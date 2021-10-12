https://ria.ru/20211012/ogranicheniya-1754236565.html

В МИД предложили США снять все ограничения, которые ввели за последние годы

В МИД предложили США снять все ограничения, которые ввели за последние годы - РИА Новости, 12.10.2021

В МИД предложили США снять все ограничения, которые ввели за последние годы

Москва предложила Вашингтону снять все ограничения, которые обе стороны ввели за последние несколько лет. Об этом заявили в МИД России по итогам встречи... РИА Новости, 12.10.2021

2021-10-12T16:56

2021-10-12T16:56

2021-10-12T18:46

сша

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0c/1754166697_0:148:3072:1876_1920x0_80_0_0_c11dfbfb8102cae9588ced4ca3d5c106.jpg

МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Москва предложила Вашингтону снять все ограничения, которые обе стороны ввели за последние несколько лет. Об этом заявили в МИД России по итогам встречи замглавы ведомства Сергея Рябкова со старшим заместителем госсекретаря США Викторией Нуланд."Особое внимание уделено вопросам, касающимся функционирования загранпредставительств России и США на территории друг друга. С российской стороны было подчеркнуто, что враждебные антироссийские действия без ответа не останутся, но в Москве не стремятся к дальнейшей эскалации", — говорится в сообщении на сайте министерства.Рябков подчеркнул, что продолжение конфронтационной линии Вашингтона может привести "лишь к дальнейшей деградации российско-американских отношений".В ведомстве уточнили, что в беседе принял участие заместитель министра обороны России Александр Фомин.Как ранее заявил РИА Новости Рябков, во время переговоров Москва откровенно высказалась по "ситуации с визами, с консульской работой, с присутствием дипперсонала — российского в США и американского в России".Нуланд прибыла в российскую столицу накануне и пробудет здесь до 13 октября. По словам официального представителя МИД Марии Захаровой, инициатива визита исходила от американской стороны. Как уточнял источник РИА Новости, замгоссекретаря предстоит встреча с замглавы администрации Кремля Дмитрием Козаком.С 2019-го Нуланд находилась в черном списке, ей было запрещено въезжать в Россию. Однако Москва согласилась на ее приезд в обмен на снятие санкций с одного из россиян.Ситуация с дипломатамиВ последние годы условия работы российских дипломатов в США постоянно ухудшаются. Как отмечал посол России в США Анатолий Антонов, Москву полностью лишили консульского присутствия на Западном побережье Америки, где проживают десятки тысяч россиян. Кроме того, регулярно происходят массовые высылки российских дипломатов. Вашингтон также резко ужесточил процедуру выдачи виз.Визит Нуланд проходит на фоне очередного витка обострения отношений Москвы и Вашингтона. Двухпартийная группа сенаторов США 5 октября написала письмо президенту Джо Байдену, в котором призвала поставить России ультиматум: Москва должна расширить штат американского посольства, либо из Вашингтона вышлют 300 российских дипломатов.В ответ российский МИД заметил, что такого числа российских дипломатов в американской столице нет. В ведомстве предположили, что конгрессмены, "не обладая соответствующими познаниями в международных отношениях", посчитали еще и работающих в постпредстве при ООН российских дипломатических сотрудников.

https://ria.ru/20211012/nuland-1754100347.html

https://ria.ru/20211012/nuland-1754197231.html

https://ria.ru/20210917/zakharova-1750524945.html

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сша, россия