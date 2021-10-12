https://ria.ru/20211012/podpischiki-1754124684.html

В Twitter появилась опция, позволяющая удалять подписчиков

В Twitter появилась опция, позволяющая удалять подписчиков - РИА Новости, 12.10.2021

В Twitter появилась опция, позволяющая удалять подписчиков

Пользователи Twitter теперь могут удалять подписчиков без их предварительной блокировки. РИА Новости, 12.10.2021

2021-10-12T02:45

2021-10-12T02:45

2021-10-12T02:48

технологии

twitter

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ВАШИНГТОН, 12 окт - РИА Новости. Пользователи Twitter теперь могут удалять подписчиков без их предварительной блокировки.Компания еще в сентябре сообщила о том, что тестирует эту функцию.Отмечается, что пользователей не будут уведомлять о том, что кто-то убрал их из списка подписчиков.

https://ria.ru/20211004/facebook-1753086810.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

технологии, twitter