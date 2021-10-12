https://ria.ru/20211012/polsha-1754148821.html

В Польше оценили вероятность выхода страны из Евросоюза

В Польше оценили вероятность выхода страны из Евросоюза - РИА Новости, 12.10.2021

В Польше оценили вероятность выхода страны из Евросоюза

Правящая партия Польши "Право и справедливость" (PiS) не осмелится выводить страну из Европейского союза, ни выторговать нормальные условия для этого, считает... РИА Новости, 12.10.2021

2021-10-12T10:43

2021-10-12T10:43

2021-10-12T10:43

в мире

право и справедливость

польша

евросоюз

януш корвин-микке

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ВАРШАВА, 12 окт – РИА Новости. Правящая партия Польши "Право и справедливость" (PiS) не осмелится выводить страну из Европейского союза, ни выторговать нормальные условия для этого, считает депутат сейма республики, лидер коалиции евроскептиков и националистов "Конфедерация" Януш Корвин-Микке.В последнее время, как власти Польши, так и оппозиция взаимно обвиняют друг друга в желании вывести республику из Европейского Союза. В обиход уже вошло понятие "Polexit" по аналогии с "Brexit". Недавно Конституционный суд Польши подтвердил превосходство конституции республики над законодательством Европейского Союза на фоне сразу нескольких вердиктов Суда ЕС, осудившего действия польских властей. В пятницу глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен поручила изучить решение КС Польши, чтобы принять дальнейшие меры.По его мнению, все политические силы, использующие тему возможного выхода Польши из ЕС, делают это лишь для того, чтобы повлиять на избирателей конкурентов. "Гражданская платформа" (крупнейшая оппозиционная партия Польши) хочет напугать людей тем, что PiS (правящая партия Польши "Право и справедливость") хочет выйти из Евросоюза. А PiS кричит, что - нет. Половина их собственного электората не хочет выхода из ЕС", - сказал собеседник агентства."Они знают, что не смогут этого сделать. Во-первых, нужно уметь выторговать условия выхода из Евросоюза. Англичане – сумели, а они – не смогут. А во-вторых, начнутся такие протесты, что их сметут", - заключил он.При этом он считает, что тему "Polexit" искусственно соединяют с недавним решением Конституционного суда Польши. "В решении Конституционного суда нет ничего на эту тему. Это решение говорит, что конституция вступает в противоречие с правом Европейского Союза, но не говорит, кто имеет приоритет. Обе стороны – как Право и справедливость, так и Гражданская платформа, скорее всего не поняли решения", - сказал Корвин-Микке.Говоря о том что Польша, являясь членом Европейского Союза, получает из его фондов крупные дотации, собеседник агентства высказал мнение, что эти деньги не помогают, а только вредят развитию страны. "Конечно, Польша получает деньги. Но посмотрите на Китай. Китайцы не получили от ЕС ни цента. И ни от Америки, и ни от кого. И поэтому они развиваются, потому, что дотации вредят, а не помогают, потому, что люди учатся жить на дотации, почивают на лаврах, уже не развиваются, а только рассчитывают на новые дотации. Дотации провоцируют лень. Китайцы ничего не получили и поэтому сейчас они мощные. Нужно заметить, что 35 лет назад Китай был в 20 раз беднее Польши. А сегодня уже практически сравнялись, а если речь идет об экономической мощи, то они опережают Соединенные Штаты. К тому же не будучи в ЕС они не обязаны подчиняться экономическим ограничениям, социальным правилам и так далее", - сказал Корвин-Микке."Так что, в деньгах мы получили много, но эти деньги нам принесли вред. Если бы я пришел к вам и предложил платить вашему сыну тысячу злотых в месяц с условием, что он не будет работать. Вы бы посчитали, что я деморализую вашего сына. То же самое делает ЕС – деморализует собственные страны. Социализм убивает", - добавил он.При этом собеседник агентства уверен, что Евросоюз также не хочет потерять Польшу. "ЕС, как каждая империалистическая структура, хочет развиваться и становиться все больше. И он готов за это платить. Вспомните, что англичане дофинансировали свои колонии, советская Россия дофинансировала свои колонии типа Казахстана и так далее, чтобы только сидели тихо", - сказал он.Являясь евроскептиком, Корвин-Микке считает, что если Польша все-таки хочет выйти из ЕС, то делать это нужно иначе, нежели организовывать Polexit. "Я всегда говорил, что не надо делать Polexit, а нужно только действовать так, чтобы нас хотели исключить. Так что, мы уже на правильном пути", - сказал он.

https://ria.ru/20211012/polyaki-1754138077.html

https://ria.ru/20211012/polsha-1754122337.html

https://ria.ru/20211008/polsha-1753619603.html

польша

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в мире, право и справедливость, польша, евросоюз, януш корвин-микке