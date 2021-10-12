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Распространение коронавируса
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Марий Эл введет QR-коды для посещения общепита и фитнес-центров
Марий Эл введет QR-коды для посещения общепита и фитнес-центров - РИА Новости, 12.10.2021
Марий Эл введет QR-коды для посещения общепита и фитнес-центров
Глава Марий Эл Александр Евстифеев подписал указ о введении с 22 октября QR-кодов для посещения культурных и спортивных мероприятий и заведений общепита в связи РИА Новости, 12.10.2021
2021-10-12T13:28
2021-10-12T13:53
распространение коронавируса
общество
республика марий эл
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 окт - РИА Новости. Глава Марий Эл Александр Евстифеев подписал указ о введении с 22 октября QR-кодов для посещения культурных и спортивных мероприятий и заведений общепита в связи с осложнением эпидемиологической ситуации, сообщает пресс-служба главы республики.Соответствующие изменения внесены в указ главы региона "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Республики Марий Эл в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"."С 22 октября республика переводит рестораны, кафе, иные предприятия общественного питания, кинотеатры, театры, филармонии, фитнес-центры, бассейны на работу по QR-кодам", - говорится в сообщении.Кроме того, с 22 октября вводится режим самоизоляции для неработающих людей в возрасте 65 лет и старше, а также лиц, имеющих хронические заболевания, которые не вакцинированы против коронавируса или не переболели им в течение последних шести месяцев.Отмечается, что новой редакцией указа определены и другие дополнительные ограничительные меры. Так, предусмотрена обязательная вакцинация работников торговли, салонов красоты, фитнес-клубов, бытовых услуг, общественного питания, МФЦ, общественного транспорта, образования, здравоохранения и социальной защиты, ЖКХ, культурно-развлекательных организаций и промышленных предприятий."С 22 октября в республике приостанавливается оказание услуг общественного питания в торгово-развлекательных центрах за исключением продажи товаров и обслуживания навынос в случае отсутствия отдельного входа/выхода. Также приостанавливается деятельность детских игровых комнат и детских развлекательных центров, запрещается нахождение несовершеннолетних в помещениях торговых центрах без сопровождения родителей, приостанавливается проведение физкультурных и спортивных мероприятий с очным присутствием зрителей", - подчеркивается в сообщении.По данным сайта стопкоронавирус.рф, с начала пандемии в Марий Эл выявлен 20 481 случай коронавируса, 19 567 человек выздоровели, 630 пациентов скончались.
https://ria.ru/20211012/vaktsina-1754186810.html
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общество, республика марий эл, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
13:28 12.10.2021 (обновлено: 13:53 12.10.2021)
 
Марий Эл введет QR-коды для посещения общепита и фитнес-центров

Марий Эл с 22 октября введет QR-коды для посещения общепита и фитнес-центров

© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкПосетитель предъявляет QR-код для посещения общественного места
Посетитель предъявляет QR-код для посещения общественного места - РИА Новости, 1920, 12.10.2021
© РИА Новости / Антон Денисов
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 окт - РИА Новости. Глава Марий Эл Александр Евстифеев подписал указ о введении с 22 октября QR-кодов для посещения культурных и спортивных мероприятий и заведений общепита в связи с осложнением эпидемиологической ситуации, сообщает пресс-служба главы республики.
Соответствующие изменения внесены в указ главы региона "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Республики Марий Эл в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)".
"С 22 октября республика переводит рестораны, кафе, иные предприятия общественного питания, кинотеатры, театры, филармонии, фитнес-центры, бассейны на работу по QR-кодам", - говорится в сообщении.
Кроме того, с 22 октября вводится режим самоизоляции для неработающих людей в возрасте 65 лет и старше, а также лиц, имеющих хронические заболевания, которые не вакцинированы против коронавируса или не переболели им в течение последних шести месяцев.
Медицинский сотрудник
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Отмечается, что новой редакцией указа определены и другие дополнительные ограничительные меры. Так, предусмотрена обязательная вакцинация работников торговли, салонов красоты, фитнес-клубов, бытовых услуг, общественного питания, МФЦ, общественного транспорта, образования, здравоохранения и социальной защиты, ЖКХ, культурно-развлекательных организаций и промышленных предприятий.
"С 22 октября в республике приостанавливается оказание услуг общественного питания в торгово-развлекательных центрах за исключением продажи товаров и обслуживания навынос в случае отсутствия отдельного входа/выхода. Также приостанавливается деятельность детских игровых комнат и детских развлекательных центров, запрещается нахождение несовершеннолетних в помещениях торговых центрах без сопровождения родителей, приостанавливается проведение физкультурных и спортивных мероприятий с очным присутствием зрителей", - подчеркивается в сообщении.
По данным сайта стопкоронавирус.рф, с начала пандемии в Марий Эл выявлен 20 481 случай коронавируса, 19 567 человек выздоровели, 630 пациентов скончались.
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