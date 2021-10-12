https://ria.ru/20211012/pavodok-1754249133.html

В Ульяновской области взяли на контроль подготовку к паводку 2022 года

В Ульяновской области взяли на контроль подготовку к паводку 2022 года - РИА Новости, 12.10.2021

В Ульяновской области взяли на контроль подготовку к паводку 2022 года

Губернатор Ульяновской области Алексей Русских взял на контроль подготовку опасных гидротехнических сооружений к паводковому сезону 2022 года, сообщает... РИА Новости, 12.10.2021

2021-10-12T17:50

2021-10-12T17:50

2021-10-12T17:50

ульяновская область

ульяновский район

ульяновская область

алексей русских

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УЛЬЯНОВСК, 12 окт – РИА Новости. Губернатор Ульяновской области Алексей Русских взял на контроль подготовку опасных гидротехнических сооружений к паводковому сезону 2022 года, сообщает пресс-служба регионального правительства.Вопрос был рассмотрен на заседании штаба по комплексному развитию региона, который прошел под председательством губернатора.Как отмечалось на заседании, в перечень паводкоопасных гидротехнических сооружений, повреждения которых могут привести к возникновению чрезвычайной ситуации на территории Ульяновской области, входят 39 ГТС, из них 28 являются муниципальными. Это плотины, дамбы, мосты и иные сооружения. По ним необходимо разработать декларации безопасности ГТС: провести детальный анализ, определить показатели риска возникновения чрезвычайных ситуаций и произвести выработку комплекса мер по обеспечению безопасности.В 2021 году Минприроды региона заключило соглашение о предоставлении субсидий в десять миллионов рублей муниципальным образованиям на разработку соответствующих деклараций по 19 объектам в 11 районах, напомнили в пресс-службе. На текущий момент декларации подготовили администрации Кузоватовского, Николаевского, Радищевского и Ульяновского районов.Глава региона подчеркнул, что руководителям остальных муниципальных образований необходимо в месячный срок доложить о готовности документации по безопасности ГТС региона, отметили в пресс-службе.

https://ria.ru/20211008/kredit-1753697192.html

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ульяновский район, ульяновская область, алексей русских