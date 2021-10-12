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Украину охватил газовый кризис
СМИ: Украина столкнулась с газовым кризисом - РИА Новости, 12.10.2021
Украину охватил газовый кризис
Украинские больницы, школы, детские сады, военные части и другие бюджетные учреждения перед отопительным сезоном столкнулись с кризисом из-за высоких цен на... РИА Новости, 12.10.2021
2021-10-12T06:29
2021-10-12T15:35
в мире
украина
нафтогаз украины
ситуация на украине
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МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Украинские больницы, школы, детские сады, военные части и другие бюджетные учреждения перед отопительным сезоном столкнулись с кризисом из-за высоких цен на топливо, сообщает издание "Бизнес.Цензор".Как поясняется в статье, их вынуждают покупать газ по тарифу 35-45 гривен (95-122 рубля) за кубометр.Ранее правительство заключило с "Нафтогазом" и местными властями меморандум, в котором стоимость зафиксировали на уровне 13,6 гривны (36,97 рубля). Поставлять топливо на таких условиях должен "Нафтогаз Трейдинг", но он не принимает участия в тендерах, а приходящие туда частные компании готовы это делать только по рыночным ценам.При этом многие бюджетные и коммунальные учреждения, как отмечается, уже расторгли старые соглашения с "частниками" в надежде заключить новые контракты с "Нафтогазом". Теперь они в преддверии отопительного сезона остались вообще без договоров и срочно заключают их по высокой стоимости, которая не предусмотрена в бюджетах.Столкнулись с проблемами и рядовые жители страны. Некоторых потребителей, которые платят за газ по ставке около восьми гривен (21,75 рубля) за кубометр, вынуждают платить по 16,5 гривны (44,86 рубля). Речь идет о тех, кого перевели к поставщику "последней надежды", причем происходит это зачастую без ведома человека из-за того, что некоторые компании отказываются выполнять свои обязательства. По данным издания, речь идет о 600 тысячах украинских семей.Ранее мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив заявил о чрезвычайной ситуации из-за отсутствия поставок топлива для бюджетных учреждений города. Он пояснил, что сейчас в больницах, детских садах и школах температура колеблется в районе плюс 18-19 градусов по Цельсию. По словам чиновника, в начале года была договоренность о продаже по цене семь-восемь гривен (19-21 рубль), а сейчас она взлетела до 30 гривен (82 рубля).
https://ria.ru/20211012/gaz-1754173293.html
https://ria.ru/20211011/krizis-1754104267.html
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в мире, украина, нафтогаз украины, ситуация на украине
06:29 12.10.2021 (обновлено: 15:35 12.10.2021)
 
СМИ: Украина столкнулась с газовым кризисом

"Бизнес.Цензор": украинских бюджетников заставляют покупать газ по высоким ценам

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкДевушка записывает показания счетчика учета газа у себя дома
Девушка записывает показания счетчика учета газа у себя дома - РИА Новости, 1920, 12.10.2021
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Украинские больницы, школы, детские сады, военные части и другие бюджетные учреждения перед отопительным сезоном столкнулись с кризисом из-за высоких цен на топливо, сообщает издание "Бизнес.Цензор".
Как поясняется в статье, их вынуждают покупать газ по тарифу 35-45 гривен (95-122 рубля) за кубометр.
Ранее правительство заключило с "Нафтогазом" и местными властями меморандум, в котором стоимость зафиксировали на уровне 13,6 гривны (36,97 рубля). Поставлять топливо на таких условиях должен "Нафтогаз Трейдинг", но он не принимает участия в тендерах, а приходящие туда частные компании готовы это делать только по рыночным ценам.
При этом многие бюджетные и коммунальные учреждения, как отмечается, уже расторгли старые соглашения с "частниками" в надежде заключить новые контракты с "Нафтогазом". Теперь они в преддверии отопительного сезона остались вообще без договоров и срочно заключают их по высокой стоимости, которая не предусмотрена в бюджетах.
Газовая станция в районе Берегово, Украина - РИА Новости, 1920, 12.10.2021
Вчера, 12:31
В Еврокомиссии обсуждают сценарии поставки газа на Украину
Столкнулись с проблемами и рядовые жители страны. Некоторых потребителей, которые платят за газ по ставке около восьми гривен (21,75 рубля) за кубометр, вынуждают платить по 16,5 гривны (44,86 рубля). Речь идет о тех, кого перевели к поставщику "последней надежды", причем происходит это зачастую без ведома человека из-за того, что некоторые компании отказываются выполнять свои обязательства. По данным издания, речь идет о 600 тысячах украинских семей.
Ранее мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив заявил о чрезвычайной ситуации из-за отсутствия поставок топлива для бюджетных учреждений города. Он пояснил, что сейчас в больницах, детских садах и школах температура колеблется в районе плюс 18-19 градусов по Цельсию. По словам чиновника, в начале года была договоренность о продаже по цене семь-восемь гривен (19-21 рубль), а сейчас она взлетела до 30 гривен (82 рубля).
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