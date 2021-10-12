https://ria.ru/20211012/ms-21-1754254370.html
В Минтрансе объявили, когда завершится сертификация МС-21
В Минтрансе объявили, когда завершится сертификация МС-21 - РИА Новости, 12.10.2021
В Минтрансе объявили, когда завершится сертификация МС-21
Сертификация отечественного пассажирского самолета МС-21 должна завершиться в декабре, сообщил замминистра транспорта РФ Игорь Чалик в ходе парламентских... РИА Новости, 12.10.2021
2021-10-12T18:17
2021-10-12T18:17
2021-10-12T18:17
экономика
иркут (корпорация)
объединенная авиастроительная корпорация (оак)
мс-21
россия
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Сертификация отечественного пассажирского самолета МС-21 должна завершиться в декабре, сообщил замминистра транспорта РФ Игорь Чалик в ходе парламентских слушаний в Совете Федерации "О развитии инфраструктуры региональных аэропортов и расширении сети межрегиональных пассажирских авиационных маршрутов в РФ".Самолет МС-21 – среднемагистральный пассажирский лайнер нового поколения, разработку которого ведет ПАО "Корпорация "Иркут" (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию, ОАК). Первый полет МС-21 совершил 28 мая 2017 года. Первым эксплуатантом нового воздушного судна, как ожидается, станет входящая в группу "Аэрофлот" "Россия".
https://ria.ru/20210729/samolet-1743391214.html
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экономика, иркут (корпорация), объединенная авиастроительная корпорация (оак), мс-21, россия
В Минтрансе объявили, когда завершится сертификация МС-21
Сертификация пассажирского самолета МС-21 должна завершиться в декабре