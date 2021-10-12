19:10 12.10.2021 (обновлено: 22:03 12.10.2021)
Нуланд оценила переговоры в МИД
Замгоссекретаря США Нуланд назвала встречи с партнерами в МИД России конструктивными
МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд назвала переговоры в министерстве иностранных дел России конструктивными.
"Сегодня прошли конструктивные встречи по поводу целого ряда двусторонних, региональных и глобальных вопросов с коллегами из министерства иностранных дел России", - процитировал Нуланд пресс-секретарь посольства США в РФ Джейсон Ребхольц в своем Twitter.
Министерство иностранных дел России сообщило, что на переговорах замминистра иностранных дел РФ Сергея Рябкова с Нуланд обсуждались вопросы функционирования загранпредставительств на территории двух стран и перспективы развития отношений Москвы и Вашингтона.
Рябков, в свою очередь, назвал разговор "предельно откровенным" и полезным, но отметил, что позиции сторон пока плохо стыкуются.
Визит высокопоставленного американского дипломата в Москву, организованный по инициативе Вашингтона, проходит на фоне очередного витка обострения отношений между двумя странами. Двухпартийная группа сенаторов США 5 октября написала письмо президенту Джо Байдену, в котором призвала поставить России ультиматум: Москва должна расширить штат американского посольства, либо из Вашингтона вышлют 300 российских дипломатов. В ответ на это российский МИД указал, что такого числа российских дипломатов в Вашингтоне нет. В ведомстве предположили, что конгрессмены, "не обладая соответствующими познаниями в международных отношениях", посчитали еще и работающих в постпредстве при ООН российских дипломатических сотрудников.
Визит Нуланд продлится до 13 октября. Помимо встреч в российском МИД у нее запланированы переговоры с замглавы администрации Кремля Дмитрием Козаком. Кроме того, Нуланд в Москве встретится с помощником президента РФ Юрием Ушаковым. Сама Нуланд по прибытии в Россию заявила РИА Новости, что основной темой предстоящих переговоров в Москве станут стабильные и предсказуемые отношения РФ и США.