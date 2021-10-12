https://ria.ru/20211012/forum-1754136704.html

Путин анонсировал второй форум по сохранению популяции тигров

Путин анонсировал второй форум по сохранению популяции тигров - РИА Новости, 12.10.2021

Путин анонсировал второй форум по сохранению популяции тигров

Второй международный форум по сохранению популяции тигра пройдет во Владивостоке в 2022 году в рамках Восточного экономического форума, сообщил президент РФ... РИА Новости, 12.10.2021

2021-10-12T09:27

2021-10-12T09:27

2021-10-12T09:49

общество

владимир путин

россия

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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Второй международный форум по сохранению популяции тигра пройдет во Владивостоке в 2022 году в рамках Восточного экономического форума, сообщил президент РФ Владимир Путин, выступая на 15-й сессии Конференции сторон Конвенции ООН о биологическом разнообразии."Хочу привлечь внимание к тому, что в сентябре 2022 года планируем провести второй международный форум по сохранению популяции тигра. Эта встреча пройдет в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке. Рассчитываем на участие представителей всех стран ареала этих редких хищников", - сказал Путин.Первый форум по сохранению популяции тигра состоялся в Петербурге в 2010 году. Тогда страны, где обитает хищник, поставили цель за 12 лет удвоить число тигров в дикой природе. В России, по инициативе Путина, был создан центр "Амурский тигр", занимающийся защитой популяции этого хищника.

https://ria.ru/20211012/tigr-1754128584.html

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общество, владимир путин, россия