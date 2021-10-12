Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211012/oruzhie-1754213764.html
НИМИ имени Бахирева представил разработки на выставке оружия в Сербии
НИМИ имени Бахирева представил разработки на выставке оружия в Сербии - РИА Новости, 12.10.2021
НИМИ имени Бахирева представил разработки на выставке оружия в Сербии
Московский НИМИ имени Бахирева впервые представил свои разработки, артиллерийские снаряды, на выставке вооружений в Сербии и надеется на двусторонние контракты, РИА Новости, 12.10.2021
2021-10-12T15:18
2021-10-12T15:18
безопасность
движение неприсоединения
европа
москва
ростех
миг-29
ми-35
панцирь-с1
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0c/1754156881_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_f9e7f7344814aa22b4b105381f2d060b.jpg
БЕЛГРАД, 12 окт – РИА Новости. Московский НИМИ имени Бахирева впервые представил свои разработки, артиллерийские снаряды, на выставке вооружений в Сербии и надеется на двусторонние контракты, заявил РИА Новости генеральный директор института Николай Семененко.В Белграде проходит юбилейный форум Движения неприсоединения, созданного по инициативе Югославии 60 лет назад. Одновременно в выставочном комплексе Белграда проходит выставка вооружений Partner 2021, которую посещают и члены международных делегаций конференции.Представлены разработки сербской военной промышленности. После осмотра сербской выставки президент Александр Вучич осмотрел зал, где представлена продукция оборонной промышленности со всего мира, и задержался на стенде РФ. Сербский лидер отметил, что сотрудничество Москвы и Белграда в ВТС находится в этом году на высочайшем уровне, "но и это можно улучшить".На российском стенде входящий в госкорпорацию "Ростех" холдинг "Технодинамка" представил наработки нескольких предприятий, в первую очередь, линейку артиллерийских снарядов калибром от 57 до 152 миллиметров, в том числе - танковых выстрелов с бронебойными подкалиберными снарядами."Научно-исследовательский машиностроительный институт имени Бахирева представляет здесь линейку боеприпасов для танковой, морской и полевой артиллерии. В экспозиции - наши разработки сегодняшнего дня, стоящие на вооружении российской армии и те, что будут поставляться в нее в дальнейшем", - сообщил агентству гендиректор института – разработчика снарядов.Он также отметил, что его "порадовало развитие сербских вооруженных сил и сербской промышленности, касающейся нашего направления".Вучич после встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым 10 октября подчеркнул, что Сербия будет строго соблюдать военный нейтралитет и увеличивать свою обороноспособность. Ранее сербский президент рассказал, что власти страны ожидают поставки ПТУР "Корнет" из России до конца текущего года. Сербия является крупнейшим импортером российского оружия и военной техники в Европе. За последние несколько лет Россия передала Сербии 30 модернизированных танков Т-72МС, 30 бронемашин БРДМ-2, семь вертолетов Ми-17 и Ми-35, шесть истребителей МиГ-29. Также Белград приобрел батарею ракетно-пушечных систем "Панцирь-С1". Президент Сербии Александр Вучич заявлял, что страна хочет иметь российский комплекс С-400, но пока не может себе этого позволить.
https://ria.ru/20211012/serbiya-1754200780.html
европа
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0c/1754156881_173:0:2902:2047_1920x0_80_0_0_d680f180c782a12321be59f50d15ef38.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
безопасность, движение неприсоединения, европа, москва, ростех, миг-29, ми-35, панцирь-с1, александр вучич, россия
15:18 12.10.2021
 
НИМИ имени Бахирева представил разработки на выставке оружия в Сербии

НИМИ имени Бахирева представил свои разработки на выставке оружия в Сербии

© РИА Новости / Александр Мельников / Перейти в фотобанкПосетители на международной выставке вооружения и военной техники PARTNER-2021 в Белграде
Посетители на международной выставке вооружения и военной техники PARTNER-2021 в Белграде - РИА Новости, 1920, 12.10.2021
© РИА Новости / Александр Мельников
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
БЕЛГРАД, 12 окт – РИА Новости. Московский НИМИ имени Бахирева впервые представил свои разработки, артиллерийские снаряды, на выставке вооружений в Сербии и надеется на двусторонние контракты, заявил РИА Новости генеральный директор института Николай Семененко.
В Белграде проходит юбилейный форум Движения неприсоединения, созданного по инициативе Югославии 60 лет назад. Одновременно в выставочном комплексе Белграда проходит выставка вооружений Partner 2021, которую посещают и члены международных делегаций конференции.
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 12.10.2021
Вчера, 14:22
Сербия будет закупать столько оружия, сколько надо для защиты, заявил Вучич
Представлены разработки сербской военной промышленности. После осмотра сербской выставки президент Александр Вучич осмотрел зал, где представлена продукция оборонной промышленности со всего мира, и задержался на стенде РФ. Сербский лидер отметил, что сотрудничество Москвы и Белграда в ВТС находится в этом году на высочайшем уровне, "но и это можно улучшить".
На российском стенде входящий в госкорпорацию "Ростех" холдинг "Технодинамка" представил наработки нескольких предприятий, в первую очередь, линейку артиллерийских снарядов калибром от 57 до 152 миллиметров, в том числе - танковых выстрелов с бронебойными подкалиберными снарядами.
"Научно-исследовательский машиностроительный институт имени Бахирева представляет здесь линейку боеприпасов для танковой, морской и полевой артиллерии. В экспозиции - наши разработки сегодняшнего дня, стоящие на вооружении российской армии и те, что будут поставляться в нее в дальнейшем", - сообщил агентству гендиректор института – разработчика снарядов.
Он также отметил, что его "порадовало развитие сербских вооруженных сил и сербской промышленности, касающейся нашего направления".
"Могу сказать, что у них в этом направлении большой потенциал… Ожидаем от выставки двустороннего сотрудничества, общения с нашими друзьями и партнерами, надеемся, что в перспективе это воплотится в реализацию двусторонних контрактов", - рассказал Семененко.
Вучич после встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым 10 октября подчеркнул, что Сербия будет строго соблюдать военный нейтралитет и увеличивать свою обороноспособность. Ранее сербский президент рассказал, что власти страны ожидают поставки ПТУР "Корнет" из России до конца текущего года. Сербия является крупнейшим импортером российского оружия и военной техники в Европе. За последние несколько лет Россия передала Сербии 30 модернизированных танков Т-72МС, 30 бронемашин БРДМ-2, семь вертолетов Ми-17 и Ми-35, шесть истребителей МиГ-29. Также Белград приобрел батарею ракетно-пушечных систем "Панцирь-С1". Президент Сербии Александр Вучич заявлял, что страна хочет иметь российский комплекс С-400, но пока не может себе этого позволить.
Тяжелая артиллерия: международная выставка вооружений "Партнер-2021"
© РИА Новости / Александр Мельников / Перейти в фотобанк

Выставка "Партнер" проходит раз в два года под эгидой Минобороны Сербии.

Военная техника на международной выставке вооружения и военной техники PARTNER-2021 в Белграде
1 из 10

Выставка "Партнер" проходит раз в два года под эгидой Минобороны Сербии.

© РИА Новости / Александр Мельников
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Александр Мельников / Перейти в фотобанк

В залах Белградского экспоцентра представлены вооружение и техника "со всех сторон света".

Сербский военнослужащий у стенда компании Швабе на международной выставке вооружения и военной техники PARTNER-2021 в Белграде
2 из 10

В залах Белградского экспоцентра представлены вооружение и техника "со всех сторон света".

© РИА Новости / Александр Мельников
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Александр Мельников / Перейти в фотобанк

Оружейники привезли сюда артиллерийские и ракетные системы, стрелковое орудие, бронированные машины, легкую авиацию, радары, защитную амуницию и многое другое.

Посетители на международной выставке вооружения и военной техники PARTNER-2021 в Белграде
3 из 10

Оружейники привезли сюда артиллерийские и ракетные системы, стрелковое орудие, бронированные машины, легкую авиацию, радары, защитную амуницию и многое другое.

© РИА Новости / Александр Мельников
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Александр Мельников / Перейти в фотобанк

Впервые участие в выставке принимает "Рособоронэкспорт", который выступил организатором единой российской экспозиции.

30 мм ДУБМ 32В01, разработанный ЦНИИ Буревестник на международной выставке вооружения и военной техники PARTNER-2021 в Белграде
4 из 10

Впервые участие в выставке принимает "Рособоронэкспорт", который выступил организатором единой российской экспозиции.

© РИА Новости / Александр Мельников
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Александр Мельников / Перейти в фотобанк

Среди образцов российского вооружения — модели зенитного ракетного комплекса "Викинг" и многофункционального самолета-амфибии Бе-200.

Макеты зенитно-ракетного комплекса Викинг и многофункционального самолета-амфибии Бе-200 на стенде АО Рособооронэкспорт на международной выставке вооружения и военной техники PARTNER-2021 в Белграде
5 из 10

Среди образцов российского вооружения — модели зенитного ракетного комплекса "Викинг" и многофункционального самолета-амфибии Бе-200.

© РИА Новости / Александр Мельников
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Александр Мельников / Перейти в фотобанк

На российском стенде можно будет увидеть одну из главных экспортных новинок — разведывательно-ударный беспилотник "Орион-Э", уникальный легкий плавающий танк "Спрут-СДМ1", построенные на базе боевой платформы "Бумеранг" бронетранспортер К-16 и боевую машину пехоты К-17.

Российская экспозиция на международной выставке вооружения и военной техники PARTNER-2021 в Белграде
6 из 10

На российском стенде можно будет увидеть одну из главных экспортных новинок — разведывательно-ударный беспилотник "Орион-Э", уникальный легкий плавающий танк "Спрут-СДМ1", построенные на базе боевой платформы "Бумеранг" бронетранспортер К-16 и боевую машину пехоты К-17.

© РИА Новости / Александр Мельников
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Александр Мельников / Перейти в фотобанк

Многоцелевой вертолет Ми-17 на международной выставке вооружения и военной техники "Партнер-2021".

Многоцелевой вертолет Ми-17 на международной выставке вооружения и военной техники PARTNER-2021 в Белграде
7 из 10

Многоцелевой вертолет Ми-17 на международной выставке вооружения и военной техники "Партнер-2021".

© РИА Новости / Александр Мельников
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Александр Мельников / Перейти в фотобанк

Запланированы встречи и переговоры "Рособоронэкспорта" с партнерами из силовых ведомств и бизнес-структур Сербии и других европейских государств.

Военная техника на международной выставке вооружения и военной техники PARTNER-2021 в Белграде
8 из 10

Запланированы встречи и переговоры "Рособоронэкспорта" с партнерами из силовых ведомств и бизнес-структур Сербии и других европейских государств.

© РИА Новости / Александр Мельников
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Александр Мельников / Перейти в фотобанк

Компания надеется, что мероприятие придаст новый импульс российско-сербскому военно-техническому сотрудничеству.

Посетители на международной выставке вооружения и военной техники PARTNER-2021 в Белграде
9 из 10

Компания надеется, что мероприятие придаст новый импульс российско-сербскому военно-техническому сотрудничеству.

© РИА Новости / Александр Мельников
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Александр Мельников / Перейти в фотобанк

Выставка работает с 11 по 14 октября.

Военнослужащий на международной выставке вооружения и военной техники PARTNER-2021 в Белграде
10 из 10

Выставка работает с 11 по 14 октября.

© РИА Новости / Александр Мельников
Перейти в фотобанк
1 из 10

Выставка "Партнер" проходит раз в два года под эгидой Минобороны Сербии.

© РИА Новости / Александр Мельников
Перейти в фотобанк
2 из 10

В залах Белградского экспоцентра представлены вооружение и техника "со всех сторон света".

© РИА Новости / Александр Мельников
Перейти в фотобанк
3 из 10

Оружейники привезли сюда артиллерийские и ракетные системы, стрелковое орудие, бронированные машины, легкую авиацию, радары, защитную амуницию и многое другое.

© РИА Новости / Александр Мельников
Перейти в фотобанк
4 из 10

Впервые участие в выставке принимает "Рособоронэкспорт", который выступил организатором единой российской экспозиции.

© РИА Новости / Александр Мельников
Перейти в фотобанк
5 из 10

Среди образцов российского вооружения — модели зенитного ракетного комплекса "Викинг" и многофункционального самолета-амфибии Бе-200.

© РИА Новости / Александр Мельников
Перейти в фотобанк
6 из 10

На российском стенде можно будет увидеть одну из главных экспортных новинок — разведывательно-ударный беспилотник "Орион-Э", уникальный легкий плавающий танк "Спрут-СДМ1", построенные на базе боевой платформы "Бумеранг" бронетранспортер К-16 и боевую машину пехоты К-17.

© РИА Новости / Александр Мельников
Перейти в фотобанк
7 из 10

Многоцелевой вертолет Ми-17 на международной выставке вооружения и военной техники "Партнер-2021".

© РИА Новости / Александр Мельников
Перейти в фотобанк
8 из 10

Запланированы встречи и переговоры "Рособоронэкспорта" с партнерами из силовых ведомств и бизнес-структур Сербии и других европейских государств.

© РИА Новости / Александр Мельников
Перейти в фотобанк
9 из 10

Компания надеется, что мероприятие придаст новый импульс российско-сербскому военно-техническому сотрудничеству.

© РИА Новости / Александр Мельников
Перейти в фотобанк
10 из 10

Выставка работает с 11 по 14 октября.

© РИА Новости / Александр Мельников
Перейти в фотобанк
 
БезопасностьДвижение неприсоединенияЕвропаМоскваРостехМиГ-29Ми-35Панцирь-С1Александр ВучичРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:11На Украине заявили, что Зеленский стал проблемой для Запада
05:09Опрос показал, как россияне относятся к голосовым помощникам банков
04:49Канада примет 40 тысяч беженцев из Афганистана
04:42Экс-глава Nissan рассказал о самом опасном моменте побега из Японии
04:23Ирина Унтилова возглавила заксобрание Камчатского края
04:14Исследование показало, как введение маркировки отразилось на рынке обуви
03:59Украинские школы и больницы начали запасаться одеялами и обогревателями
03:58Чиновников администрации Трампа заподозрили в присвоении подарков
03:51Роспотребнадзор разработал рекомендации по организации питания в школах
03:47Опрос показал, сколько россиян согласны сдать биометрические данные
03:42В России начали разрабатывать дальнобойный ПЗРК
03:33Россию признали перспективнейшим рынком
03:22Валерий Пономарев будет представлять Камчатку в Совете Федерации
03:18Специалист объяснил, почему банк дает в кредит больше денег, чем просят
03:17В Michelin спрогнозировали быстрое развитие гастрономической сферы Москвы
03:10В Приморье полицейские вывели из горящего дома 35 жильцов
03:07Эксперты назвали самые популярные марки автомобилей у россиян
03:00В России хотят научить мыслить искусственный интеллект по-другому
03:00Московских лендлордов через год ждет повышение расходов на налоги
02:58Министр образования Якутии ушел в отставку по собственной инициативе
Лента новостейМолния