенатор Александр Башкин.
Ранее газета "Коммерсантъ" сообщила, что в правительстве прорабатываются предложения о введении уголовной ответственности за сам факт вождения в нетрезвом состоянии и пожизненного лишения прав для водителей-рецидивистов.
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"Никому такая идея не нравится, но что делать, если нынешние меры не работают и статистика это доказывает?" - заявил Башкин. По его словам, такое предложение кажется целесообразным.
"Тем, кто будет критиковать инициативу, надо направить стрелы своего недовольства на тех водителей, которые, несмотря на существующие санкции, продолжают ездить нетрезвыми за рулем", - сказал он.
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Башкин напомнил, что ужесточение наказания за "пьяную" езду происходило постепенно.
"Сначала штрафы заменялись на более серьезные, затем появилась такая мера, как лишение прав, затем было введено пожизненное лишение прав за повторное вождение в нетрезвом состоянии. Однако это не помогает, статистика по-прежнему остаётся неутешительной", - сказал он.
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По его словам, поможет ли такое ужесточение наказания или нет, предсказать пока сложно, "для многих из нас поведение некоторых россиян остаётся загадкой".
"Возможно, и этого будет недостаточно, возможно, придётся думать и о конфискации транспорта за такое правонарушение", - констатировал законодатель.
Сенатор добавил, что тех водителей, кто никогда не садится пьяным за руль, новые санкции, если они будут введены, не должны беспокоить, а пьяных водителей они должны заставить задуматься.
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ОбществоСовет Федерации РФАвтоАлександр Башкин
 
 
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