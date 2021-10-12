https://ria.ru/20211012/nuland-1754177874.html

Нуланд рассказала о встрече с Рябковым

Нуланд рассказала о встрече с Рябковым - РИА Новости, 12.10.2021

Нуланд рассказала о встрече с Рябковым

Замгоссекретаря США Виктория Нуланд заявила, что обсудила на встрече с замглавы МИД РФ Сергеем Рябковым двусторонние отношения. РИА Новости, 12.10.2021

2021-10-12T12:46

2021-10-12T12:46

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в мире

сша

сергей рябков

виктория нуланд

россия

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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Замгоссекретаря США Виктория Нуланд заявила, что обсудила на встрече с замглавы МИД РФ Сергеем Рябковым двусторонние отношения."Я рада быть снова в России, занимаясь нашими двусторонними отношениями", - сказала Нуланд журналистам после встречи с Рябковым, отвечая на вопрос об итогах переговоров.Консультации Рябкова и Нуланд прошли во вторник в МИД РФ в закрытом формате и продлились порядка двух часов.

https://ria.ru/20211012/nuland-1754100347.html

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Нуланд приехала на переговоры в МИД России Замгоссекретаря США Виктория Нуланд прибыла в здание МИД России, где встретится с замглавы министра иностранных дел Сергеем Рябковым. 2021-10-12T12:46 true PT0M29S

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в мире, сша, сергей рябков, виктория нуланд, россия