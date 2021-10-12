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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211012/moskva-1754154635.html
В депздраве Москвы рассказали о пунктах экспресс-тестирования на COVID-19
В депздраве Москвы рассказали о пунктах экспресс-тестирования на COVID-19 - РИА Новости, 12.10.2021
В депздраве Москвы рассказали о пунктах экспресс-тестирования на COVID-19
Пункты экспресс-тестирования в Москве могут принимать более 4 тысяч человек в день, в месяц – более 900 тысяч, при необходимости и повышенном спросе мощности... РИА Новости, 12.10.2021
2021-10-12T11:12
2021-10-12T11:17
распространение коронавируса
общество
москва
коронавирус в россии
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Пункты экспресс-тестирования в Москве могут принимать более 4 тысяч человек в день, в месяц – более 900 тысяч, при необходимости и повышенном спросе мощности работы пунктов могут увеличить в 2 раза, сообщает столичный департамент здравоохранения.В понедельник Москве появилась возможность сдать бесплатный экспресс-тест на COVID-19 в 10 МФЦ и 10 популярных общественных местах и торговых центрах. Сделать такой экспресс-тест могут все желающие. Для этого понадобится только паспорт для взрослого или свидетельство о рождении для ребенка и номер полиса ОМС при наличии."В каждом пункте такой тест могут сделать порядка 200 человек в сутки. Таким образом, общая мощность всех пунктов экспресс-тестирования составляет более 4 тысяч человек в день. В неделю экспресс-тест на коронавирус в этих точках могут сделать более 30 тысяч человек. В месяц – более 900 тысяч человек. При необходимости и повышенном спросе на экспресс-тестирование возможно увеличение мощности работы пунктов в два раза", - говорится в сообщении.
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общество, москва, коронавирус в россии
11:12 12.10.2021 (обновлено: 11:17 12.10.2021)
 
В депздраве Москвы рассказали о пунктах экспресс-тестирования на COVID-19

В депздраве Москвы рассказали о возможностях пунктов экспресс-тестирования на COVID-19

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкСдача экспресс-тестов на COVID-19 в ГУМе
Сдача экспресс-тестов на COVID-19 в ГУМе - РИА Новости, 1920, 12.10.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Пункты экспресс-тестирования в Москве могут принимать более 4 тысяч человек в день, в месяц – более 900 тысяч, при необходимости и повышенном спросе мощности работы пунктов могут увеличить в 2 раза, сообщает столичный департамент здравоохранения.
В понедельник Москве появилась возможность сдать бесплатный экспресс-тест на COVID-19 в 10 МФЦ и 10 популярных общественных местах и торговых центрах. Сделать такой экспресс-тест могут все желающие. Для этого понадобится только паспорт для взрослого или свидетельство о рождении для ребенка и номер полиса ОМС при наличии.
"В каждом пункте такой тест могут сделать порядка 200 человек в сутки. Таким образом, общая мощность всех пунктов экспресс-тестирования составляет более 4 тысяч человек в день. В неделю экспресс-тест на коронавирус в этих точках могут сделать более 30 тысяч человек. В месяц – более 900 тысяч человек. При необходимости и повышенном спросе на экспресс-тестирование возможно увеличение мощности работы пунктов в два раза", - говорится в сообщении.
Заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова на форуме Moscow Urban Forum 2021 - РИА Новости, 1920, 11.10.2021
11 октября, 10:16Распространение коронавируса
В Москве запустили бесплатное экспресс-тестирование на COVID-19
 
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