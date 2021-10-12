https://ria.ru/20211012/makarov-1754174435.html
Макарова избрали главой комитета Госдумы по бюджету и налогам
Макарова избрали главой комитета Госдумы по бюджету и налогам - РИА Новости, 12.10.2021
Макарова избрали главой комитета Госдумы по бюджету и налогам
Госдума во вторник на первом пленарном заседании выбрала председателем комитета по бюджету и налогам Андрея Макарова ("Единая Россия"). РИА Новости, 12.10.2021
2021-10-12T12:34
2021-10-12T12:34
2021-10-12T13:04
политика
единая россия
госдума рф
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Госдума во вторник на первом пленарном заседании выбрала председателем комитета по бюджету и налогам Андрея Макарова ("Единая Россия").Большинство депутатов проголосовало за соответствующее постановление нижней палаты.Макаров уже возглавлял этот же комитет в Думе прошлого созыва.Парламентарии также избрали глав других комитетов "экономического блока". Так, председателем комитета по финансовому рынку назначен Анатолий Аксаков ("Справедливая Россия - За правду"), комитета по экономической политике - Максим Топилин ("ЕР"), комитета по промышленности и торговле - Владимир Гутенев ("ЕР"), комитета по защите конкуренции - Валерий Гартунг ("СРЗП"), комитета по малому и среднему предпринимательству - Александр Демин ("Новые люди"), комитета по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям - Сергей Гаврилов (КПРФ), комитета по энергетике - Павел Завальный ("ЕР"), комитета по аграрным вопросам - Владимир Кашин (КПРФ).
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политика, единая россия, госдума рф
12:34 12.10.2021 (обновлено: 13:04 12.10.2021)
Макарова избрали главой комитета Госдумы по бюджету и налогам
Депутата от ЕР Андрея Макарова избрали главой комитета Госдумы по бюджету и налогам