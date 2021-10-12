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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20211012/kot-1754240674.html
"Ося дома!" Пропавшего кота вернули в музей в Петербурге
"Ося дома!" Пропавшего кота вернули в музей в Петербурге - РИА Новости, 12.10.2021
"Ося дома!" Пропавшего кота вернули в музей в Петербурге
Кота Осю из музея Анны Ахматовой в Фонтанном доме в Санкт-Петербурге, который пропал в ночь на 8 октября, вернули в музей, сообщает учреждение. РИА Новости, 12.10.2021
2021-10-12T17:13
2021-10-12T19:46
культура
санкт-петербург
анна ахматова
музеи
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 окт – РИА Новости. Кота Осю из музея Анны Ахматовой в Фонтанном доме в Санкт-Петербурге, который пропал в ночь на 8 октября, вернули в музей, сообщает учреждение.Ранее музей Анны Ахматовой в Фонтанном доме сообщил, что пропал самый старший музейный кот Ося. Ему около 16 лет. Сотрудники музея опасались за его здоровье, так как кот должен регулярно ездить к ветеринару и дважды в день принимать лекарства, которые ему жизненно необходимы. Музей в соцсетях разместил видео, на котором видно, что неизвестная девушка забрала кота из арки, ведущей в сад Фонтанного дома, в ночь на 8 октября. Музей в соцсетях обратился с просьбой вернуть Осю. Сообщалось также, что нашедшему кота выплатят денежное вознаграждение и предоставят бесплатный пожизненный вход в музей."Друзья! Ося дома!... Кота вернули в музей сегодня. Он дома. Сейчас наша главная задача - показать Осю ветеринару и сообщить в правоохранительные органы, что кот возвращен", - сообщает музей на своей странице в соцсети "ВКонтакте".Отмечается, что кот уже принял порцию лекарств, поел и потихоньку приходит в себя.Музей Анны Ахматовой в Фонтанном доме создан в 1989 году к столетию со дня рождения поэтессы. В 2003 году Музей Анны Ахматовой в Фонтанном доме разделил экспозицию на мемориальную часть, вернувшую квартире Пуниных-Ахматовой архитектурный облик 1920-1940-х годов XX века, и литературную, разместившуюся по соседству с пространством квартиры. Музей расположен в южном садовом флигеле Шереметевского дворца, где жила Ахматова.
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7 495 645-6601
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60
Найден кот Ося, пропавший из музея Анны Ахматовой в Петербурге
Пропавший из петербургского музея Ахматовой кот Ося нашелся. Он уже поел и потихоньку приходит в себя.
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санкт-петербург, анна ахматова, музеи
17:13 12.10.2021 (обновлено: 19:46 12.10.2021)
 
"Ося дома!" Пропавшего кота вернули в музей в Петербурге

Пропавшего кота Осю вернули в музей Анны Ахматовой в Петербурге

Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 окт – РИА Новости. Кота Осю из музея Анны Ахматовой в Фонтанном доме в Санкт-Петербурге, который пропал в ночь на 8 октября, вернули в музей, сообщает учреждение.
Ранее музей Анны Ахматовой в Фонтанном доме сообщил, что пропал самый старший музейный кот Ося. Ему около 16 лет. Сотрудники музея опасались за его здоровье, так как кот должен регулярно ездить к ветеринару и дважды в день принимать лекарства, которые ему жизненно необходимы. Музей в соцсетях разместил видео, на котором видно, что неизвестная девушка забрала кота из арки, ведущей в сад Фонтанного дома, в ночь на 8 октября. Музей в соцсетях обратился с просьбой вернуть Осю. Сообщалось также, что нашедшему кота выплатят денежное вознаграждение и предоставят бесплатный пожизненный вход в музей.
"Друзья! Ося дома!... Кота вернули в музей сегодня. Он дома. Сейчас наша главная задача - показать Осю ветеринару и сообщить в правоохранительные органы, что кот возвращен", - сообщает музей на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
Отмечается, что кот уже принял порцию лекарств, поел и потихоньку приходит в себя.
Музей Анны Ахматовой в Фонтанном доме создан в 1989 году к столетию со дня рождения поэтессы. В 2003 году Музей Анны Ахматовой в Фонтанном доме разделил экспозицию на мемориальную часть, вернувшую квартире Пуниных-Ахматовой архитектурный облик 1920-1940-х годов XX века, и литературную, разместившуюся по соседству с пространством квартиры. Музей расположен в южном садовом флигеле Шереметевского дворца, где жила Ахматова.
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КультураСанкт-ПетербургАнна АхматоваМузеи
 
 
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