"Билайн" и Сеченовка создадут цифровую лабораторию
"Билайн" и Сеченовка создадут цифровую лабораторию для исследований в сфере медицины
CC BY-SA 3.0 / Petr Adam Dohnálek / Первый московский государственный медицинский университет, Москва, Россия
"Билайн" и Сеченовский университет подписали соглашение о создании совместной цифровой лаборатории для исследований в области цифровых технологий в медицине. Проект предполагает совместную работу сторон в области создания новых медицинских технологий на основе методик искусственного интеллекта, а также внедрение результатов сотрудничества в систему здравоохранения Российской Федерации", - говорится в сообщении.
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Компания отмечает, что к работе будут привлекаться молодые исследователи для освоения современных методов анализа и своевременного выявления заболеваний, между "Билайном" и медицинским университетом будет проходить научный обмен и проводиться стажировки.
"Продукты на основе искусственного интеллекта и нейросетей трансформируют современную медицину. В частности, умные программные решения, обученные на результатах работы лучших врачей отрасли, помогают существенно упростить и ускорить процессы высокоточного диагностирования", - приводятся в сообщении слова исполнительного вице-президента "Билайн" по развитию цифрового и нового бизнеса Евгения Черешнева.
"Проект создания коллаборации IT-инженеров и медицинских экспертов создает предпосылки для настоящего технологического прорыва, и речь, прежде всего идет о создании "цифровых двойников" и внедрение их в клиническую практику", - отметил со своей стороны ректор Сеченовского университета Петр Глыбочко.