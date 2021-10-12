https://ria.ru/20211012/nuland-1754173834.html
Нуланд покинула здание МИД
Нуланд покинула здание МИД - РИА Новости, 12.10.2021
Нуланд покинула здание МИД
В Москве завершилась встреча помощника госсекретаря США Виктории Нуланд и замглавы российского МИД Сергея Рябкова. РИА Новости, 12.10.2021
2021-10-12T12:33
2021-10-12T12:33
2021-10-12T15:33
виктория нуланд
россия
в мире
сша
москва
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. В Москве завершилась встреча помощника госсекретаря США Виктории Нуланд и замглавы российского МИД Сергея Рябкова."Я рада быть снова в России, занимаясь нашими двусторонними отношениями", - сказала Нуланд журналистам после встречи с Рябковым, отвечая на вопрос об итогах переговоров.Консультации Рябкова и Нуланд прошли во вторник в МИД РФ в закрытом формате и продлились порядка двух часов.
https://ria.ru/20211012/nuland-1754100347.html
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виктория нуланд, россия, в мире, сша, москва, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
12:33 12.10.2021 (обновлено: 15:33 12.10.2021)
Нуланд покинула здание МИД
Нуланд покинула здание МИД после двух часов переговоров с российскими официальными лицами