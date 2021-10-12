Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20211012/kino-1754195878.html
Экспертный совет Минкультуры рекомендовал поддержать 25 игровых фильмов
Экспертный совет Минкультуры рекомендовал поддержать 25 игровых фильмов - РИА Новости, 12.10.2021
Экспертный совет Минкультуры рекомендовал поддержать 25 игровых фильмов
Экспертный совет при министерстве культуры РФ рекомендовал поддержать 25 проектов игровых фильмов, среди которых проекты Ивана И. Твердовского, Николая... РИА Новости, 12.10.2021
2021-10-12T16:46
2021-10-12T16:46
культура
министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)
николай хомерики
анна меликян
кино и сериалы
борис акопов (режиссер)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1e/1752486513_0:215:3147:1985_1920x0_80_0_0_2a8d5faadedfa3b28c2bc40c5f2f3186.jpg
МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Экспертный совет при министерстве культуры РФ рекомендовал поддержать 25 проектов игровых фильмов, среди которых проекты Ивана И. Твердовского, Николая Хомерики, Александра Зельдовича и других режиссеров, следует из итогового протокола заседания совета.Очная защита игровых проектов состоялась в Минкультуры 7-8 октября, всего на питчинге было представлено 90 проектов."Рекомендовать департаменту кинематографии и цифрового развития включить следующие проекты игровых фильмов и представившие их организации в перечень организаций кинематографии – получателей субсидий в 2021 году", - сказано в сообщении на официальном сайте ведомства.В списке рекомендованных к поддержке оказалась экологическая драма Ивана И. Твердовского "Кликушество", которая расскажет о побеге молодой девушки из экологически неблагоприятного города, картина Бориса Акопова "Холидейз", рассказывающая о жизни россиянина в США, а также подростковый детективный фильм "Чижик-Пыжик возвращается", который будут снимать на Киностудии имени Горького.Эксперты также рекомендовали поддержать фильм "Фрау" Любови Мульменко, "Чувства Анны" Анны Меликян, проект Николая Хомерики "Большая земля", "Менады" Александра Зельдовича, а также фильм Сергея Осипьяна "Самая легкая лодка в мире" и другие. Кроме того, 14 проектов были включены в резервный список, сообщается на сайте Минкультуры.
https://ria.ru/20211012/kino-1754179273.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1e/1752486513_318:0:3050:2048_1920x0_80_0_0_48ec341905f27a076052c3fb067fcab3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
министерство культуры российской федерации (минкультуры россии), николай хомерики, анна меликян, кино и сериалы, борис акопов (режиссер)
16:46 12.10.2021
 
Экспертный совет Минкультуры рекомендовал поддержать 25 игровых фильмов

Экспертный совет Минкультуры рекомендовал поддержать 25 игровых фильмов

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкЗдание министерства культуры РФ в Москве
Здание министерства культуры РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 12.10.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Экспертный совет при министерстве культуры РФ рекомендовал поддержать 25 проектов игровых фильмов, среди которых проекты Ивана И. Твердовского, Николая Хомерики, Александра Зельдовича и других режиссеров, следует из итогового протокола заседания совета.
Очная защита игровых проектов состоялась в Минкультуры 7-8 октября, всего на питчинге было представлено 90 проектов.
"Рекомендовать департаменту кинематографии и цифрового развития включить следующие проекты игровых фильмов и представившие их организации в перечень организаций кинематографии – получателей субсидий в 2021 году", - сказано в сообщении на официальном сайте ведомства.
В списке рекомендованных к поддержке оказалась экологическая драма Ивана И. Твердовского "Кликушество", которая расскажет о побеге молодой девушки из экологически неблагоприятного города, картина Бориса Акопова "Холидейз", рассказывающая о жизни россиянина в США, а также подростковый детективный фильм "Чижик-Пыжик возвращается", который будут снимать на Киностудии имени Горького.
Эксперты также рекомендовали поддержать фильм "Фрау" Любови Мульменко, "Чувства Анны" Анны Меликян, проект Николая Хомерики "Большая земля", "Менады" Александра Зельдовича, а также фильм Сергея Осипьяна "Самая легкая лодка в мире" и другие. Кроме того, 14 проектов были включены в резервный список, сообщается на сайте Минкультуры.
Школьники за компьютерами - РИА Новости, 1920, 12.10.2021
Вчера, 12:50Культура
Акция "Культурный марафон" в этом году будет посвящена кинематографу
 
КультураМинистерство культуры Российской Федерации (Минкультуры России)Николай ХомерикиАнна МеликянКино и сериалыБорис Акопов (режиссер)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:49Канада примет 40 тысяч беженцев из Афганистана
04:42Экс-глава Nissan рассказал о самом опасном моменте побега из Японии
04:23Ирина Унтилова возглавила заксобрание Камчатского края
04:14Исследование показало, как введение маркировки отразилось на рынке обуви
03:59Украинские школы и больницы начали запасаться одеялами и обогревателями
03:58Чиновников администрации Трампа заподозрили в присвоении подарков
03:51Роспотребнадзор разработал рекомендации по организации питания в школах
03:47Опрос показал, сколько россиян согласны сдать биометрические данные
03:42В России начали разрабатывать дальнобойный ПЗРК
03:33Россию признали перспективнейшим рынком
03:22Валерий Пономарев будет представлять Камчатку в Совете Федерации
03:18Специалист объяснил, почему банк дает в кредит больше денег, чем просят
03:17В Michelin спрогнозировали быстрое развитие гастрономической сферы Москвы
03:10В Приморье полицейские вывели из горящего дома 35 жильцов
03:07Эксперты назвали самые популярные марки автомобилей у россиян
03:00В России хотят научить мыслить искусственный интеллект по-другому
03:00Московских лендлордов через год ждет повышение расходов на налоги
02:58Министр образования Якутии ушел в отставку по собственной инициативе
02:53В работе Telegram произошел глобальный сбой
02:39Палата представителей одобрила кратковременное увеличение госдолга США
Лента новостейМолния