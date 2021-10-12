https://ria.ru/20211012/laboratoriya-1754154095.html

"Билайн" и Сеченовка создадут цифровую лабораторию

"Билайн" и Сеченовка создадут цифровую лабораторию - РИА Новости, 12.10.2021

"Билайн" и Сеченовка создадут цифровую лабораторию

Компания "Вымпелком" (торговая марка "Билайн") совместно с Сеченовским университетом создадут лабораторию для проведения исследований в области цифровых... РИА Новости, 12.10.2021

2021-10-12T11:08

2021-10-12T11:08

2021-10-12T11:08

общество

вымпелком

билайн

петр глыбочко

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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Компания "Вымпелком" (торговая марка "Билайн") совместно с Сеченовским университетом создадут лабораторию для проведения исследований в области цифровых технологий в медицине, сообщили РИА Новости в пресс-службе оператора."Билайн" и Сеченовский университет подписали соглашение о создании совместной цифровой лаборатории для исследований в области цифровых технологий в медицине. Проект предполагает совместную работу сторон в области создания новых медицинских технологий на основе методик искусственного интеллекта, а также внедрение результатов сотрудничества в систему здравоохранения Российской Федерации", - говорится в сообщении.Компания отмечает, что к работе будут привлекаться молодые исследователи для освоения современных методов анализа и своевременного выявления заболеваний, между "Билайном" и медицинским университетом будет проходить научный обмен и проводиться стажировки."Проект создания коллаборации IT-инженеров и медицинских экспертов создает предпосылки для настоящего технологического прорыва, и речь, прежде всего идет о создании "цифровых двойников" и внедрение их в клиническую практику", - отметил со своей стороны ректор Сеченовского университета Петр Глыбочко.

https://na.ria.ru/20210929/kuzbass-1752253968.html

https://ria.ru/20190122/1549697904.html

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общество, вымпелком, билайн, петр глыбочко