Токаев предложил кандидатуру Назарбаева на пост главы Совета мудрецов СВМДА
Президент Казахстана предложил кандидатуру Назарбаева на пост главы Совета мудрецов СВМДА
АЛМА-АТА, 12 окт - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил кандидатуру первого президента страны Нурсултана Назарбаева на пост главы Совета мудрецов Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА), сообщил заместитель министра иностранных дел республики Акан Рахметуллин.
Во вторник в Нур-Султане проходит заседание глав МИД стран-участниц СВМДА.
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"Сегодня мы утвердим положение о Совете мудрецов. В ходе встречи с нами сегодня утром президент (Казахстана Касым-Жомарт) Токаев предложил учредителя СВМДА господина Назарбаева на пост главы Совета мудрецов. Надеюсь, вы утвердите эту кандидатуру", - сказал Рахметуллин на заседании.
Совет мудрецов СВМДА создается для выработки рекомендаций по интенсификации сотрудничества на различных векторах укрепления мер доверия.
СВМДА – общеазиатская диалоговая площадка для обсуждения региональных проблем и развития практического сотрудничества. В качестве пяти основных направлений взаимодействия определены экономическое, военно-политическое, гуманитарное и экологическое измерения, а также сфера новых вызовов и угроз.
Форум СВМДА был создан по инициативе Казахстана в 1992 году, его деятельность направлена на создание условий для диалога, принятия решений и реализации мер в области обеспечения безопасности в Азии. Членами СВМДА являются 27 государств региона. Восемь стран и пять международных организаций участвуют в качестве наблюдателей. С 2014 года штаб-квартира СВМДА находится в столице Казахстана.
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