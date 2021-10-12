https://ria.ru/20211012/oruzhie-1754213764.html

НИМИ имени Бахирева представил разработки на выставке оружия в Сербии

НИМИ имени Бахирева представил разработки на выставке оружия в Сербии - РИА Новости, 12.10.2021

НИМИ имени Бахирева представил разработки на выставке оружия в Сербии

Московский НИМИ имени Бахирева впервые представил свои разработки, артиллерийские снаряды, на выставке вооружений в Сербии и надеется на двусторонние контракты, РИА Новости, 12.10.2021

2021-10-12T15:18

2021-10-12T15:18

2021-10-12T15:18

безопасность

движение неприсоединения

европа

москва

ростех

миг-29

ми-35

панцирь-с1

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БЕЛГРАД, 12 окт – РИА Новости. Московский НИМИ имени Бахирева впервые представил свои разработки, артиллерийские снаряды, на выставке вооружений в Сербии и надеется на двусторонние контракты, заявил РИА Новости генеральный директор института Николай Семененко.В Белграде проходит юбилейный форум Движения неприсоединения, созданного по инициативе Югославии 60 лет назад. Одновременно в выставочном комплексе Белграда проходит выставка вооружений Partner 2021, которую посещают и члены международных делегаций конференции.Представлены разработки сербской военной промышленности. После осмотра сербской выставки президент Александр Вучич осмотрел зал, где представлена продукция оборонной промышленности со всего мира, и задержался на стенде РФ. Сербский лидер отметил, что сотрудничество Москвы и Белграда в ВТС находится в этом году на высочайшем уровне, "но и это можно улучшить".На российском стенде входящий в госкорпорацию "Ростех" холдинг "Технодинамка" представил наработки нескольких предприятий, в первую очередь, линейку артиллерийских снарядов калибром от 57 до 152 миллиметров, в том числе - танковых выстрелов с бронебойными подкалиберными снарядами."Научно-исследовательский машиностроительный институт имени Бахирева представляет здесь линейку боеприпасов для танковой, морской и полевой артиллерии. В экспозиции - наши разработки сегодняшнего дня, стоящие на вооружении российской армии и те, что будут поставляться в нее в дальнейшем", - сообщил агентству гендиректор института – разработчика снарядов.Он также отметил, что его "порадовало развитие сербских вооруженных сил и сербской промышленности, касающейся нашего направления".Вучич после встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым 10 октября подчеркнул, что Сербия будет строго соблюдать военный нейтралитет и увеличивать свою обороноспособность. Ранее сербский президент рассказал, что власти страны ожидают поставки ПТУР "Корнет" из России до конца текущего года. Сербия является крупнейшим импортером российского оружия и военной техники в Европе. За последние несколько лет Россия передала Сербии 30 модернизированных танков Т-72МС, 30 бронемашин БРДМ-2, семь вертолетов Ми-17 и Ми-35, шесть истребителей МиГ-29. Также Белград приобрел батарею ракетно-пушечных систем "Панцирь-С1". Президент Сербии Александр Вучич заявлял, что страна хочет иметь российский комплекс С-400, но пока не может себе этого позволить.

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безопасность, движение неприсоединения, европа, москва, ростех, миг-29, ми-35, панцирь-с1, александр вучич, россия