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В МИД предложили США снять все ограничения, которые ввели за последние годы
В МИД предложили США снять все ограничения, которые ввели за последние годы - РИА Новости, 12.10.2021
В МИД предложили США снять все ограничения, которые ввели за последние годы
Москва предложила Вашингтону снять все ограничения, которые обе стороны ввели за последние несколько лет. Об этом заявили в МИД России по итогам встречи... РИА Новости, 12.10.2021
2021-10-12T16:56
2021-10-12T18:46
сша
россия
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МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Москва предложила Вашингтону снять все ограничения, которые обе стороны ввели за последние несколько лет. Об этом заявили в МИД России по итогам встречи замглавы ведомства Сергея Рябкова со старшим заместителем госсекретаря США Викторией Нуланд."Особое внимание уделено вопросам, касающимся функционирования загранпредставительств России и США на территории друг друга. С российской стороны было подчеркнуто, что враждебные антироссийские действия без ответа не останутся, но в Москве не стремятся к дальнейшей эскалации", — говорится в сообщении на сайте министерства.Рябков подчеркнул, что продолжение конфронтационной линии Вашингтона может привести "лишь к дальнейшей деградации российско-американских отношений".В ведомстве уточнили, что в беседе принял участие заместитель министра обороны России Александр Фомин.Как ранее заявил РИА Новости Рябков, во время переговоров Москва откровенно высказалась по "ситуации с визами, с консульской работой, с присутствием дипперсонала — российского в США и американского в России".Нуланд прибыла в российскую столицу накануне и пробудет здесь до 13 октября. По словам официального представителя МИД Марии Захаровой, инициатива визита исходила от американской стороны. Как уточнял источник РИА Новости, замгоссекретаря предстоит встреча с замглавы администрации Кремля Дмитрием Козаком.С 2019-го Нуланд находилась в черном списке, ей было запрещено въезжать в Россию. Однако Москва согласилась на ее приезд в обмен на снятие санкций с одного из россиян.Ситуация с дипломатамиВ последние годы условия работы российских дипломатов в США постоянно ухудшаются. Как отмечал посол России в США Анатолий Антонов, Москву полностью лишили консульского присутствия на Западном побережье Америки, где проживают десятки тысяч россиян. Кроме того, регулярно происходят массовые высылки российских дипломатов. Вашингтон также резко ужесточил процедуру выдачи виз.Визит Нуланд проходит на фоне очередного витка обострения отношений Москвы и Вашингтона. Двухпартийная группа сенаторов США 5 октября написала письмо президенту Джо Байдену, в котором призвала поставить России ультиматум: Москва должна расширить штат американского посольства, либо из Вашингтона вышлют 300 российских дипломатов.В ответ российский МИД заметил, что такого числа российских дипломатов в американской столице нет. В ведомстве предположили, что конгрессмены, "не обладая соответствующими познаниями в международных отношениях", посчитали еще и работающих в постпредстве при ООН российских дипломатических сотрудников.
https://ria.ru/20211012/nuland-1754100347.html
https://ria.ru/20211012/nuland-1754197231.html
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сша, россия
16:56 12.10.2021 (обновлено: 18:46 12.10.2021)
 
В МИД предложили США снять все ограничения, которые ввели за последние годы

В МИД предложили США снять все вводившиеся за последние годы ограничения

© РИА Новости / Виталий БелоусовФлаг на автомобиле помощника госсекретаря США Виктории Нуланд у здания МИД РФ
Флаг на автомобиле помощника госсекретаря США Виктории Нуланд у здания МИД РФ - РИА Новости, 1920, 12.10.2021
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Москва предложила Вашингтону снять все ограничения, которые обе стороны ввели за последние несколько лет. Об этом заявили в МИД России по итогам встречи замглавы ведомства Сергея Рябкова со старшим заместителем госсекретаря США Викторией Нуланд.
"Особое внимание уделено вопросам, касающимся функционирования загранпредставительств России и США на территории друг друга. С российской стороны было подчеркнуто, что враждебные антироссийские действия без ответа не останутся, но в Москве не стремятся к дальнейшей эскалации", — говорится в сообщении на сайте министерства.
Помощник госсекретаря США Виктория Нуланд в Москве. 18 мая 2015 - РИА Новости, 1920, 12.10.2021
Вчера, 08:00
Кнут или печеньки: что на самом деле везет Нуланд в Россию
Рябков подчеркнул, что продолжение конфронтационной линии Вашингтона может привести "лишь к дальнейшей деградации российско-американских отношений".

"Требуется реалистичный подход, предполагающий их выстраивание на основе принципов равноправия и взаимного учета интересов друг друга", — считают в МИД.

В ведомстве уточнили, что в беседе принял участие заместитель министра обороны России Александр Фомин.
Как ранее заявил РИА Новости Рябков, во время переговоров Москва откровенно высказалась по "ситуации с визами, с консульской работой, с присутствием дипперсонала — российского в США и американского в России".
Нуланд прибыла в российскую столицу накануне и пробудет здесь до 13 октября. По словам официального представителя МИД Марии Захаровой, инициатива визита исходила от американской стороны. Как уточнял источник РИА Новости, замгоссекретаря предстоит встреча с замглавы администрации Кремля Дмитрием Козаком.
С 2019-го Нуланд находилась в черном списке, ей было запрещено въезжать в Россию. Однако Москва согласилась на ее приезд в обмен на снятие санкций с одного из россиян.
Помощник госсекретаря США Виктория Нуланд у здания МИД РФ - РИА Новости, 1920, 12.10.2021
Вчера, 14:03
Рябков рассказал, что получил МИД в обмен на разрешение на въезд Нуланд

Ситуация с дипломатами

В последние годы условия работы российских дипломатов в США постоянно ухудшаются. Как отмечал посол России в США Анатолий Антонов, Москву полностью лишили консульского присутствия на Западном побережье Америки, где проживают десятки тысяч россиян. Кроме того, регулярно происходят массовые высылки российских дипломатов. Вашингтон также резко ужесточил процедуру выдачи виз.
Визит Нуланд проходит на фоне очередного витка обострения отношений Москвы и Вашингтона. Двухпартийная группа сенаторов США 5 октября написала письмо президенту Джо Байдену, в котором призвала поставить России ультиматум: Москва должна расширить штат американского посольства, либо из Вашингтона вышлют 300 российских дипломатов.
В ответ российский МИД заметил, что такого числа российских дипломатов в американской столице нет. В ведомстве предположили, что конгрессмены, "не обладая соответствующими познаниями в международных отношениях", посчитали еще и работающих в постпредстве при ООН российских дипломатических сотрудников.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве - РИА Новости, 1920, 17.09.2021
17 сентября, 13:45
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