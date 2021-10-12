https://ria.ru/20211012/gosduma-1754149010.html

Жириновский заявил о "страшной болезни" у 23 депутатов

Жириновский заявил о "страшной болезни" у 23 депутатов - РИА Новости, 12.10.2021

Жириновский заявил о "страшной болезни" у 23 депутатов

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский на первом заседании Госдумы VIII созыва заявил о том, что на нем отсутствуют 23 депутата, по его данным, все они больны... РИА Новости, 12.10.2021

2021-10-12T10:43

2021-10-12T10:43

2021-10-12T10:43

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МОСКВА. 12 окт – РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский на первом заседании Госдумы VIII созыва заявил о том, что на нем отсутствуют 23 депутата, по его данным, все они больны "страшной болезнью"."Вот смотрите 23 (депутата) отсутствуют. Вы думаете они отсутствуют? Нет. Они все они больны этой страшной болезнью!" - заявил Жириновский.Во время пресс-подхода он заявил о том, что коронавирусом заболели 11 депутатов Госдумы: пятеро депутатов Думы седьмого созыва умерли, "11 еще не вошли в здание Думы, а уже в больнице".

https://radiosputnik.ria.ru/20211011/koronavirus-1754098699.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, владимир жириновский, госдума рф, лдпр, коронавирус covid-19, коронавирус в россии