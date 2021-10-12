https://ria.ru/20211012/vooruzhenie-1754160203.html

Тяжелая артиллерия: международная выставка вооружений "Партнер-2021"

Тяжелая артиллерия: международная выставка вооружений "Партнер-2021" - РИА Новости, 12.10.2021

Тяжелая артиллерия: международная выставка вооружений "Партнер-2021"

В Белграде открылась десятая международная выставка вооружений "Партнер-2021". Россия привезла сюда свои перспективные новинки. Лучшая военная техника — в... РИА Новости, 12.10.2021

2021-10-12T14:52

2021-10-12T14:52

2021-10-12T18:09

фото

пожар в ресторане "викинг" на западе москвы

вооружение

рособоронэкспорт

ми-17

бе-200

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0c/1754158361_0:170:3076:1900_1920x0_80_0_0_815d5b5df49421fb1dda8fdeefaf31d2.jpg

В Белграде открылась десятая международная выставка вооружений "Партнер-2021". Россия привезла сюда свои перспективные новинки. Лучшая военная техника — в фотоленте Ria.ru.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

фото, фото, пожар в ресторане "викинг" на западе москвы, вооружение, рособоронэкспорт, ми-17, бе-200