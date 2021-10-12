Тяжелая артиллерия: международная выставка вооружений "Партнер-2021"
Выставка "Партнер" проходит раз в два года под эгидой Минобороны Сербии.
Выставка "Партнер" проходит раз в два года под эгидой Минобороны Сербии.
В залах Белградского экспоцентра представлены вооружение и техника "со всех сторон света".
В залах Белградского экспоцентра представлены вооружение и техника "со всех сторон света".
Оружейники привезли сюда артиллерийские и ракетные системы, стрелковое орудие, бронированные машины, легкую авиацию, радары, защитную амуницию и многое другое.
Оружейники привезли сюда артиллерийские и ракетные системы, стрелковое орудие, бронированные машины, легкую авиацию, радары, защитную амуницию и многое другое.
Впервые участие в выставке принимает "Рособоронэкспорт", который выступил организатором единой российской экспозиции.
Впервые участие в выставке принимает "Рособоронэкспорт", который выступил организатором единой российской экспозиции.
Среди образцов российского вооружения — модели зенитного ракетного комплекса "Викинг" и многофункционального самолета-амфибии Бе-200.
Среди образцов российского вооружения — модели зенитного ракетного комплекса "Викинг" и многофункционального самолета-амфибии Бе-200.
На российском стенде можно будет увидеть одну из главных экспортных новинок — разведывательно-ударный беспилотник "Орион-Э", уникальный легкий плавающий танк "Спрут-СДМ1", построенные на базе боевой платформы "Бумеранг" бронетранспортер К-16 и боевую машину пехоты К-17.
На российском стенде можно будет увидеть одну из главных экспортных новинок — разведывательно-ударный беспилотник "Орион-Э", уникальный легкий плавающий танк "Спрут-СДМ1", построенные на базе боевой платформы "Бумеранг" бронетранспортер К-16 и боевую машину пехоты К-17.
Многоцелевой вертолет Ми-17 на международной выставке вооружения и военной техники "Партнер-2021".
Многоцелевой вертолет Ми-17 на международной выставке вооружения и военной техники "Партнер-2021".
Запланированы встречи и переговоры "Рособоронэкспорта" с партнерами из силовых ведомств и бизнес-структур Сербии и других европейских государств.
Запланированы встречи и переговоры "Рособоронэкспорта" с партнерами из силовых ведомств и бизнес-структур Сербии и других европейских государств.
Компания надеется, что мероприятие придаст новый импульс российско-сербскому военно-техническому сотрудничеству.
Компания надеется, что мероприятие придаст новый импульс российско-сербскому военно-техническому сотрудничеству.
Выставка работает с 11 по 14 октября.