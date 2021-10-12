https://ria.ru/20211012/nuland-1754177874.html
Нуланд рассказала о встрече с Рябковым
Нуланд рассказала о встрече с Рябковым - РИА Новости, 12.10.2021
Нуланд рассказала о встрече с Рябковым
Замгоссекретаря США Виктория Нуланд заявила, что обсудила на встрече с замглавы МИД РФ Сергеем Рябковым двусторонние отношения. РИА Новости, 12.10.2021
2021-10-12T12:46
2021-10-12T12:46
2021-10-12T12:46
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сергей рябков
виктория нуланд
россия
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Замгоссекретаря США Виктория Нуланд заявила, что обсудила на встрече с замглавы МИД РФ Сергеем Рябковым двусторонние отношения."Я рада быть снова в России, занимаясь нашими двусторонними отношениями", - сказала Нуланд журналистам после встречи с Рябковым, отвечая на вопрос об итогах переговоров.Консультации Рябкова и Нуланд прошли во вторник в МИД РФ в закрытом формате и продлились порядка двух часов.
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Нуланд приехала на переговоры в МИД России
Замгоссекретаря США Виктория Нуланд прибыла в здание МИД России, где встретится с замглавы министра иностранных дел Сергеем Рябковым.
2021-10-12T12:46
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РИА Новости
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в мире, сша, сергей рябков, виктория нуланд, россия
Нуланд рассказала о встрече с Рябковым
Замгоссекретаря США Нуланд обсудила с замглавы МИД России Рябковым двусторонние отношения