https://ria.ru/20211012/medvedchuk-1754199506.html

Медведчук назвал дело о поставках угля из Донбасса сфабрикованным

Медведчук назвал дело о поставках угля из Донбасса сфабрикованным - РИА Новости, 12.10.2021

Медведчук назвал дело о поставках угля из Донбасса сфабрикованным

Председатель политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук считает, что новое дело против него о поставках угля из... РИА Новости, 12.10.2021

2021-10-12T14:14

2021-10-12T14:14

2021-10-12T15:16

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КИЕВ, 12 окт – РИА Новости. Председатель политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук считает, что новое дело против него о поставках угля из Донбасса заведено для отвлечения внимание от оффшорного скандала власти, коррупции и отсутствия мира.Украинские правоохранители в пятницу огласили Медведчуку новое подозрение в госизмене и содействии терроризму. Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов заявил, что Медведчук в 2014 году организовал поставки угля из ДНР и ЛНР в сговоре с высшим руководством Украины. В партии назвали новое подозрение своему лидеру фальшивым и безосновательным. Накануне оглашения подозрения Медведчуку вручили ходатайство об аресте или залоге в миллиард гривен (около 38 миллионов долларов). Заседание назначено на 14.30 мск."Органы следствия и прокуратура, и СБУ, - потому что именно она фабриковала эти записи, - прекрасно знают, что никаких записей нет. Я с господином Кузярой (один из фигурантов дела - ред.) не знаком, никогда не встречался, не разговаривал. Второе - они хорошо знают, что записи 2014-2015 года, которые они демонстрируют на своих брифингах, никогда не будут допустимыми доказательствами, потому что это монтаж, я это утверждаю", - заявил Медведчук журналистам перед судом.Он добавил, что его адвокаты сделают все, чтобы доказать стороне обвинения, что таких записей в действительности нет."Все, что происходит сегодня в стране, оно связано с тем, чтобы перебить тот офшорный скандал, сведения о коррупции в высших эталонах власти, о коррупции в команде (президента Украины Владимира) Зеленского. Для того, чтобы отвлечь внимание от непосильных жилищно-коммунальных тарифов, об отсутствии мира в стране, о тех проблемах экономического и социального характера, которые сегодня имеют место... И поэтому для того, чтобы от всего этого отвлечь за несколько дней было сфабриковано незаконное уголовное дело, как это было и первый раз, начиная с марта", - подчеркнул Медведчук.Он считает, что власть перешла границы закона, преследуя его по политическим мотивам."Сейчас за несколько дней слепили, организовывали, предъявили, передали и продолжают думать, что все что они хотят на пути узурпации власти, установлению диктатуры в стране, у них все получится. Уверен, что это не так. Борьба нашей партии продолжится, как и борьба моя противостоянию незаконным уголовным преследованиям и политическим репрессиям. Власть действительно пересекла все "красные линии", она стала на путь совершения очевидных преступлений по отношению к нормам конституции и действующему законодательству", - добавил Медведчук.Ранее Центр исследования коррупции и организованной преступности (OCCRP) со ссылкой на "досье Пандоры" сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский якобы использовал офшорные схемы, чтобы его семья могла получать прибыль от бизнеса за рубежом, не декларируя это. В этих схемах, в частности, фигурируют нынешний глава СБУ Иван Баканов, а также первый помощник Зеленского Сергей Шефир."Незаконные репрессии и политические преследования в отношении меня и моей семьи начались в феврале 2021 года, когда были приняты незаконно санкции в отношении меня, моей жены. Когда были заблокированы все счета, когда были заблокированы все активы… А фактически речь идет о чем? Ясно, что этот миллиард не будет уплачен и тогда абсолютно понятно, что Медведчук должен из домашнего ареста переместиться под реальный арест. Вот цель власти", - заявил Медведчук журналистам перед судом.При этом, политик заявил, что готов к тому, что будет арестован. "Все взял, ко всему готов, все буду делать, как будет установлено законом. Но при этом буду продолжать бороться с этой властью", - сказал Медведчук.Он добавил, что дела против него направлены на борьбу с оппозицией. "И первое и второе дело - это результат и итог фабрикации уголовного преследования против меня, как представителя оппозиции. Это борьба с оппозицией, все делается с одной целью - закрыть рот, заставить прекратить политическую борьбу с этой властью. Но у власти ничего в этом плане не получится", - уверен Медведчук.

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https://ria.ru/20211011/ofshory-1754100946.html

https://ria.ru/20210517/ukraina-1732721613.html

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