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В Минтрансе объявили, когда завершится сертификация МС-21
В Минтрансе объявили, когда завершится сертификация МС-21 - РИА Новости, 12.10.2021
В Минтрансе объявили, когда завершится сертификация МС-21
Сертификация отечественного пассажирского самолета МС-21 должна завершиться в декабре, сообщил замминистра транспорта РФ Игорь Чалик в ходе парламентских... РИА Новости, 12.10.2021
2021-10-12T18:17
2021-10-12T18:17
экономика
иркут (корпорация)
объединенная авиастроительная корпорация (оак)
мс-21
россия
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Сертификация отечественного пассажирского самолета МС-21 должна завершиться в декабре, сообщил замминистра транспорта РФ Игорь Чалик в ходе парламентских слушаний в Совете Федерации "О развитии инфраструктуры региональных аэропортов и расширении сети межрегиональных пассажирских авиационных маршрутов в РФ".Самолет МС-21 – среднемагистральный пассажирский лайнер нового поколения, разработку которого ведет ПАО "Корпорация "Иркут" (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию, ОАК). Первый полет МС-21 совершил 28 мая 2017 года. Первым эксплуатантом нового воздушного судна, как ожидается, станет входящая в группу "Аэрофлот" "Россия".
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экономика, иркут (корпорация), объединенная авиастроительная корпорация (оак), мс-21, россия
18:17 12.10.2021
 
В Минтрансе объявили, когда завершится сертификация МС-21

Сертификация пассажирского самолета МС-21 должна завершиться в декабре

© РИА Новости / Андрей КоцСреднемагистральный пассажирский самолет МС-21-300
Среднемагистральный пассажирский самолет МС-21-300 - РИА Новости, 1920, 12.10.2021
© РИА Новости / Андрей Коц
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Сертификация отечественного пассажирского самолета МС-21 должна завершиться в декабре, сообщил замминистра транспорта РФ Игорь Чалик в ходе парламентских слушаний в Совете Федерации "О развитии инфраструктуры региональных аэропортов и расширении сети межрегиональных пассажирских авиационных маршрутов в РФ".
"Плановое окончание сертификации МС-21 - декабрь этого года. Вот буквально сегодня я получил от Росавиации подтверждение, что мы пока в плане. В декабре этого года МС-21 должен быть сертифицирован", - сказал Чалик.
Самолет МС-21 – среднемагистральный пассажирский лайнер нового поколения, разработку которого ведет ПАО "Корпорация "Иркут" (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию, ОАК). Первый полет МС-21 совершил 28 мая 2017 года. Первым эксплуатантом нового воздушного судна, как ожидается, станет входящая в группу "Аэрофлот" "Россия".
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин во время посещения Иркутского авиационного завода - РИА Новости, 1920, 29.07.2021
29 июля, 10:20
Мишустин рассказал о преимуществах самолета МС-21
 
ЭкономикаИркут (корпорация)Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК)МС-21Россия
 
 
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