https://ria.ru/20211012/koronavirus-1754159596.html

В России зафиксировали новый максимум смертей от COVID-19 за сутки

В России зафиксировали новый максимум смертей от COVID-19 за сутки - РИА Новости, 12.10.2021

В России зафиксировали новый максимум смертей от COVID-19 за сутки

За минувшие сутки в России зарегистрировали максимальное число смертей пациентов с COVID-19, жертвами болезни стали 973 человека. Об этом сообщили в оперативном РИА Новости, 12.10.2021

2021-10-12T11:33

2021-10-12T11:33

2021-10-12T13:25

распространение коронавируса

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россия

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. За минувшие сутки в России зарегистрировали максимальное число смертей пациентов с COVID-19, жертвами болезни стали 973 человека. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.В частности, в Москве скончались 70 человек, в Санкт-Петербурге — 62, в Свердловской области — 44. В столице госпитализировали 1375 человек, на ИВЛ находятся 536 пациентов."Больница в Коммунарке стремительно наполняется пациентами с COVID-19, непростая ситуация в реанимационных отделениях — большое количество больных", — заявил Денис Проценко.Помимо этого, за сутки в стране выявили 28 190 новых случаев болезни. Наибольшая доля из них — 4699 — также приходится на Москву. В Санкт-Петербурге этот показатель составил 2158, в Подмосковье — 1804. Наименьшее число новых пациентов с COVID-19 зарегистрировали в Магаданской области — 19, Чукотском автономном округе — 17 и Ненецком автономном округе — 14.Всего за время пандемии в России выявили 7 832 964 случая заражения коронавирусной инфекцией, умерли 218 345 человек, 6 894 285 пациентов выздоровели.По данным ВОЗ, во всем мире зафиксировали более 237,3 миллиона случаев COVID-19, а по подсчетам Университета Джонса Хопкинса, их число уже превысило 238,3 миллиона. Наиболее сложная ситуация складывается в США, Индии, Бразилии и Великобритании, Россия занимает в этом списке пятое место. Болезнь унесла жизни 4,8 миллиона человек.Вакцинация остается самым надежным способом защиты от коронавируса. По словам Мурашко, доля привитых среди тяжелобольных COVID-19 составляет менее 0,03%, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации. На это указывали и в Роспотребнадзоре: по данным руководителя ведомства Анны Поповой, в числе умерших почти нет вакцинированных.

https://ria.ru/20211012/covid-19-1754166971.html

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здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии