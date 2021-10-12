https://ria.ru/20211012/kino-1754195878.html

Экспертный совет Минкультуры рекомендовал поддержать 25 игровых фильмов

Экспертный совет Минкультуры рекомендовал поддержать 25 игровых фильмов - РИА Новости, 12.10.2021

Экспертный совет Минкультуры рекомендовал поддержать 25 игровых фильмов

Экспертный совет при министерстве культуры РФ рекомендовал поддержать 25 проектов игровых фильмов, среди которых проекты Ивана И. Твердовского, Николая... РИА Новости, 12.10.2021

2021-10-12T16:46

2021-10-12T16:46

2021-10-12T16:46

культура

министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)

николай хомерики

анна меликян

кино и сериалы

борис акопов (режиссер)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1e/1752486513_0:215:3147:1985_1920x0_80_0_0_2a8d5faadedfa3b28c2bc40c5f2f3186.jpg

МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Экспертный совет при министерстве культуры РФ рекомендовал поддержать 25 проектов игровых фильмов, среди которых проекты Ивана И. Твердовского, Николая Хомерики, Александра Зельдовича и других режиссеров, следует из итогового протокола заседания совета.Очная защита игровых проектов состоялась в Минкультуры 7-8 октября, всего на питчинге было представлено 90 проектов."Рекомендовать департаменту кинематографии и цифрового развития включить следующие проекты игровых фильмов и представившие их организации в перечень организаций кинематографии – получателей субсидий в 2021 году", - сказано в сообщении на официальном сайте ведомства.В списке рекомендованных к поддержке оказалась экологическая драма Ивана И. Твердовского "Кликушество", которая расскажет о побеге молодой девушки из экологически неблагоприятного города, картина Бориса Акопова "Холидейз", рассказывающая о жизни россиянина в США, а также подростковый детективный фильм "Чижик-Пыжик возвращается", который будут снимать на Киностудии имени Горького.Эксперты также рекомендовали поддержать фильм "Фрау" Любови Мульменко, "Чувства Анны" Анны Меликян, проект Николая Хомерики "Большая земля", "Менады" Александра Зельдовича, а также фильм Сергея Осипьяна "Самая легкая лодка в мире" и другие. Кроме того, 14 проектов были включены в резервный список, сообщается на сайте Минкультуры.

https://ria.ru/20211012/kino-1754179273.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство культуры российской федерации (минкультуры россии), николай хомерики, анна меликян, кино и сериалы, борис акопов (режиссер)