https://ria.ru/20211012/kot-1754240674.html

"Ося дома!" Пропавшего кота вернули в музей в Петербурге

"Ося дома!" Пропавшего кота вернули в музей в Петербурге - РИА Новости, 12.10.2021

"Ося дома!" Пропавшего кота вернули в музей в Петербурге

Кота Осю из музея Анны Ахматовой в Фонтанном доме в Санкт-Петербурге, который пропал в ночь на 8 октября, вернули в музей, сообщает учреждение. РИА Новости, 12.10.2021

2021-10-12T17:13

2021-10-12T17:13

2021-10-12T19:46

культура

санкт-петербург

анна ахматова

музеи

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 окт – РИА Новости. Кота Осю из музея Анны Ахматовой в Фонтанном доме в Санкт-Петербурге, который пропал в ночь на 8 октября, вернули в музей, сообщает учреждение.Ранее музей Анны Ахматовой в Фонтанном доме сообщил, что пропал самый старший музейный кот Ося. Ему около 16 лет. Сотрудники музея опасались за его здоровье, так как кот должен регулярно ездить к ветеринару и дважды в день принимать лекарства, которые ему жизненно необходимы. Музей в соцсетях разместил видео, на котором видно, что неизвестная девушка забрала кота из арки, ведущей в сад Фонтанного дома, в ночь на 8 октября. Музей в соцсетях обратился с просьбой вернуть Осю. Сообщалось также, что нашедшему кота выплатят денежное вознаграждение и предоставят бесплатный пожизненный вход в музей."Друзья! Ося дома!... Кота вернули в музей сегодня. Он дома. Сейчас наша главная задача - показать Осю ветеринару и сообщить в правоохранительные органы, что кот возвращен", - сообщает музей на своей странице в соцсети "ВКонтакте".Отмечается, что кот уже принял порцию лекарств, поел и потихоньку приходит в себя.Музей Анны Ахматовой в Фонтанном доме создан в 1989 году к столетию со дня рождения поэтессы. В 2003 году Музей Анны Ахматовой в Фонтанном доме разделил экспозицию на мемориальную часть, вернувшую квартире Пуниных-Ахматовой архитектурный облик 1920-1940-х годов XX века, и литературную, разместившуюся по соседству с пространством квартиры. Музей расположен в южном садовом флигеле Шереметевского дворца, где жила Ахматова.

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Найден кот Ося, пропавший из музея Анны Ахматовой в Петербурге Пропавший из петербургского музея Ахматовой кот Ося нашелся. Он уже поел и потихоньку приходит в себя. 2021-10-12T17:13 true PT0M20S

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санкт-петербург, анна ахматова, музеи