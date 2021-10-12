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В РВИО заявление премьера Японии по Курилам назвали лицемерным
В РВИО заявление премьера Японии по Курилам назвали лицемерным - РИА Новости, 12.10.2021
В РВИО заявление премьера Японии по Курилам назвали лицемерным
Заявление нового премьер-министра Японии Фумио Кисиды о принадлежности Курильских островов выглядит ультимативным демаршем, особенно лицемерным на фоне новых... РИА Новости, 12.10.2021
2021-10-12T16:42
2021-10-12T20:52
в мире
токио
дмитрий песков
синдзо абэ
фумио кисида
кунашир (остров)
россия
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Заявление нового премьер-министра Японии Фумио Кисиды о принадлежности Курильских островов выглядит ультимативным демаршем, особенно лицемерным на фоне новых документов о преступлениях японских военных времен Второй мировой войны, считает председатель научного совета Российского военно-исторического общества, один из ведущих отечественных японистов Анатолий Кошкин.Ранее новый премьер-министр Японии Фумио Кисида в ходе дебатов в нижней палате парламента отметил, что на острова южной части Курил распространяется суверенитет Токио. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия не согласна с заявлением Кисиды по Курильским островам, они - территория Российской Федерации."Лично меня эти заявления премьер-министра Кисиды не удивляют. Дело в том, что еще находясь в составе кабинета бывшего премьер-министра Синдзо Абэ, Кисида занимал более жесткую, чем тот, позицию по территориальным требованиям к нашей стране и не соглашался, хотя и не публично, с так называемой дипломатией примирения Абэ", - сказал Кошкин РИА Новости.Нынешнее заявление Кисиды связано еще и с тем, что либерально-демократическая партия Японии теряет свои позиции в стране, добавил Кошкин. "Предстоящие в конце октября важные выборы в нижнюю палату японского парламента, палату представителей, могут принести ей не очень хорошие результаты. И для того, чтобы привлечь на свою сторону правонационалистический электорат, Кисида делает подобные заявления", - сказал историк.Лицемерие заявлений Кисиды особенно рельефно выглядит на фоне недавнего обнародования новых документов о чудовищных преступлениях японских военных в отношении мирных граждан СССР, Китая, Кореи и других стран в 1930-1945-х годах, подчеркнул Кошкин. Эти документы были представлены в рамках прошедшего в начале сентября в Хабаровске международного научно-практического форума "Хабаровский процесс: историческое значение и современные вызовы". РИА Новости было одним из организаторов форума.Но Япония до сих пор не признает свои варварские действия в Китае, называя их всего лишь "инцидентом", добавил собеседник агентства."И вместо того чтобы признать ответственность за те чудовищные преступления, Токио пытается "переводить стрелки" на тех, кто освобождал народы, порабощенные японцами - а именно, на Советский Союз, обвиняя его во всех грехах, в том числе якобы в нарушении пакта о нейтралитете", - сказал историк."Тем более что крупный японский бизнес сейчас прямо заявляет, что он не связывает политическую позицию своего правительства с возможностью выполнения конкретных экономических соглашений с Россией. Думаю, что наша страна должна создать для японских бизнесменов, промышленников благоприятные, заманчивые проекты, и тогда они будут идти навстречу нам и не оглядываться на своих правых", - сказал Кошкин.Восьмого августа 1945 года СССР, имея неоспоримые доказательства подготовки Японией бактериологического оружия и принимая во внимание ее союзнический тандем с Германией, объявил войну Японии. На следующий день началась Дальневосточная кампания советских войск, включавшая три операции: Маньчжурскую стратегическую наступательную, Южно-Сахалинскую наступательную и Курильскую десантную.Вступление Советского Союза в войну и разгром Квантунской группировки определили безоговорочную капитуляцию Японии: 2 сентября 1945 года ее правительство подписало Акт о капитуляции, что ознаменовало собой окончание Второй мировой войны.Отношения России и Японии долгие годы омрачает отсутствие мирного договора. В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора, а судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась. СССР рассчитывал, что Совместная декларация поставит точку в споре, Япония же считала документ лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова.Последующие переговоры ни к чему не привели, мирный договор по окончании Второй мировой войны так и не был подписан. Серьезное противодействие возникло со стороны США, которые пригрозили, что, если Япония согласится на передачу ей только двух из четырех островов, это скажется на процессе возвращения Окинавы под японский суверенитет (соглашение о возвращении Окинавы Японии вступило в силу в 1972 году). Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет РФ над ними сомнению не подлежит.
https://ria.ru/20211012/kurily-1754175058.html
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в мире, токио, дмитрий песков, синдзо абэ, фумио кисида, кунашир (остров), россия
16:42 12.10.2021 (обновлено: 20:52 12.10.2021)
 
В РВИО заявление премьера Японии по Курилам назвали лицемерным

Глава научного совета РВИО назвал слова премьера Японии о Курилах лицемерным ультиматумом

© РИА НовостиАнатолий Кошкин
Анатолий Кошкин - РИА Новости, 1920, 12.10.2021
© РИА Новости
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Заявление нового премьер-министра Японии Фумио Кисиды о принадлежности Курильских островов выглядит ультимативным демаршем, особенно лицемерным на фоне новых документов о преступлениях японских военных времен Второй мировой войны, считает председатель научного совета Российского военно-исторического общества, один из ведущих отечественных японистов Анатолий Кошкин.
Ранее новый премьер-министр Японии Фумио Кисида в ходе дебатов в нижней палате парламента отметил, что на острова южной части Курил распространяется суверенитет Токио. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия не согласна с заявлением Кисиды по Курильским островам, они - территория Российской Федерации.
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В Кремле ответили на заявление нового премьера Японии по Курилам
"Лично меня эти заявления премьер-министра Кисиды не удивляют. Дело в том, что еще находясь в составе кабинета бывшего премьер-министра Синдзо Абэ, Кисида занимал более жесткую, чем тот, позицию по территориальным требованиям к нашей стране и не соглашался, хотя и не публично, с так называемой дипломатией примирения Абэ", - сказал Кошкин РИА Новости.
"Придя сейчас на пост премьера, Кисида проявляет свою позицию и делает это, я бы сказал, в наглой, ультимативной форме. Причем это сделано спустя несколько дней после телефонного разговора нашего президента с Кисидой, в ходе которого они подтвердили стремление к прогрессу в российско-японских отношениях", - отметил собеседник агентства.
Нынешнее заявление Кисиды связано еще и с тем, что либерально-демократическая партия Японии теряет свои позиции в стране, добавил Кошкин. "Предстоящие в конце октября важные выборы в нижнюю палату японского парламента, палату представителей, могут принести ей не очень хорошие результаты. И для того, чтобы привлечь на свою сторону правонационалистический электорат, Кисида делает подобные заявления", - сказал историк.
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На Южных Курилах ответили Кисиде о суверенитете Японии над островами
Лицемерие заявлений Кисиды особенно рельефно выглядит на фоне недавнего обнародования новых документов о чудовищных преступлениях японских военных в отношении мирных граждан СССР, Китая, Кореи и других стран в 1930-1945-х годах, подчеркнул Кошкин. Эти документы были представлены в рамках прошедшего в начале сентября в Хабаровске международного научно-практического форума "Хабаровский процесс: историческое значение и современные вызовы". РИА Новости было одним из организаторов форума.
"Это было по-настоящему очень важное мероприятие. Нашему обществу надо шире объяснять, что Япония вовсе не такая белая и пушистая, каковой она хочет себя представить. На ее совести десятки миллионов загубленных жизней мирных граждан разных стран. В одном Китае с 1931 по 1945 годы были убиты не менее 35 миллионов человек - детей, женщин, стариков", - отметил Кошкин.
Но Япония до сих пор не признает свои варварские действия в Китае, называя их всего лишь "инцидентом", добавил собеседник агентства.
"И вместо того чтобы признать ответственность за те чудовищные преступления, Токио пытается "переводить стрелки" на тех, кто освобождал народы, порабощенные японцами - а именно, на Советский Союз, обвиняя его во всех грехах, в том числе якобы в нарушении пакта о нейтралитете", - сказал историк.
"Я лично считаю, что России надо занимать твердую позицию, какую занимал СССР, который категорически не принимал никакие претензии Японии на наши земли, но при этом активно развивал экономические отношения с японской стороной", - отметил Кошкин. Примером тому может служить то, что в 1970-х годах Япония делила с ФРГ первое-второе место по масштабам торгово-экономических связей Советского Союза с капиталистическими странами, добавил он.
"Тем более что крупный японский бизнес сейчас прямо заявляет, что он не связывает политическую позицию своего правительства с возможностью выполнения конкретных экономических соглашений с Россией. Думаю, что наша страна должна создать для японских бизнесменов, промышленников благоприятные, заманчивые проекты, и тогда они будут идти навстречу нам и не оглядываться на своих правых", - сказал Кошкин.
Восьмого августа 1945 года СССР, имея неоспоримые доказательства подготовки Японией бактериологического оружия и принимая во внимание ее союзнический тандем с Германией, объявил войну Японии. На следующий день началась Дальневосточная кампания советских войск, включавшая три операции: Маньчжурскую стратегическую наступательную, Южно-Сахалинскую наступательную и Курильскую десантную.
Владимир Джабаров - РИА Новости, 1920, 12.10.2021
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Джабаров прокомментировал заявление премьера Японии по Курилам
Вступление Советского Союза в войну и разгром Квантунской группировки определили безоговорочную капитуляцию Японии: 2 сентября 1945 года ее правительство подписало Акт о капитуляции, что ознаменовало собой окончание Второй мировой войны.
Отношения России и Японии долгие годы омрачает отсутствие мирного договора. В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора, а судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась. СССР рассчитывал, что Совместная декларация поставит точку в споре, Япония же считала документ лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова.
Последующие переговоры ни к чему не привели, мирный договор по окончании Второй мировой войны так и не был подписан. Серьезное противодействие возникло со стороны США, которые пригрозили, что, если Япония согласится на передачу ей только двух из четырех островов, это скажется на процессе возвращения Окинавы под японский суверенитет (соглашение о возвращении Окинавы Японии вступило в силу в 1972 году). Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет РФ над ними сомнению не подлежит.
Килекторное судно Тихоокеанского флота на рейде у южной группы Большой гряды Курильских островов - РИА Новости, 1920, 08.10.2021
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"Курилы нужны США": японцы осудили "ультиматум" Токио Москве
 
В миреТокиоДмитрий ПесковСиндзо АбэФумио КисидаКунашир (остров)Россия
 
 
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