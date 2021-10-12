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Пивовары в России отреагировали на возможный рост импортных пошлин
Пивовары в России отреагировали на возможный рост импортных пошлин - РИА Новости, 12.10.2021
Пивовары в России отреагировали на возможный рост импортных пошлин
Ассоциация производителей пива (АПП, объединяет крупнейшие российские пивоваренные компании - AB InBev Efes, "Балтику" и Heineken) не поддерживает идею о... РИА Новости, 12.10.2021
2021-10-12T15:19
2021-10-12T15:19
экономика
пиво
максим решетников
союз российских пивоваров
россия
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Ассоциация производителей пива (АПП, объединяет крупнейшие российские пивоваренные компании - AB InBev Efes, "Балтику" и Heineken) не поддерживает идею о повышении пошлины на импорт пивоваренной продукции в РФ, а также указывает, что подобная мера может привести к существенному росту цен на импортное пиво, сообщил РИА Новости председатель совета АПП Андрей Губка."Члены АПП не поддерживают инициативу по многократному повышению пошлины. По нашему мнению, такие меры препятствуют развитию свободной конкуренции", - заявил Губка.Союз российских пивоваров (СРП, представляет интересы свыше сотни производителей пива в РФ, кроме международных компаний) ранее обратился к министру экономического развития РФ Максиму Решетникову с просьбой об увеличении ввозных таможенных пошлин на пивоваренную продукцию. По оценке союза, данная мера, в частности, поддержит отечественных производителей.Согласно письму СРП, которое имеется в распоряжении РИА Новости, большая часть пивоваренной продукции импортируется в Россию как "пиво солодовое", попадая либо под пошлину в размере 0,018 евро (около 1,5 рубля) за литр, либо под ставку 0,04 евро (порядка 3,3 рубля) за литр. Союз предложил установить ставку ввозной пошлины на "пиво солодовое" в размере 1 евро за литр.Председатель совета АПП в свою очередь отметил, что на импорт в настоящее время приходится 4,2% от всего отечественного рынка пива. При этом это один из самых быстрорастущих и востребованных у потребителей сегментов. "Безусловно, кратный рост пошлины на импортное пиво приведет к существенному увеличению цен в этой категории и, как следствие, к ее сокращению", - указал собеседник агентства."Повышение цен ударит, в первую очередь, по покупателям - по их кошельку и возможности выбора. При этом рост спроса на продукцию малых российских пивоваров, на который рассчитывают в СРП, скорее всего, не состоится - сегмент импортного пива очень традиционен, а потребители на нем очень лояльны любимым брендам", - добавил Губка.
https://ria.ru/20211011/solod-1753989891.html
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экономика, пиво, максим решетников, союз российских пивоваров, россия
15:19 12.10.2021
 
Пивовары в России отреагировали на возможный рост импортных пошлин

Крупнейшие пивовары в России выступили против резкого роста пошлин на импортную продукцию

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкМужчина в одном из магазинов сети "Пятерочка" в Москве
Мужчина в одном из магазинов сети Пятерочка в Москве - РИА Новости, 1920, 12.10.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Ассоциация производителей пива (АПП, объединяет крупнейшие российские пивоваренные компании - AB InBev Efes, "Балтику" и Heineken) не поддерживает идею о повышении пошлины на импорт пивоваренной продукции в РФ, а также указывает, что подобная мера может привести к существенному росту цен на импортное пиво, сообщил РИА Новости председатель совета АПП Андрей Губка.
"Члены АПП не поддерживают инициативу по многократному повышению пошлины. По нашему мнению, такие меры препятствуют развитию свободной конкуренции", - заявил Губка.
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11 октября, 12:31
Союз пивоваров не исключил подорожание пива в России
Союз российских пивоваров (СРП, представляет интересы свыше сотни производителей пива в РФ, кроме международных компаний) ранее обратился к министру экономического развития РФ Максиму Решетникову с просьбой об увеличении ввозных таможенных пошлин на пивоваренную продукцию. По оценке союза, данная мера, в частности, поддержит отечественных производителей.
Согласно письму СРП, которое имеется в распоряжении РИА Новости, большая часть пивоваренной продукции импортируется в Россию как "пиво солодовое", попадая либо под пошлину в размере 0,018 евро (около 1,5 рубля) за литр, либо под ставку 0,04 евро (порядка 3,3 рубля) за литр. Союз предложил установить ставку ввозной пошлины на "пиво солодовое" в размере 1 евро за литр.
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Подмосковье лидирует по производству пива в России
Председатель совета АПП в свою очередь отметил, что на импорт в настоящее время приходится 4,2% от всего отечественного рынка пива. При этом это один из самых быстрорастущих и востребованных у потребителей сегментов. "Безусловно, кратный рост пошлины на импортное пиво приведет к существенному увеличению цен в этой категории и, как следствие, к ее сокращению", - указал собеседник агентства.
"Повышение цен ударит, в первую очередь, по покупателям - по их кошельку и возможности выбора. При этом рост спроса на продукцию малых российских пивоваров, на который рассчитывают в СРП, скорее всего, не состоится - сегмент импортного пива очень традиционен, а потребители на нем очень лояльны любимым брендам", - добавил Губка.
 
ЭкономикаПивоМаксим РешетниковСоюз российских пивоваровРоссия
 
 
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