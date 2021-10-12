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Жириновский заявил о "страшной болезни" у 23 депутатов
Жириновский заявил о "страшной болезни" у 23 депутатов - РИА Новости, 12.10.2021
Жириновский заявил о "страшной болезни" у 23 депутатов
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский на первом заседании Госдумы VIII созыва заявил о том, что на нем отсутствуют 23 депутата, по его данным, все они больны... РИА Новости, 12.10.2021
2021-10-12T10:43
2021-10-12T10:43
распространение коронавируса
общество
владимир жириновский
госдума рф
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МОСКВА. 12 окт – РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский на первом заседании Госдумы VIII созыва заявил о том, что на нем отсутствуют 23 депутата, по его данным, все они больны "страшной болезнью"."Вот смотрите 23 (депутата) отсутствуют. Вы думаете они отсутствуют? Нет. Они все они больны этой страшной болезнью!" - заявил Жириновский.Во время пресс-подхода он заявил о том, что коронавирусом заболели 11 депутатов Госдумы: пятеро депутатов Думы седьмого созыва умерли, "11 еще не вошли в здание Думы, а уже в больнице".
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общество, владимир жириновский, госдума рф, лдпр, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
10:43 12.10.2021
 
Жириновский заявил о "страшной болезни" у 23 депутатов

Жириновский заявил, что 23 депутата не участвуют в заседании ГД из-за "страшной болезни"

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкЛидер партии ЛДПР Владимир Жириновский
Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский - РИА Новости, 1920, 12.10.2021
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА. 12 окт – РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский на первом заседании Госдумы VIII созыва заявил о том, что на нем отсутствуют 23 депутата, по его данным, все они больны "страшной болезнью".
"Вот смотрите 23 (депутата) отсутствуют. Вы думаете они отсутствуют? Нет. Они все они больны этой страшной болезнью!" - заявил Жириновский.
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Во время пресс-подхода он заявил о том, что коронавирусом заболели 11 депутатов Госдумы: пятеро депутатов Думы седьмого созыва умерли, "11 еще не вошли в здание Думы, а уже в больнице".
 
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