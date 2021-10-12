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В Госдуму предложили внести законопроект о семейном насилии

В Госдуму предложили внести законопроект о семейном насилии - РИА Новости, 12.10.2021

В Госдуму предложили внести законопроект о семейном насилии

Совет Федерации рассчитывает внести в Госдуму законопроект о профилактике семейно-бытового насилия до конца этого года, сообщила спикер Совфеда Валентина... РИА Новости, 12.10.2021

2021-10-12T15:15

2021-10-12T15:15

2021-10-12T15:18

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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Совет Федерации рассчитывает внести в Госдуму законопроект о профилактике семейно-бытового насилия до конца этого года, сообщила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.Как пояснила Матвиенко, цель закона - привлечь внимание к недопустимости этого и сделать акцент на профилактике такого насилия. "В общественном сознании уже есть понимание, что такой закон нужен и мы будем активно его продвигать", - добавила спикер.Разрабатываемый законопроект о профилактике семейно-бытового насилия предусматривает меры по предупреждению насилия на бытовом уровне. Парламентарии предлагали всем желающим высказать свое мнение до 15 декабря прошлого года. Президент РФ Владимир Путин ранее говорил, что у него смешанное отношение к проекту. По мнению президента, документ нужно спокойно обсуждать в обществе, попробовать прогнозировать его результаты и только потом принимать окончательное решение.

https://ria.ru/20210914/samooborona-1749982341.html

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общество, госдума рф, совет федерации рф, валентина матвиенко, здоровье - общество, россия