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Нуланд покинула здание МИД
Нуланд покинула здание МИД - РИА Новости, 12.10.2021
Нуланд покинула здание МИД
В Москве завершилась встреча помощника госсекретаря США Виктории Нуланд и замглавы российского МИД Сергея Рябкова. РИА Новости, 12.10.2021
2021-10-12T12:33
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виктория нуланд
россия
в мире
сша
москва
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. В Москве завершилась встреча помощника госсекретаря США Виктории Нуланд и замглавы российского МИД Сергея Рябкова."Я рада быть снова в России, занимаясь нашими двусторонними отношениями", - сказала Нуланд журналистам после встречи с Рябковым, отвечая на вопрос об итогах переговоров.Консультации Рябкова и Нуланд прошли во вторник в МИД РФ в закрытом формате и продлились порядка двух часов.
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виктория нуланд, россия, в мире, сша, москва, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
12:33 12.10.2021 (обновлено: 15:33 12.10.2021)
 
Нуланд покинула здание МИД

Нуланд покинула здание МИД после двух часов переговоров с российскими официальными лицами

© РИА Новости / Виталий БелоусовПомощник госсекретаря США Виктория Нуланд у здания МИД РФ. 12 октября 2021
Помощник госсекретаря США Виктория Нуланд у здания МИД РФ. 12 октября 2021 - РИА Новости, 1920, 12.10.2021
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Помощник госсекретаря США Виктория Нуланд у здания МИД РФ. 12 октября 2021
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. В Москве завершилась встреча помощника госсекретаря США Виктории Нуланд и замглавы российского МИД Сергея Рябкова.
"Я рада быть снова в России, занимаясь нашими двусторонними отношениями", - сказала Нуланд журналистам после встречи с Рябковым, отвечая на вопрос об итогах переговоров.
Консультации Рябкова и Нуланд прошли во вторник в МИД РФ в закрытом формате и продлились порядка двух часов.
Помощник госсекретаря США Виктория Нуланд в Москве. 18 мая 2015 - РИА Новости, 1920, 12.10.2021
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Виктория НуландРоссияВ миреСШАМоскваМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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