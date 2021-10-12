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Биография Михаила Евраева

Биография Михаила Евраева - РИА Новости, 12.10.2021

Биография Михаила Евраева

Временно исполняющий обязанности главы Ярославской области Михаил Яковлевич Евраев родился в 1971 году в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург).После окончания школы РИА Новости, 12.10.2021

2021-10-12T19:17

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Временно исполняющий обязанности главы Ярославской области Михаил Яковлевич Евраев родился в 1971 году в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург).После окончания школы работал токарем на заводе имени М.И. Калинина.в Ленинграде.В 1993 году окончил Ленинградский Финансово-экономический институт (ныне Санкт-Петербургский государственный экономический университет). В студенческие годы трудился в стройотряде на Южно-Сибирском участке Байкало-Амурской магистрали. В1999 году получил второе высшее юридическое образование в Санкт-Петербургском государственном университете.В 1991-2000 годах работал в сфере экономики и промышленности: эксперт, руководитель финансово-юридического управления, директор по экономике и финансам. С 2000 года по 2004 год руководил направлением по разработке социально-экономических программ института "ЭПИЦентр". Разрабатывал и внедрял на практике антикризисные экономические программы в городах Артем (Приморский край), Томск (Сибирь), Балтийск (Калининградская область).С апреля 2004 года – начальник управления Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России по контролю и надзору в области недвижимости, локальных монополий и ЖКХ. С января 2007 года по октябрь 2012 года – начальник управления ФАС России по контролю за размещением государственного заказа. С октября 2012 года – заместитель министра регионального развития Российской Федерации.В 2013 году стал заместителем министра связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. В министерстве он курировал развитие почтовой связи и деятельность "Почты России", создание "Почта Банка", а также занимался разработкой ГИС ЖКХ, ГИС "Независимый регистратор", реестра отечественного программного обеспечения, оптимизацией закупочной деятельности подведомственных предприятий и участвовал в разработке законодательства о переводе мобильных номеров от одного оператора к другому (MNP).В 2018 году был назначен заместителем руководителя Федеральной антимонопольной службы. Курировал тему контроля госзакупок. В феврале 2021 года освобожден от должности заместителя руководителя Федеральной антимонопольной службы по собственной просьбе. 12 октября 2021 года президент РФ назначил Михаила Евраева временно исполняющим обязанности главы Ярославской области.Евраев награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени (2008).Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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