https://ria.ru/20211012/koronavirus-1754159596.html
В России зафиксировали новый максимум смертей от COVID-19 за сутки
В России зафиксировали новый максимум смертей от COVID-19 за сутки - РИА Новости, 12.10.2021
В России зафиксировали новый максимум смертей от COVID-19 за сутки
За минувшие сутки в России зарегистрировали максимальное число смертей пациентов с COVID-19, жертвами болезни стали 973 человека. Об этом сообщили в оперативном РИА Новости, 12.10.2021
2021-10-12T11:33
2021-10-12T11:33
2021-10-12T13:25
распространение коронавируса
здоровье - общество
россия
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. За минувшие сутки в России зарегистрировали максимальное число смертей пациентов с COVID-19, жертвами болезни стали 973 человека. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.В частности, в Москве скончались 70 человек, в Санкт-Петербурге — 62, в Свердловской области — 44. В столице госпитализировали 1375 человек, на ИВЛ находятся 536 пациентов."Больница в Коммунарке стремительно наполняется пациентами с COVID-19, непростая ситуация в реанимационных отделениях — большое количество больных", — заявил Денис Проценко.Помимо этого, за сутки в стране выявили 28 190 новых случаев болезни. Наибольшая доля из них — 4699 — также приходится на Москву. В Санкт-Петербурге этот показатель составил 2158, в Подмосковье — 1804. Наименьшее число новых пациентов с COVID-19 зарегистрировали в Магаданской области — 19, Чукотском автономном округе — 17 и Ненецком автономном округе — 14.Всего за время пандемии в России выявили 7 832 964 случая заражения коронавирусной инфекцией, умерли 218 345 человек, 6 894 285 пациентов выздоровели.По данным ВОЗ, во всем мире зафиксировали более 237,3 миллиона случаев COVID-19, а по подсчетам Университета Джонса Хопкинса, их число уже превысило 238,3 миллиона. Наиболее сложная ситуация складывается в США, Индии, Бразилии и Великобритании, Россия занимает в этом списке пятое место. Болезнь унесла жизни 4,8 миллиона человек.Вакцинация остается самым надежным способом защиты от коронавируса. По словам Мурашко, доля привитых среди тяжелобольных COVID-19 составляет менее 0,03%, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации. На это указывали и в Роспотребнадзоре: по данным руководителя ведомства Анны Поповой, в числе умерших почти нет вакцинированных.
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РИА Новости
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здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
11:33 12.10.2021 (обновлено: 13:25 12.10.2021)
В России зафиксировали новый максимум смертей от COVID-19 за сутки
В России зафиксирован новый максимум смертности от COVID-19 за сутки — 973 человека
МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. За минувшие сутки в России зарегистрировали максимальное число смертей пациентов с COVID-19, жертвами болезни стали 973 человека. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
В частности, в Москве
скончались 70 человек, в Санкт-Петербурге
— 62, в Свердловской области
— 44.
В столице госпитализировали 1375 человек, на ИВЛ находятся 536 пациентов.
"Больница в Коммунарке стремительно наполняется пациентами с COVID-19, непростая ситуация в реанимационных отделениях — большое количество больных", — заявил Денис Проценко.
Помимо этого, за сутки в стране выявили 28 190 новых случаев болезни. Наибольшая доля из них — 4699 — также приходится на Москву. В Санкт-Петербурге этот показатель составил 2158, в Подмосковье — 1804. Наименьшее число новых пациентов с COVID-19 зарегистрировали в Магаданской области — 19, Чукотском автономном округе — 17 и Ненецком автономном округе — 14.
Всего за время пандемии в России выявили 7 832 964 случая заражения коронавирусной инфекцией, умерли 218 345 человек, 6 894 285 пациентов выздоровели.
По данным ВОЗ, во всем мире зафиксировали более 237,3 миллиона случаев COVID-19, а по подсчетам Университета Джонса Хопкинса
, их число уже превысило 238,3 миллиона. Наиболее сложная ситуация складывается в США
, Индии
, Бразилии
и Великобритании
, Россия занимает в этом списке пятое место. Болезнь унесла жизни 4,8 миллиона человек.
Вакцинация остается самым надежным способом защиты от коронавируса. По словам Мурашко
, доля привитых среди тяжелобольных COVID-19 составляет менее 0,03%, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ
заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации. На это указывали и в Роспотребнадзоре
: по данным руководителя ведомства Анны Поповой
, в числе умерших почти нет вакцинированных.