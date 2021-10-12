https://ria.ru/20211012/lozh-1754124179.html
Опрос показал, что каждый десятый россиянин готов соврать ради карьеры
Опрос показал, что каждый десятый россиянин готов соврать ради карьеры - РИА Новости, 12.10.2021
Опрос показал, что каждый десятый россиянин готов соврать ради карьеры
Каждый десятый россиянин считает допустимой ложь для достижения карьерных целей, говорится в исследовании сервиса "Работа.ру", результаты которого имеются в... РИА Новости, 12.10.2021
2021-10-12T02:11
2021-10-12T02:11
2021-10-12T02:12
общество
россия
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Каждый десятый россиянин считает допустимой ложь для достижения карьерных целей, говорится в исследовании сервиса "Работа.ру", результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости.Сервис провел исследование и выяснил, приходилось ли жителям России лгать по рабочим вопросам, и считают ли они обман допустимым для достижения карьерных целей. В нем приняли участие более 6000 пользователей сервиса из всех регионов страны.Оно показало, что "45% респондентов признались, что им приходилось обманывать начальство или коллег по работе. При этом 55% участников исследования никогда не врали по рабочим вопросам. 11% опрошенных отметили, что для них ложь вполне допустима для достижения карьерных целей. 35% респондентов указали, что это зависит от ситуации. Более половины респондентов (54%) считают ложь недопустимой в карьере".Треть участников исследования (33%) рассказали, что ложь по рабочим вопросам уже становилась причиной конфликтов с коллегами или начальством. Чаще всего обман на работе связан с причинами опозданий — такой вариант отметили 18% респондентов. Каждый десятый опрошенный (10%) врал по поводу срыва сроков выполнения работ. Столько же участников исследования признались, что скрывали плохое качество выполненной работы. 7% респондентов поделились, что лгали о причинах увольнения.Кроме того, 5% участников исследования отметили, что утаивали информацию о реальном уровне навыков. Еще по 3% опрошенных указали, что скрывали служебный роман, нецелевое расходование средств работодателя или обман клиентов. При этом 50% респондентов отметили, что никогда не лгали по перечисленным поводам. В варианте "Другое" опрошенные чаще всего указывали, что им приходилось обманывать начальство, чтобы выручить своих коллег или получить незапланированный отгул.
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РИА Новости
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РИА Новости
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общество, россия
02:11 12.10.2021 (обновлено: 02:12 12.10.2021)
Опрос показал, что каждый десятый россиянин готов соврать ради карьеры
Исследование "Работы.ру" показало, что 11 процентов россиян готовы соврать ради карьеры
МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Каждый десятый россиянин считает допустимой ложь для достижения карьерных целей, говорится в исследовании сервиса "Работа.ру", результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости.
Сервис провел исследование и выяснил, приходилось ли жителям России
лгать по рабочим вопросам, и считают ли они обман допустимым для достижения карьерных целей. В нем приняли участие более 6000 пользователей сервиса из всех регионов страны.
Оно показало, что "45% респондентов признались, что им приходилось обманывать начальство или коллег по работе. При этом 55% участников исследования никогда не врали по рабочим вопросам. 11% опрошенных отметили, что для них ложь вполне допустима для достижения карьерных целей. 35% респондентов указали, что это зависит от ситуации. Более половины респондентов (54%) считают ложь недопустимой в карьере".
Треть участников исследования (33%) рассказали, что ложь по рабочим вопросам уже становилась причиной конфликтов с коллегами или начальством. Чаще всего обман на работе связан с причинами опозданий — такой вариант отметили 18% респондентов. Каждый десятый опрошенный (10%) врал по поводу срыва сроков выполнения работ. Столько же участников исследования признались, что скрывали плохое качество выполненной работы. 7% респондентов поделились, что лгали о причинах увольнения.
Кроме того, 5% участников исследования отметили, что утаивали информацию о реальном уровне навыков. Еще по 3% опрошенных указали, что скрывали служебный роман, нецелевое расходование средств работодателя или обман клиентов. При этом 50% респондентов отметили, что никогда не лгали по перечисленным поводам. В варианте "Другое" опрошенные чаще всего указывали, что им приходилось обманывать начальство, чтобы выручить своих коллег или получить незапланированный отгул.