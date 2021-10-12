15:15 12.10.2021 (обновлено: 15:18 12.10.2021)
В Госдуму предложили внести законопроект о семейном насилии
Матвиенко: Совфед рассчитывает до конца года внести в Думу законопроект о семейном насилии
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в фотобанкПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко во время двусторонней встречи
МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Совет Федерации рассчитывает внести в Госдуму законопроект о профилактике семейно-бытового насилия до конца этого года, сообщила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.
"Думаю, мы внесём наконец в Госдуму в осеннюю сессию закон о профилактике семейно-бытового насилия. Уверена, что он будет по-прежнему вызывать споры, но нынешний вариант уже приемлем для внесения и обсуждения", - сказала она в эфире "России 24".
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Как пояснила Матвиенко, цель закона - привлечь внимание к недопустимости этого и сделать акцент на профилактике такого насилия. "В общественном сознании уже есть понимание, что такой закон нужен и мы будем активно его продвигать", - добавила спикер.
Разрабатываемый законопроект о профилактике семейно-бытового насилия предусматривает меры по предупреждению насилия на бытовом уровне. Парламентарии предлагали всем желающим высказать свое мнение до 15 декабря прошлого года. Президент РФ Владимир Путин ранее говорил, что у него смешанное отношение к проекту. По мнению президента, документ нужно спокойно обсуждать в обществе, попробовать прогнозировать его результаты и только потом принимать окончательное решение.
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