https://ria.ru/20211012/moskva-1754154635.html

В депздраве Москвы рассказали о пунктах экспресс-тестирования на COVID-19

В депздраве Москвы рассказали о пунктах экспресс-тестирования на COVID-19 - РИА Новости, 12.10.2021

В депздраве Москвы рассказали о пунктах экспресс-тестирования на COVID-19

Пункты экспресс-тестирования в Москве могут принимать более 4 тысяч человек в день, в месяц – более 900 тысяч, при необходимости и повышенном спросе мощности... РИА Новости, 12.10.2021

2021-10-12T11:12

2021-10-12T11:12

2021-10-12T11:17

распространение коронавируса

общество

москва

коронавирус в россии

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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Пункты экспресс-тестирования в Москве могут принимать более 4 тысяч человек в день, в месяц – более 900 тысяч, при необходимости и повышенном спросе мощности работы пунктов могут увеличить в 2 раза, сообщает столичный департамент здравоохранения.В понедельник Москве появилась возможность сдать бесплатный экспресс-тест на COVID-19 в 10 МФЦ и 10 популярных общественных местах и торговых центрах. Сделать такой экспресс-тест могут все желающие. Для этого понадобится только паспорт для взрослого или свидетельство о рождении для ребенка и номер полиса ОМС при наличии."В каждом пункте такой тест могут сделать порядка 200 человек в сутки. Таким образом, общая мощность всех пунктов экспресс-тестирования составляет более 4 тысяч человек в день. В неделю экспресс-тест на коронавирус в этих точках могут сделать более 30 тысяч человек. В месяц – более 900 тысяч человек. При необходимости и повышенном спросе на экспресс-тестирование возможно увеличение мощности работы пунктов в два раза", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20211011/covid-19-1753959058.html

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общество, москва, коронавирус в россии