https://ria.ru/20211012/gosduma-1754197730.html
Комитеты Госдумы по труду и по семье возглавили депутаты Нилов и Останина
Комитеты Госдумы по труду и по семье возглавили депутаты Нилов и Останина - РИА Новости, 12.10.2021
Комитеты Госдумы по труду и по семье возглавили депутаты Нилов и Останина
Комитет Госдумы восьмого созыва по труду, социальной политике и делам ветеранов возглавил депутат от ЛДПР Ярослав Нилов, а комитет по вопросам семьи, женщин и... РИА Новости, 12.10.2021
2021-10-12T14:05
2021-10-12T14:05
2021-10-12T14:05
политика
тамара плетнева
госдума рф
кпрф
ярослав нилов
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Комитет Госдумы восьмого созыва по труду, социальной политике и делам ветеранов возглавил депутат от ЛДПР Ярослав Нилов, а комитет по вопросам семьи, женщин и детей - депутат от КПРФ Нина Останина.Их кандидатуры были одобрены постановлением нижней палаты парламента о распределении ключевых должностей в новом созыве ГД.Нилов сохранил за собой комитет с прошлого созыва Госдумы, а комитет по вопросам семьи, женщин и детей ранее возглавляла Тамара Плетнева (КПРФ).
https://radiosputnik.ria.ru/20211012/volodin-1754190354.html
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политика, тамара плетнева, госдума рф, кпрф, ярослав нилов
Комитеты Госдумы по труду и по семье возглавили депутаты Нилов и Останина
Комитеты Госдумы по труду и по вопросам семьи возглавили депутаты Нилов и Останина