https://ria.ru/20211012/nuland-1754173834.html

Нуланд покинула здание МИД

Нуланд покинула здание МИД - РИА Новости, 12.10.2021

Нуланд покинула здание МИД

В Москве завершилась встреча помощника госсекретаря США Виктории Нуланд и замглавы российского МИД Сергея Рябкова. РИА Новости, 12.10.2021

2021-10-12T12:33

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виктория нуланд

россия

в мире

сша

москва

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. В Москве завершилась встреча помощника госсекретаря США Виктории Нуланд и замглавы российского МИД Сергея Рябкова."Я рада быть снова в России, занимаясь нашими двусторонними отношениями", - сказала Нуланд журналистам после встречи с Рябковым, отвечая на вопрос об итогах переговоров.Консультации Рябкова и Нуланд прошли во вторник в МИД РФ в закрытом формате и продлились порядка двух часов.

https://ria.ru/20211012/nuland-1754100347.html

россия

сша

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

виктория нуланд, россия, в мире, сша, москва, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)