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"Билайн" и Сеченовка создадут цифровую лабораторию
"Билайн" и Сеченовка создадут цифровую лабораторию - РИА Новости, 12.10.2021
"Билайн" и Сеченовка создадут цифровую лабораторию
Компания "Вымпелком" (торговая марка "Билайн") совместно с Сеченовским университетом создадут лабораторию для проведения исследований в области цифровых... РИА Новости, 12.10.2021
2021-10-12T11:08
2021-10-12T11:08
общество
вымпелком
билайн
петр глыбочко
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Компания "Вымпелком" (торговая марка "Билайн") совместно с Сеченовским университетом создадут лабораторию для проведения исследований в области цифровых технологий в медицине, сообщили РИА Новости в пресс-службе оператора."Билайн" и Сеченовский университет подписали соглашение о создании совместной цифровой лаборатории для исследований в области цифровых технологий в медицине. Проект предполагает совместную работу сторон в области создания новых медицинских технологий на основе методик искусственного интеллекта, а также внедрение результатов сотрудничества в систему здравоохранения Российской Федерации", - говорится в сообщении.Компания отмечает, что к работе будут привлекаться молодые исследователи для освоения современных методов анализа и своевременного выявления заболеваний, между "Билайном" и медицинским университетом будет проходить научный обмен и проводиться стажировки."Проект создания коллаборации IT-инженеров и медицинских экспертов создает предпосылки для настоящего технологического прорыва, и речь, прежде всего идет о создании "цифровых двойников" и внедрение их в клиническую практику", - отметил со своей стороны ректор Сеченовского университета Петр Глыбочко.
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общество, вымпелком, билайн, петр глыбочко
11:08 12.10.2021
 
"Билайн" и Сеченовка создадут цифровую лабораторию

"Билайн" и Сеченовка создадут цифровую лабораторию для исследований в сфере медицины

CC BY-SA 3.0 / Petr Adam Dohnálek / Первый московский государственный медицинский университет, Москва, Россия
Первый московский государственный медицинский университет, Москва, Россия - РИА Новости, 1920, 12.10.2021
CC BY-SA 3.0 / Petr Adam Dohnálek /
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Компания "Вымпелком" (торговая марка "Билайн") совместно с Сеченовским университетом создадут лабораторию для проведения исследований в области цифровых технологий в медицине, сообщили РИА Новости в пресс-службе оператора.
"Билайн" и Сеченовский университет подписали соглашение о создании совместной цифровой лаборатории для исследований в области цифровых технологий в медицине. Проект предполагает совместную работу сторон в области создания новых медицинских технологий на основе методик искусственного интеллекта, а также внедрение результатов сотрудничества в систему здравоохранения Российской Федерации", - говорится в сообщении.
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Компания отмечает, что к работе будут привлекаться молодые исследователи для освоения современных методов анализа и своевременного выявления заболеваний, между "Билайном" и медицинским университетом будет проходить научный обмен и проводиться стажировки.
"Продукты на основе искусственного интеллекта и нейросетей трансформируют современную медицину. В частности, умные программные решения, обученные на результатах работы лучших врачей отрасли, помогают существенно упростить и ускорить процессы высокоточного диагностирования", - приводятся в сообщении слова исполнительного вице-президента "Билайн" по развитию цифрового и нового бизнеса Евгения Черешнева.
"Проект создания коллаборации IT-инженеров и медицинских экспертов создает предпосылки для настоящего технологического прорыва, и речь, прежде всего идет о создании "цифровых двойников" и внедрение их в клиническую практику", - отметил со своей стороны ректор Сеченовского университета Петр Глыбочко.
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ОбществоВымпелКомБилайнПетр Глыбочко
 
 
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