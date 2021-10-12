https://ria.ru/20211012/makarov-1754174435.html

Макарова избрали главой комитета Госдумы по бюджету и налогам

Макарова избрали главой комитета Госдумы по бюджету и налогам - РИА Новости, 12.10.2021

Макарова избрали главой комитета Госдумы по бюджету и налогам

Госдума во вторник на первом пленарном заседании выбрала председателем комитета по бюджету и налогам Андрея Макарова ("Единая Россия"). РИА Новости, 12.10.2021

2021-10-12T12:34

2021-10-12T12:34

2021-10-12T13:04

политика

единая россия

госдума рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/11/1570191519_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_138d8740b521a0aa6e8641b6a625f5ec.jpg

МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Госдума во вторник на первом пленарном заседании выбрала председателем комитета по бюджету и налогам Андрея Макарова ("Единая Россия").Большинство депутатов проголосовало за соответствующее постановление нижней палаты.Макаров уже возглавлял этот же комитет в Думе прошлого созыва.Парламентарии также избрали глав других комитетов "экономического блока". Так, председателем комитета по финансовому рынку назначен Анатолий Аксаков ("Справедливая Россия - За правду"), комитета по экономической политике - Максим Топилин ("ЕР"), комитета по промышленности и торговле - Владимир Гутенев ("ЕР"), комитета по защите конкуренции - Валерий Гартунг ("СРЗП"), комитета по малому и среднему предпринимательству - Александр Демин ("Новые люди"), комитета по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям - Сергей Гаврилов (КПРФ), комитета по энергетике - Павел Завальный ("ЕР"), комитета по аграрным вопросам - Владимир Кашин (КПРФ).

https://ria.ru/20211012/khinshteyn-1754173470.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, единая россия, госдума рф