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Аналитики выяснили, почему россияне снимают наличные с кредитной карты
Аналитики выяснили, почему россияне снимают наличные с кредитной карты - РИА Новости, 12.10.2021
Аналитики выяснили, почему россияне снимают наличные с кредитной карты
Треть россиян пользуется кредитными картами для снятия наличных, главным образом это обусловлено тем, что не везде к оплате принимают карты, говорится в... РИА Новости, 12.10.2021
2021-10-12T06:16
2021-10-12T06:17
экономика
санкт-петербург
москва
райффайзенбанк
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Треть россиян пользуется кредитными картами для снятия наличных, главным образом это обусловлено тем, что не везде к оплате принимают карты, говорится в исследовании Райффайзенбанка, результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости.В онлайн-опросе приняли участие порядка тысячи владельцев кредитных карт - мужчины и женщины (47% и 53%, соответственно) из пяти городов-миллионников, включая Москву и Санкт-Петербург.При этом 17% владельцев кредитных карт используют наличные, пока их деньги инвестированы. Эта стратегия клиентского поведения, как отмечается в исследовании, более характерна для мужчин, чем для женщин (19% против 16%). Они же больше смотрят и на низкие цены и скидки при оплате наличными (22% против 15%). При этом женщины почти в два раза чаще сталкиваются с невозможностью оплаты картой (62% против 47%), добавляют авторы исследования.
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экономика, санкт-петербург, москва, райффайзенбанк
06:16 12.10.2021 (обновлено: 06:17 12.10.2021)
 
Аналитики выяснили, почему россияне снимают наличные с кредитной карты

В Райффайзенбанке рассказали, что треть россиян пользуется кредитками для снятия наличных

© РИА Новости / Михаил Мордасов / Перейти в фотобанкСнятие наличных денег через банкоматы
Снятие наличных денег через банкоматы - РИА Новости, 1920, 12.10.2021
© РИА Новости / Михаил Мордасов
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Треть россиян пользуется кредитными картами для снятия наличных, главным образом это обусловлено тем, что не везде к оплате принимают карты, говорится в исследовании Райффайзенбанка, результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости.
В онлайн-опросе приняли участие порядка тысячи владельцев кредитных карт - мужчины и женщины (47% и 53%, соответственно) из пяти городов-миллионников, включая Москву и Санкт-Петербург.
"Треть россиян снимает деньги с кредиток, показало исследование Райффайзенбанка. Наличные нужны главным образом потому, что не везде к оплате принимают карты (60%). Среди иных причин - желание выгадать с покупки, когда при оплате физическими деньгами дают скидку (19%), оплата аренды жилья (15%) и недоверие к цифровым платежам (4%)", - выяснили авторы исследования.
При этом 17% владельцев кредитных карт используют наличные, пока их деньги инвестированы. Эта стратегия клиентского поведения, как отмечается в исследовании, более характерна для мужчин, чем для женщин (19% против 16%). Они же больше смотрят и на низкие цены и скидки при оплате наличными (22% против 15%). При этом женщины почти в два раза чаще сталкиваются с невозможностью оплаты картой (62% против 47%), добавляют авторы исследования.
Пустой кошелек - РИА Новости, 1920, 12.10.2021
01:14
Эксперты сообщили о росте количества банкротств среди россиян
 
ЭкономикаСанкт-ПетербургМоскваРайффайзенбанк
 
 
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