https://ria.ru/20211012/gaz-1754127857.html

Украину охватил газовый кризис

СМИ: Украина столкнулась с газовым кризисом - РИА Новости, 12.10.2021

Украину охватил газовый кризис

Украинские больницы, школы, детские сады, военные части и другие бюджетные учреждения перед отопительным сезоном столкнулись с кризисом из-за высоких цен на... РИА Новости, 12.10.2021

2021-10-12T06:29

2021-10-12T06:29

2021-10-12T15:35

в мире

украина

нафтогаз украины

ситуация на украине

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1a/1751890428_0:0:3316:1865_1920x0_80_0_0_1eeb253383d6851cd07cc067fce73330.jpg

МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Украинские больницы, школы, детские сады, военные части и другие бюджетные учреждения перед отопительным сезоном столкнулись с кризисом из-за высоких цен на топливо, сообщает издание "Бизнес.Цензор".Как поясняется в статье, их вынуждают покупать газ по тарифу 35-45 гривен (95-122 рубля) за кубометр.Ранее правительство заключило с "Нафтогазом" и местными властями меморандум, в котором стоимость зафиксировали на уровне 13,6 гривны (36,97 рубля). Поставлять топливо на таких условиях должен "Нафтогаз Трейдинг", но он не принимает участия в тендерах, а приходящие туда частные компании готовы это делать только по рыночным ценам.При этом многие бюджетные и коммунальные учреждения, как отмечается, уже расторгли старые соглашения с "частниками" в надежде заключить новые контракты с "Нафтогазом". Теперь они в преддверии отопительного сезона остались вообще без договоров и срочно заключают их по высокой стоимости, которая не предусмотрена в бюджетах.Столкнулись с проблемами и рядовые жители страны. Некоторых потребителей, которые платят за газ по ставке около восьми гривен (21,75 рубля) за кубометр, вынуждают платить по 16,5 гривны (44,86 рубля). Речь идет о тех, кого перевели к поставщику "последней надежды", причем происходит это зачастую без ведома человека из-за того, что некоторые компании отказываются выполнять свои обязательства. По данным издания, речь идет о 600 тысячах украинских семей.Ранее мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив заявил о чрезвычайной ситуации из-за отсутствия поставок топлива для бюджетных учреждений города. Он пояснил, что сейчас в больницах, детских садах и школах температура колеблется в районе плюс 18-19 градусов по Цельсию. По словам чиновника, в начале года была договоренность о продаже по цене семь-восемь гривен (19-21 рубль), а сейчас она взлетела до 30 гривен (82 рубля).

https://ria.ru/20211012/gaz-1754173293.html

https://ria.ru/20211011/krizis-1754104267.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, украина, нафтогаз украины, ситуация на украине