https://ria.ru/20211012/nazarbaev-1754133488.html

Токаев предложил кандидатуру Назарбаева на пост главы Совета мудрецов СВМДА

Токаев предложил кандидатуру Назарбаева на пост главы Совета мудрецов СВМДА - РИА Новости, 12.10.2021

Токаев предложил кандидатуру Назарбаева на пост главы Совета мудрецов СВМДА

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил кандидатуру первого президента страны Нурсултана Назарбаева на пост главы Совета мудрецов Совещания по... РИА Новости, 12.10.2021

2021-10-12T08:58

2021-10-12T08:58

2021-10-12T08:58

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АЛМА-АТА, 12 окт - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил кандидатуру первого президента страны Нурсултана Назарбаева на пост главы Совета мудрецов Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА), сообщил заместитель министра иностранных дел республики Акан Рахметуллин.Во вторник в Нур-Султане проходит заседание глав МИД стран-участниц СВМДА."Сегодня мы утвердим положение о Совете мудрецов. В ходе встречи с нами сегодня утром президент (Казахстана Касым-Жомарт) Токаев предложил учредителя СВМДА господина Назарбаева на пост главы Совета мудрецов. Надеюсь, вы утвердите эту кандидатуру", - сказал Рахметуллин на заседании.Совет мудрецов СВМДА создается для выработки рекомендаций по интенсификации сотрудничества на различных векторах укрепления мер доверия.СВМДА – общеазиатская диалоговая площадка для обсуждения региональных проблем и развития практического сотрудничества. В качестве пяти основных направлений взаимодействия определены экономическое, военно-политическое, гуманитарное и экологическое измерения, а также сфера новых вызовов и угроз.Форум СВМДА был создан по инициативе Казахстана в 1992 году, его деятельность направлена на создание условий для диалога, принятия решений и реализации мер в области обеспечения безопасности в Азии. Членами СВМДА являются 27 государств региона. Восемь стран и пять международных организаций участвуют в качестве наблюдателей. С 2014 года штаб-квартира СВМДА находится в столице Казахстана.

https://ria.ru/20190926/1559141198.html

https://ria.ru/20210819/eaes-1746331841.html

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в мире, казахстан, азия, нурсултан назарбаев, касым-жомарт токаев, нур-султан