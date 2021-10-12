https://ria.ru/20211012/pfizer-1754271770.html
В Швеции более сотни человек привили просроченной вакциной Pfizer
В Швеции более сотни человек привили просроченной вакциной Pfizer - РИА Новости, 12.10.2021
В Швеции более сотни человек привили просроченной вакциной Pfizer
Более ста человек были привиты вакциной Pfizer с истекшим сроком годности в шведском городе Нючёпинг на юге страны, сообщается в пресс-релизе региона Сёрмланд,... РИА Новости, 12.10.2021
2021-10-12T19:31
2021-10-12T19:31
2021-10-12T19:34
распространение коронавируса
в мире
вакцинация
швеция
здоровье - общество
коронавирусы
коронавирус covid-19
вакцина pfizer/biontech
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/18/1594340050_0:186:3071:1913_1920x0_80_0_0_133ca7585509f0f78df75252872b8b4d.jpg
МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Более ста человек были привиты вакциной Pfizer с истекшим сроком годности в шведском городе Нючёпинг на юге страны, сообщается в пресс-релизе региона Сёрмланд, где находится город."Мы не справились с нашим региональным контролем (сроков годности вакцин – ред.) и, к сожалению, использовали вакцины из поставки, срок годности которой истек на одиннадцать дней", - цитирует пресс-релиз слова ответственного за программу вакцинации в регионе Магнуса Йоханссона.Йоханнсон также отметил, что регион связался с производителями вакцин Pfizer с целью узнать, может ли данная ситуация повлиять на здоровье тех, кто получил прививку с истекшим сроком годности.По его словам, люди, сделавшие прививку с истекшим сроком годности, будут проинформированы об инциденте по телефону или по почте. По мнению Йоханссона, не исключено, что людям будет предложена повторная вакцинация.Согласно информации, предоставленной шведским агентством общественного здравоохранения на момент 12 октября, более 84% населения страны получили первый компонент вакцины и более 79% граждан полностью вакцинированы.
https://ria.ru/20210702/pfizer-1739699970.html
https://ria.ru/20210419/pfizer-1728965075.html
швеция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/18/1594340050_236:225:2666:2048_1920x0_80_0_0_ad6c4885f0cf8c4e974725abbb8c0eb6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, вакцинация, швеция, здоровье - общество, коронавирусы, коронавирус covid-19, вакцина pfizer/biontech
19:31 12.10.2021 (обновлено: 19:34 12.10.2021)
В Швеции более сотни человек привили просроченной вакциной Pfizer
Более сотни человек были привиты просроченной вакциной Pfizer в шведском Нючепинге
МОСКВА, 12 окт - РИА Новости.
Более ста человек были привиты вакциной Pfizer
с истекшим сроком годности в шведском городе Нючёпинг на юге страны, сообщается в пресс-релизе региона Сёрмланд, где находится город.
"Мы не справились с нашим региональным контролем (сроков годности вакцин – ред.) и, к сожалению, использовали вакцины из поставки, срок годности которой истек на одиннадцать дней", - цитирует пресс-релиз слова ответственного за программу вакцинации в регионе Магнуса Йоханссона.
Йоханнсон также отметил, что регион связался с производителями вакцин Pfizer с целью узнать, может ли данная ситуация повлиять на здоровье тех, кто получил прививку с истекшим сроком годности.
По его словам, люди, сделавшие прививку с истекшим сроком годности, будут проинформированы об инциденте по телефону или по почте. По мнению Йоханссона, не исключено, что людям будет предложена повторная вакцинация.
Согласно информации, предоставленной шведским агентством общественного здравоохранения на момент 12 октября, более 84% населения страны получили первый компонент вакцины и более 79% граждан полностью вакцинированы.