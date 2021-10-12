https://ria.ru/20211012/gosduma-1754196660.html

Оксана Дмитриева не войдет ни в одну фракцию Думы

Оксана Дмитриева не войдет ни в одну фракцию Думы - РИА Новости, 12.10.2021

Оксана Дмитриева не войдет ни в одну фракцию Думы

Победившая на выборах в Госдуму в своем одномандатном округе в Санкт-Петербурге политик Оксана Дмитриева (Партия роста) рассказала РИА Новости, что не планирует РИА Новости, 12.10.2021

2021-10-12T13:58

2021-10-12T13:58

2021-10-12T13:58

политика

оксана дмитриева

анатолий вассерман

алексей журавлев

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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Победившая на выборах в Госдуму в своем одномандатном округе в Санкт-Петербурге политик Оксана Дмитриева (Партия роста) рассказала РИА Новости, что не планирует вступать ни в одну из пяти фракций нижней палаты парламента восьмого созыва, но готова сотрудничать с ними по законодательной деятельности."Я готова сотрудничать со всеми фракциями, кто будет поддерживать мои инициативы. Кроме того, я буду обращаться ко всем оппозиционным фракциям за предоставлением права выступить на пленарных заседаниях по важным вопросам, когда выступления ограничиваются только представителями фракций", - сообщила Дмитриева.Ранее остальные прошедшие по одному представителю от партий и самовыдвиженцы присоединились к фракциям: Алексей Журавлев ("Родина") и Рифат Шайхутдинов ("Гражданская платформа") к ЛДПР, Владислав Резник и Леонид Бабашов к "Единой России", Олег Леонов и Дмитрий Певцов к "Новым людям", а Анатолий Вассерман к "Справедливой России - За правду".Выборы в Госдуму и иные органы власти прошли 17-19 сентября. Согласно данным ЦИК, "Единая Россия" по итогам выборов в нижнюю палату парламента получила 324 мандата, КПРФ - 57, "Справедливая Россия - За правду" - 27, ЛДПР - 21, впервые прошедшие в парламент "Новые люди" - 13.

https://radiosputnik.ria.ru/20211012/volodin-1754190354.html

https://ria.ru/20211012/vitse-spikery-1754171743.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, оксана дмитриева, анатолий вассерман, алексей журавлев