https://ria.ru/20211012/karta-1754127722.html

Аналитики выяснили, почему россияне снимают наличные с кредитной карты

Аналитики выяснили, почему россияне снимают наличные с кредитной карты - РИА Новости, 12.10.2021

Аналитики выяснили, почему россияне снимают наличные с кредитной карты

Треть россиян пользуется кредитными картами для снятия наличных, главным образом это обусловлено тем, что не везде к оплате принимают карты, говорится в... РИА Новости, 12.10.2021

2021-10-12T06:16

2021-10-12T06:16

2021-10-12T06:17

экономика

санкт-петербург

москва

райффайзенбанк

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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Треть россиян пользуется кредитными картами для снятия наличных, главным образом это обусловлено тем, что не везде к оплате принимают карты, говорится в исследовании Райффайзенбанка, результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости.В онлайн-опросе приняли участие порядка тысячи владельцев кредитных карт - мужчины и женщины (47% и 53%, соответственно) из пяти городов-миллионников, включая Москву и Санкт-Петербург.При этом 17% владельцев кредитных карт используют наличные, пока их деньги инвестированы. Эта стратегия клиентского поведения, как отмечается в исследовании, более характерна для мужчин, чем для женщин (19% против 16%). Они же больше смотрят и на низкие цены и скидки при оплате наличными (22% против 15%). При этом женщины почти в два раза чаще сталкиваются с невозможностью оплаты картой (62% против 47%), добавляют авторы исследования.

https://ria.ru/20211012/bankrotstvo-1754121985.html

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2021

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экономика, санкт-петербург, москва, райффайзенбанк