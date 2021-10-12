https://ria.ru/20211012/distant-1754199239.html

Попова назвала условия перевода школьников на дистанционное обучение

Попова назвала условия перевода школьников на дистанционное обучение - РИА Новости, 12.10.2021

Попова назвала условия перевода школьников на дистанционное обучение

Школьников необходимо отправлять на дистанционное обучение в случае, если в классе по причине болезни отсутствуют свыше 20% детей, сообщила руководитель... РИА Новости, 12.10.2021

2021-10-12T14:12

2021-10-12T14:12

2021-10-12T19:15

общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

анна попова

сн_образование

социальный навигатор

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МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Школьников необходимо отправлять на дистанционное обучение в случае, если в классе по причине болезни отсутствуют свыше 20% детей, сообщила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова."Если в классе больше 20% отсутствуют по причине болезни, то, конечно, это очаг, и эти дети должны находиться дома. Родители должны контролировать состояние здоровья детей и их нахождение исключительно дома, минимизировав контакты в случае принятия такой меры. Это, безусловно, должно быть организовано", — сказала Попова.

https://ria.ru/20211011/vaktsinatsiya-1753998709.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), анна попова, сн_образование, социальный навигатор