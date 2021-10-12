Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211012/forum-1754136704.html
Путин анонсировал второй форум по сохранению популяции тигров
Путин анонсировал второй форум по сохранению популяции тигров - РИА Новости, 12.10.2021
Путин анонсировал второй форум по сохранению популяции тигров
Второй международный форум по сохранению популяции тигра пройдет во Владивостоке в 2022 году в рамках Восточного экономического форума, сообщил президент РФ... РИА Новости, 12.10.2021
2021-10-12T09:27
2021-10-12T09:49
общество
владимир путин
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/0e/1584613733_0:79:1500:923_1920x0_80_0_0_27b4c728dcd0d8b879d7c2c034b48e59.jpg
МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Второй международный форум по сохранению популяции тигра пройдет во Владивостоке в 2022 году в рамках Восточного экономического форума, сообщил президент РФ Владимир Путин, выступая на 15-й сессии Конференции сторон Конвенции ООН о биологическом разнообразии."Хочу привлечь внимание к тому, что в сентябре 2022 года планируем провести второй международный форум по сохранению популяции тигра. Эта встреча пройдет в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке. Рассчитываем на участие представителей всех стран ареала этих редких хищников", - сказал Путин.Первый форум по сохранению популяции тигра состоялся в Петербурге в 2010 году. Тогда страны, где обитает хищник, поставили цель за 12 лет удвоить число тигров в дикой природе. В России, по инициативе Путина, был создан центр "Амурский тигр", занимающийся защитой популяции этого хищника.
https://ria.ru/20211012/tigr-1754128584.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/0e/1584613733_84:0:1417:1000_1920x0_80_0_0_14a937929ba95311483f0830bc992654.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество, владимир путин, россия
09:27 12.10.2021 (обновлено: 09:49 12.10.2021)
 
Путин анонсировал второй форум по сохранению популяции тигров

Второй форум по сохранению популяции тигров пройдет в России в рамках ВЭФ

© Фото : Parco Natura VivaАмурские тигры
Амурские тигры - РИА Новости, 1920, 12.10.2021
© Фото : Parco Natura Viva
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Второй международный форум по сохранению популяции тигра пройдет во Владивостоке в 2022 году в рамках Восточного экономического форума, сообщил президент РФ Владимир Путин, выступая на 15-й сессии Конференции сторон Конвенции ООН о биологическом разнообразии.
"Хочу привлечь внимание к тому, что в сентябре 2022 года планируем провести второй международный форум по сохранению популяции тигра. Эта встреча пройдет в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке. Рассчитываем на участие представителей всех стран ареала этих редких хищников", - сказал Путин.
Амурский тигр по кличке Амур в Приморском сафари-парке - РИА Новости, 1920, 12.10.2021
Вчера, 06:58Хорошие новости
В Хабаровском крае фотоловушка сняла самого "северного" амурского тигра
Первый форум по сохранению популяции тигра состоялся в Петербурге в 2010 году. Тогда страны, где обитает хищник, поставили цель за 12 лет удвоить число тигров в дикой природе. В России, по инициативе Путина, был создан центр "Амурский тигр", занимающийся защитой популяции этого хищника.
 
ОбществоВладимир ПутинРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:49Канада примет 40 тысяч беженцев из Афганистана
04:42Экс-глава Nissan рассказал о самом опасном моменте побега из Японии
04:23Ирина Унтилова возглавила заксобрание Камчатского края
04:14Исследование показало, как введение маркировки отразилось на рынке обуви
03:59Украинские школы и больницы начали запасаться одеялами и обогревателями
03:58Чиновников администрации Трампа заподозрили в присвоении подарков
03:51Роспотребнадзор разработал рекомендации по организации питания в школах
03:47Опрос показал, сколько россиян согласны сдать биометрические данные
03:42В России начали разрабатывать дальнобойный ПЗРК
03:33Россию признали перспективнейшим рынком
03:22Валерий Пономарев будет представлять Камчатку в Совете Федерации
03:18Специалист объяснил, почему банк дает в кредит больше денег, чем просят
03:17В Michelin спрогнозировали быстрое развитие гастрономической сферы Москвы
03:10В Приморье полицейские вывели из горящего дома 35 жильцов
03:07Эксперты назвали самые популярные марки автомобилей у россиян
03:00В России хотят научить мыслить искусственный интеллект по-другому
03:00Московских лендлордов через год ждет повышение расходов на налоги
02:58Министр образования Якутии ушел в отставку по собственной инициативе
02:53В работе Telegram произошел глобальный сбой
02:39Палата представителей одобрила кратковременное увеличение госдолга США
Лента новостейМолния