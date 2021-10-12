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Ульяновская область
https://ria.ru/20211012/pavodok-1754249133.html
В Ульяновской области взяли на контроль подготовку к паводку 2022 года
В Ульяновской области взяли на контроль подготовку к паводку 2022 года - РИА Новости, 12.10.2021
В Ульяновской области взяли на контроль подготовку к паводку 2022 года
Губернатор Ульяновской области Алексей Русских взял на контроль подготовку опасных гидротехнических сооружений к паводковому сезону 2022 года, сообщает... РИА Новости, 12.10.2021
2021-10-12T17:50
2021-10-12T17:50
ульяновская область
ульяновский район
ульяновская область
алексей русских
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УЛЬЯНОВСК, 12 окт – РИА Новости. Губернатор Ульяновской области Алексей Русских взял на контроль подготовку опасных гидротехнических сооружений к паводковому сезону 2022 года, сообщает пресс-служба регионального правительства.Вопрос был рассмотрен на заседании штаба по комплексному развитию региона, который прошел под председательством губернатора.Как отмечалось на заседании, в перечень паводкоопасных гидротехнических сооружений, повреждения которых могут привести к возникновению чрезвычайной ситуации на территории Ульяновской области, входят 39 ГТС, из них 28 являются муниципальными. Это плотины, дамбы, мосты и иные сооружения. По ним необходимо разработать декларации безопасности ГТС: провести детальный анализ, определить показатели риска возникновения чрезвычайных ситуаций и произвести выработку комплекса мер по обеспечению безопасности.В 2021 году Минприроды региона заключило соглашение о предоставлении субсидий в десять миллионов рублей муниципальным образованиям на разработку соответствующих деклараций по 19 объектам в 11 районах, напомнили в пресс-службе. На текущий момент декларации подготовили администрации Кузоватовского, Николаевского, Радищевского и Ульяновского районов.Глава региона подчеркнул, что руководителям остальных муниципальных образований необходимо в месячный срок доложить о готовности документации по безопасности ГТС региона, отметили в пресс-службе.
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ульяновский район, ульяновская область, алексей русских
17:50 12.10.2021
 

В Ульяновской области взяли на контроль подготовку к паводку 2022 года

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкРазмытая ливнями дорога
Размытая ливнями дорога - РИА Новости, 1920, 12.10.2021
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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УЛЬЯНОВСК, 12 окт – РИА Новости. Губернатор Ульяновской области Алексей Русских взял на контроль подготовку опасных гидротехнических сооружений к паводковому сезону 2022 года, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Вопрос был рассмотрен на заседании штаба по комплексному развитию региона, который прошел под председательством губернатора.
Как отмечалось на заседании, в перечень паводкоопасных гидротехнических сооружений, повреждения которых могут привести к возникновению чрезвычайной ситуации на территории Ульяновской области, входят 39 ГТС, из них 28 являются муниципальными. Это плотины, дамбы, мосты и иные сооружения. По ним необходимо разработать декларации безопасности ГТС: провести детальный анализ, определить показатели риска возникновения чрезвычайных ситуаций и произвести выработку комплекса мер по обеспечению безопасности.
В 2021 году Минприроды региона заключило соглашение о предоставлении субсидий в десять миллионов рублей муниципальным образованиям на разработку соответствующих деклараций по 19 объектам в 11 районах, напомнили в пресс-службе. На текущий момент декларации подготовили администрации Кузоватовского, Николаевского, Радищевского и Ульяновского районов.
Глава региона подчеркнул, что руководителям остальных муниципальных образований необходимо в месячный срок доложить о готовности документации по безопасности ГТС региона, отметили в пресс-службе.
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Ульяновская областьУльяновский районУльяновская областьАлексей Русских
 
 
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