https://ria.ru/20211012/gosduma-1754197730.html

Комитеты Госдумы по труду и по семье возглавили депутаты Нилов и Останина

Комитеты Госдумы по труду и по семье возглавили депутаты Нилов и Останина - РИА Новости, 12.10.2021

Комитеты Госдумы по труду и по семье возглавили депутаты Нилов и Останина

Комитет Госдумы восьмого созыва по труду, социальной политике и делам ветеранов возглавил депутат от ЛДПР Ярослав Нилов, а комитет по вопросам семьи, женщин и... РИА Новости, 12.10.2021

2021-10-12T14:05

2021-10-12T14:05

2021-10-12T14:05

политика

тамара плетнева

госдума рф

кпрф

ярослав нилов

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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Комитет Госдумы восьмого созыва по труду, социальной политике и делам ветеранов возглавил депутат от ЛДПР Ярослав Нилов, а комитет по вопросам семьи, женщин и детей - депутат от КПРФ Нина Останина.Их кандидатуры были одобрены постановлением нижней палаты парламента о распределении ключевых должностей в новом созыве ГД.Нилов сохранил за собой комитет с прошлого созыва Госдумы, а комитет по вопросам семьи, женщин и детей ранее возглавляла Тамара Плетнева (КПРФ).

https://radiosputnik.ria.ru/20211012/volodin-1754190354.html

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политика, тамара плетнева, госдума рф, кпрф, ярослав нилов