https://ria.ru/20211012/fingramotnost-1754012165.html

Как научить детей обращаться с деньгами (если у самого с этим проблемы)?

Как научить детей обращаться с деньгами (если у самого с этим проблемы)? - РИА Новости, 12.10.2021

Как научить детей обращаться с деньгами (если у самого с этим проблемы)?

Как накопить на образование ребенка? Можно ли платить детям за оценки и уборку? Как правильно выдавать карманные деньги? Как научить копить, экономить и зарабатывать? Особенно тяжелыми эти вопросы становятся, если родители и сами не уверены как правильно обращаться с деньгами. Изучаем базовую финансовую грамотность для детей.

2021-10-12T12:00

2021-10-12T12:00

2021-10-12T16:32

это надолго

общество

образование

дети

финансы

психология

грамотность

психология богатства

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Как научить детей обращаться с деньгами (если у самого с этим проблемы)? Как накопить на образование ребенка? Можно ли платить детям за оценки и уборку? Как правильно выдавать карманные деньги? Как научить копить, экономить и зарабатывать? Особенно тяжелыми эти вопросы становятся, если родители и сами не уверены как правильно обращаться с деньгами. Изучаем базовую финансовую грамотность для детей. audio/mpeg

Как научить детей обращаться с деньгами (если у самого с этим проблемы)? Как накопить на образование ребенка? Можно ли платить детям за оценки и уборку? Как правильно выдавать карманные деньги? Как научить копить, экономить и зарабатывать? Особенно тяжелыми эти вопросы становятся, если родители и сами не уверены как правильно обращаться с деньгами. Изучаем базовую финансовую грамотность для детей. audio/mpeg

О том, что необходимо знать о деньгах и базовых принципах финансовой грамотности для детей говорим с инвестором, предпринимателем, основателем онлайн-школы по личным финансам Натальей Смирновой и психологом, преподавателем, членом Ассоциации когнитивно-поведенческих психотерапевтов Инной Мальцевой.Партнер эпизода - Просто кредитная карта. Подробные условия обслуживания по карте читайте на сайте Ситибанка.02:20 Что такое финансовая грамотность?07:10 Как разговаривать с детьми о деньгах?11:00 Что ответить ребенку, если он спрашивает "почему ты не зарабатываешь больше"?13:50 Самые распространенные финансовые ошибки21:10 Можно ли платить детям за уборку или вынос мусора?25:10 Какими играми привить детям навыки базовой финансовой грамотности?27:20 Семейный банк — что это?40:50 Детские банковские карты42:20 Как накопить на высшее образование детей?Партнер подкаста — образовательная онлайн-платформа "Учи.ру".Эпизоды "Это надолго" обычно выходят по вторникам.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, SoundStream и MEGOGO. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкастыАО КБ "Ситибанк", генеральная лицензия банка России номер 2557. Кредитный лимит в пределах 450 000 рублей и процентная ставка от 20,9% до 32,9% годовых устанавливаются банком в индивидуальном порядке. Начиная со 181 дня с момента одобрения карты действуют стандартные условия Льготного периода кредитования. Срок возврата кредита определен моментом востребования.________Ведущие: Андрей Терешко, Юлия МирейМонтаж Анастасии ПаниотиСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты во "ВКонтакте", подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, образование, дети, финансы, психология, грамотность, психология богатства, воспитание детей, аудио, сн_образование, социальный навигатор, детские вопросы