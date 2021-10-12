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https://ria.ru/20211012/pfizer-1754271770.html
В Швеции более сотни человек привили просроченной вакциной Pfizer
В Швеции более сотни человек привили просроченной вакциной Pfizer - РИА Новости, 12.10.2021
В Швеции более сотни человек привили просроченной вакциной Pfizer
Более ста человек были привиты вакциной Pfizer с истекшим сроком годности в шведском городе Нючёпинг на юге страны, сообщается в пресс-релизе региона Сёрмланд,... РИА Новости, 12.10.2021
2021-10-12T19:31
2021-10-12T19:34
распространение коронавируса
в мире
вакцинация
швеция
здоровье - общество
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коронавирус covid-19
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Более ста человек были привиты вакциной Pfizer с истекшим сроком годности в шведском городе Нючёпинг на юге страны, сообщается в пресс-релизе региона Сёрмланд, где находится город."Мы не справились с нашим региональным контролем (сроков годности вакцин – ред.) и, к сожалению, использовали вакцины из поставки, срок годности которой истек на одиннадцать дней", - цитирует пресс-релиз слова ответственного за программу вакцинации в регионе Магнуса Йоханссона.Йоханнсон также отметил, что регион связался с производителями вакцин Pfizer с целью узнать, может ли данная ситуация повлиять на здоровье тех, кто получил прививку с истекшим сроком годности.По его словам, люди, сделавшие прививку с истекшим сроком годности, будут проинформированы об инциденте по телефону или по почте. По мнению Йоханссона, не исключено, что людям будет предложена повторная вакцинация.Согласно информации, предоставленной шведским агентством общественного здравоохранения на момент 12 октября, более 84% населения страны получили первый компонент вакцины и более 79% граждан полностью вакцинированы.
https://ria.ru/20210702/pfizer-1739699970.html
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в мире, вакцинация, швеция, здоровье - общество, коронавирусы, коронавирус covid-19, вакцина pfizer/biontech
19:31 12.10.2021 (обновлено: 19:34 12.10.2021)
 
В Швеции более сотни человек привили просроченной вакциной Pfizer

Более сотни человек были привиты просроченной вакциной Pfizer в шведском Нючепинге

© AP Photo / Jae C. HongМедицинский сотрудник готовит вакцину Pfizer-BioNTech
Медицинский сотрудник готовит вакцину Pfizer-BioNTech - РИА Новости, 1920, 12.10.2021
© AP Photo / Jae C. Hong
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Более ста человек были привиты вакциной Pfizer с истекшим сроком годности в шведском городе Нючёпинг на юге страны, сообщается в пресс-релизе региона Сёрмланд, где находится город.
"Мы не справились с нашим региональным контролем (сроков годности вакцин – ред.) и, к сожалению, использовали вакцины из поставки, срок годности которой истек на одиннадцать дней", - цитирует пресс-релиз слова ответственного за программу вакцинации в регионе Магнуса Йоханссона.
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Йоханнсон также отметил, что регион связался с производителями вакцин Pfizer с целью узнать, может ли данная ситуация повлиять на здоровье тех, кто получил прививку с истекшим сроком годности.
По его словам, люди, сделавшие прививку с истекшим сроком годности, будут проинформированы об инциденте по телефону или по почте. По мнению Йоханссона, не исключено, что людям будет предложена повторная вакцинация.
Согласно информации, предоставленной шведским агентством общественного здравоохранения на момент 12 октября, более 84% населения страны получили первый компонент вакцины и более 79% граждан полностью вакцинированы.
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