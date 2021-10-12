Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211012/podpischiki-1754124684.html
В Twitter появилась опция, позволяющая удалять подписчиков
В Twitter появилась опция, позволяющая удалять подписчиков - РИА Новости, 12.10.2021
В Twitter появилась опция, позволяющая удалять подписчиков
Пользователи Twitter теперь могут удалять подписчиков без их предварительной блокировки. РИА Новости, 12.10.2021
2021-10-12T02:45
2021-10-12T02:48
технологии
twitter
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148836/53/1488365335_0:100:3072:1828_1920x0_80_0_0_9d83dbf9285b75de219adfc41234ad33.jpg
ВАШИНГТОН, 12 окт - РИА Новости. Пользователи Twitter теперь могут удалять подписчиков без их предварительной блокировки.Компания еще в сентябре сообщила о том, что тестирует эту функцию.Отмечается, что пользователей не будут уведомлять о том, что кто-то убрал их из списка подписчиков.
https://ria.ru/20211004/facebook-1753086810.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148836/53/1488365335_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_ab458d136e6ae945978590175d01bd10.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
технологии, twitter
02:45 12.10.2021 (обновлено: 02:48 12.10.2021)
 
В Twitter появилась опция, позволяющая удалять подписчиков

Пользователи Twitter получили функцию, позволяющую удалять подписчиков

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкСтраница социальной сети Twitter на экране смартфона
Страница социальной сети Twitter на экране смартфона - РИА Новости, 1920, 12.10.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 12 окт - РИА Новости. Пользователи Twitter теперь могут удалять подписчиков без их предварительной блокировки.
Компания еще в сентябре сообщила о том, что тестирует эту функцию.
"Опция, позволяющая удалить подписчика, теперь доступна всем", - написала служба поддержки соцсети в Twitter.
Отмечается, что пользователей не будут уведомлять о том, что кто-то убрал их из списка подписчиков.
Приложение социальной сети Facebook в мобильном телефоне - РИА Новости, 1920, 04.10.2021
4 октября, 23:47
Основатель Twitter "заинтересовался" покупкой домена Facebook
 
ТехнологииTwitter
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:45В России предложили ужесточить проверки при получении разрешения на оружие
04:34Видео с закрытой вечеринки партии Зеленского разгневало украинцев
04:09Врач-инфекционист оценил влияние COVID-19 на репродуктивную систему
04:09Врач назвала самый важный элемент для иммунитета
03:57Россияне стали жаловаться на появление в Telegram трейдеров-мошенников
03:47Гутерреш оценил план действий по выводу иностранного контингента из Ливии
03:37Ученый МГУ рассказал, насколько выросла среднегодовая температура в Москве
03:29ГЛОНАСС перестанет использовать "советское" время
03:27Умерла жена Вахтанга Кикабидзе
03:18Экономист рассказала, насколько вырастут пенсии в 2022 году
03:15Эксперты гида Michelin отметили качество продуктов в ресторанах Москвы
03:09На Камчатке в рамках учений подняли по тревоге береговых ракетчиков
03:00Эксперт дал совет, как улучшить кредитную историю перед ипотекой
02:45В Twitter появилась опция, позволяющая удалять подписчиков
02:17Аналитик предупредил, почему сейчас лучше не покупать доллары и евро
02:11Опрос показал, что каждый десятый россиянин готов соврать ради карьеры
02:08Пульмонолог рассказал, как контролировать дыхание после COVID-19
01:57На Камчатке в ходе арктического форума обсудили сохранение морской среды
01:52В офисе Зеленского назвали ситуацию на Украине анекдотической
01:38FT: Молдавия попросила ЕС о чрезвычайных поставках газа через Румынию
Лента новостейМолния