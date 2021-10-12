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Попова назвала условия перевода школьников на дистанционное обучение
Попова назвала условия перевода школьников на дистанционное обучение - РИА Новости, 12.10.2021
Попова назвала условия перевода школьников на дистанционное обучение
Школьников необходимо отправлять на дистанционное обучение в случае, если в классе по причине болезни отсутствуют свыше 20% детей, сообщила руководитель... РИА Новости, 12.10.2021
2021-10-12T14:12
2021-10-12T19:15
общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
анна попова
сн_образование
социальный навигатор
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МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Школьников необходимо отправлять на дистанционное обучение в случае, если в классе по причине болезни отсутствуют свыше 20% детей, сообщила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова."Если в классе больше 20% отсутствуют по причине болезни, то, конечно, это очаг, и эти дети должны находиться дома. Родители должны контролировать состояние здоровья детей и их нахождение исключительно дома, минимизировав контакты в случае принятия такой меры. Это, безусловно, должно быть организовано", — сказала Попова.
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общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), анна попова, сн_образование, социальный навигатор
14:12 12.10.2021 (обновлено: 19:15 12.10.2021)
 
Попова назвала условия перевода школьников на дистанционное обучение

Попова: необходимо отправлять на дистанционное обучение при 20% отсутствующих в классе

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкГлавный государственный санитарный врач РФ Анна Попова на Петербургском международном экономическом форуме - 2021
Главный государственный санитарный врач РФ Анна Попова на Петербургском международном экономическом форуме - 2021 - РИА Новости, 1920, 12.10.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Школьников необходимо отправлять на дистанционное обучение в случае, если в классе по причине болезни отсутствуют свыше 20% детей, сообщила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.
"Если в классе больше 20% отсутствуют по причине болезни, то, конечно, это очаг, и эти дети должны находиться дома. Родители должны контролировать состояние здоровья детей и их нахождение исключительно дома, минимизировав контакты в случае принятия такой меры. Это, безусловно, должно быть организовано", — сказала Попова.
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ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Анна ПоповаСН_ОбразованиеСоциальный навигатор
 
 
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