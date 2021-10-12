https://ria.ru/20211012/podpischiki-1754124684.html
В Twitter появилась опция, позволяющая удалять подписчиков
В Twitter появилась опция, позволяющая удалять подписчиков - РИА Новости, 12.10.2021
В Twitter появилась опция, позволяющая удалять подписчиков
Пользователи Twitter теперь могут удалять подписчиков без их предварительной блокировки. РИА Новости, 12.10.2021
2021-10-12T02:45
2021-10-12T02:45
2021-10-12T02:48
технологии
twitter
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ВАШИНГТОН, 12 окт - РИА Новости. Пользователи Twitter теперь могут удалять подписчиков без их предварительной блокировки.Компания еще в сентябре сообщила о том, что тестирует эту функцию.Отмечается, что пользователей не будут уведомлять о том, что кто-то убрал их из списка подписчиков.
https://ria.ru/20211004/facebook-1753086810.html
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технологии, twitter
02:45 12.10.2021 (обновлено: 02:48 12.10.2021)
В Twitter появилась опция, позволяющая удалять подписчиков
Пользователи Twitter получили функцию, позволяющую удалять подписчиков