https://ria.ru/20211012/nuland-1754269148.html

Нуланд оценила переговоры в МИД

Нуланд оценила переговоры в МИД - РИА Новости, 12.10.2021

Нуланд оценила переговоры в МИД

Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд назвала переговоры в министерстве иностранных дел России конструктивными. РИА Новости, 12.10.2021

2021-10-12T19:10

2021-10-12T19:10

2021-10-12T22:03

россия

сша

москва

виктория нуланд

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0c/1754190820_0:261:2511:1674_1920x0_80_0_0_367f7cf3638457a5d8334d6f696dd129.jpg

МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд назвала переговоры в министерстве иностранных дел России конструктивными."Сегодня прошли конструктивные встречи по поводу целого ряда двусторонних, региональных и глобальных вопросов с коллегами из министерства иностранных дел России", - процитировал Нуланд пресс-секретарь посольства США в РФ Джейсон Ребхольц в своем Twitter.Министерство иностранных дел России сообщило, что на переговорах замминистра иностранных дел РФ Сергея Рябкова с Нуланд обсуждались вопросы функционирования загранпредставительств на территории двух стран и перспективы развития отношений Москвы и Вашингтона.Рябков, в свою очередь, назвал разговор "предельно откровенным" и полезным, но отметил, что позиции сторон пока плохо стыкуются. Визит высокопоставленного американского дипломата в Москву, организованный по инициативе Вашингтона, проходит на фоне очередного витка обострения отношений между двумя странами. Двухпартийная группа сенаторов США 5 октября написала письмо президенту Джо Байдену, в котором призвала поставить России ультиматум: Москва должна расширить штат американского посольства, либо из Вашингтона вышлют 300 российских дипломатов. В ответ на это российский МИД указал, что такого числа российских дипломатов в Вашингтоне нет. В ведомстве предположили, что конгрессмены, "не обладая соответствующими познаниями в международных отношениях", посчитали еще и работающих в постпредстве при ООН российских дипломатических сотрудников.Визит Нуланд продлится до 13 октября. Помимо встреч в российском МИД у нее запланированы переговоры с замглавы администрации Кремля Дмитрием Козаком. Кроме того, Нуланд в Москве встретится с помощником президента РФ Юрием Ушаковым. Сама Нуланд по прибытии в Россию заявила РИА Новости, что основной темой предстоящих переговоров в Москве станут стабильные и предсказуемые отношения РФ и США.

https://ria.ru/20211012/razgovor-1754183837.html

https://ria.ru/20211012/nuland-1754100347.html

россия

сша

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, сша, москва, виктория нуланд, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)