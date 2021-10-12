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Тяжелая артиллерия: международная выставка вооружений "Партнер-2021"
Тяжелая артиллерия: международная выставка вооружений "Партнер-2021" - РИА Новости, 12.10.2021
Тяжелая артиллерия: международная выставка вооружений "Партнер-2021"
В Белграде открылась десятая международная выставка вооружений "Партнер-2021". Россия привезла сюда свои перспективные новинки. Лучшая военная техника — в... РИА Новости, 12.10.2021
2021-10-12T14:52
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В Белграде открылась десятая международная выставка вооружений "Партнер-2021". Россия привезла сюда свои перспективные новинки. Лучшая военная техника — в фотоленте Ria.ru.
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фото, фото, пожар в ресторане "викинг" на западе москвы, вооружение, рособоронэкспорт, ми-17, бе-200
14:52 12.10.2021 (обновлено: 18:09 12.10.2021)
 

Тяжелая артиллерия: международная выставка вооружений "Партнер-2021"

Читать ria.ru в
В Белграде открылась десятая международная выставка вооружений "Партнер-2021". Россия привезла сюда свои перспективные новинки. Лучшая военная техника — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Александр Мельников / Перейти в фотобанк

Выставка "Партнер" проходит раз в два года под эгидой Минобороны Сербии.

Военная техника на международной выставке вооружения и военной техники PARTNER-2021 в Белграде
1 из 10

Выставка "Партнер" проходит раз в два года под эгидой Минобороны Сербии.

© РИА Новости / Александр Мельников
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© РИА Новости / Александр Мельников / Перейти в фотобанк

В залах Белградского экспоцентра представлены вооружение и техника "со всех сторон света".

Сербский военнослужащий у стенда компании Швабе на международной выставке вооружения и военной техники PARTNER-2021 в Белграде
2 из 10

В залах Белградского экспоцентра представлены вооружение и техника "со всех сторон света".

© РИА Новости / Александр Мельников
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© РИА Новости / Александр Мельников / Перейти в фотобанк

Оружейники привезли сюда артиллерийские и ракетные системы, стрелковое орудие, бронированные машины, легкую авиацию, радары, защитную амуницию и многое другое.

Посетители на международной выставке вооружения и военной техники PARTNER-2021 в Белграде
3 из 10

Оружейники привезли сюда артиллерийские и ракетные системы, стрелковое орудие, бронированные машины, легкую авиацию, радары, защитную амуницию и многое другое.

© РИА Новости / Александр Мельников
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© РИА Новости / Александр Мельников / Перейти в фотобанк

Впервые участие в выставке принимает "Рособоронэкспорт", который выступил организатором единой российской экспозиции.

30 мм ДУБМ 32В01, разработанный ЦНИИ Буревестник на международной выставке вооружения и военной техники PARTNER-2021 в Белграде
4 из 10

Впервые участие в выставке принимает "Рособоронэкспорт", который выступил организатором единой российской экспозиции.

© РИА Новости / Александр Мельников
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© РИА Новости / Александр Мельников / Перейти в фотобанк

Среди образцов российского вооружения — модели зенитного ракетного комплекса "Викинг" и многофункционального самолета-амфибии Бе-200.

Макеты зенитно-ракетного комплекса Викинг и многофункционального самолета-амфибии Бе-200 на стенде АО Рособооронэкспорт на международной выставке вооружения и военной техники PARTNER-2021 в Белграде
5 из 10

Среди образцов российского вооружения — модели зенитного ракетного комплекса "Викинг" и многофункционального самолета-амфибии Бе-200.

© РИА Новости / Александр Мельников
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© РИА Новости / Александр Мельников / Перейти в фотобанк

На российском стенде можно будет увидеть одну из главных экспортных новинок — разведывательно-ударный беспилотник "Орион-Э", уникальный легкий плавающий танк "Спрут-СДМ1", построенные на базе боевой платформы "Бумеранг" бронетранспортер К-16 и боевую машину пехоты К-17.

Российская экспозиция на международной выставке вооружения и военной техники PARTNER-2021 в Белграде
6 из 10

На российском стенде можно будет увидеть одну из главных экспортных новинок — разведывательно-ударный беспилотник "Орион-Э", уникальный легкий плавающий танк "Спрут-СДМ1", построенные на базе боевой платформы "Бумеранг" бронетранспортер К-16 и боевую машину пехоты К-17.

© РИА Новости / Александр Мельников
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© РИА Новости / Александр Мельников / Перейти в фотобанк

Многоцелевой вертолет Ми-17 на международной выставке вооружения и военной техники "Партнер-2021".

Многоцелевой вертолет Ми-17 на международной выставке вооружения и военной техники PARTNER-2021 в Белграде
7 из 10

Многоцелевой вертолет Ми-17 на международной выставке вооружения и военной техники "Партнер-2021".

© РИА Новости / Александр Мельников
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© РИА Новости / Александр Мельников / Перейти в фотобанк

Запланированы встречи и переговоры "Рособоронэкспорта" с партнерами из силовых ведомств и бизнес-структур Сербии и других европейских государств.

Военная техника на международной выставке вооружения и военной техники PARTNER-2021 в Белграде
8 из 10

Запланированы встречи и переговоры "Рособоронэкспорта" с партнерами из силовых ведомств и бизнес-структур Сербии и других европейских государств.

© РИА Новости / Александр Мельников
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© РИА Новости / Александр Мельников / Перейти в фотобанк

Компания надеется, что мероприятие придаст новый импульс российско-сербскому военно-техническому сотрудничеству.

Посетители на международной выставке вооружения и военной техники PARTNER-2021 в Белграде
9 из 10

Компания надеется, что мероприятие придаст новый импульс российско-сербскому военно-техническому сотрудничеству.

© РИА Новости / Александр Мельников
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© РИА Новости / Александр Мельников / Перейти в фотобанк

Выставка работает с 11 по 14 октября.

Военнослужащий на международной выставке вооружения и военной техники PARTNER-2021 в Белграде
10 из 10

Выставка работает с 11 по 14 октября.

© РИА Новости / Александр Мельников
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ФотоПожар в ресторане "Викинг" на западе МосквыВооружениеРособоронэкспортМи-17Бе-200
 
 
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