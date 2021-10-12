https://ria.ru/20211012/dengi-1754074895.html

Как бизнес теряет деньги: процессы, которые давно пора сделать цифровыми

Как бизнес теряет деньги: процессы, которые давно пора сделать цифровыми - РИА Новости, 12.10.2021

Как бизнес теряет деньги: процессы, которые давно пора сделать цифровыми

В бизнесе нет мелочей. Но "мелочи" для крупного холдинга и закусочной на углу будут разными. Крупные компании быстрее внедряют инновации — и из-за требований... РИА Новости, 12.10.2021

2021-10-12T16:53

2021-10-12T16:53

2021-10-12T16:53

экономика

бизнес

федеральная налоговая служба (фнс россии)

электронный документооборот

финансовая отчетность

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В бизнесе нет мелочей. Но "мелочи" для крупного холдинга и закусочной на углу будут разными. Крупные компании быстрее внедряют инновации — и из-за требований законодательства, и потому, что выгоды от цифры в их масштабах очевиднее. Средний и малый бизнес автоматизируют процессы тогда, когда это уже становится нормой в деловом обиходе. О таких решениях рассказывает Контур, экосистема продуктов для бизнеса.Отчетность в контролирующие органыСдавать отчеты в ФНС через интернет можно с 2002 года. Фонды и статистика ввели электронную отчетность чуть позже, но и она уже стала привычной. Более того, для многих компаний интернет-отчетность уже стала обязательной. Например, это компании, где работает больше 100 сотрудников, и плательщики НДС. Но множество маленьких и микробизнесов пока отчитываются на бумаге. Покупать отчетность отдельно для них было бы неразумно. А вот подписаться на онлайн-бухгалтерию, чтобы попутно автоматизировать и другие процессы — хорошая идея. Отчеты в таких сервисах не просто уходят в налоговую через интернет — они еще и готовятся одной кнопкой, потому что все данные уже есть.ДокументооборотВсё больше компаний переходят на ЭДО. В 2020 году через сервисы Контура прошло 359 миллионов электронных юридически значимых документов — на 40% больше, чем в 2019-м. Вот три причины, которые побуждают компании отказываться от бумаги:Проверка контрагентовТо, что проверять поставщиков и подрядчиков нужно, уже ни у кого не вызывает сомнений. Никому не хочется иметь дело с бизнесменом, который пропадает, прихватив предоплату. Вопрос в том, как именно проверять. Можно это делать через открытые государственные ресурсы. Можно через коммерческие сервисы. Преимущество последних в том, что они собирают все данные в одном месте, анализируют их и подсвечивают те моменты, на которые стоит обратить внимание.Например, такие сервисы видят, с кем аффилирован ваш потенциальный партнер — через родственные связи владельцев, участие в уставном капитале, договоры, общие расчетные счета. Это значит, что вы видите всю подноготную своего потенциального партнера и с меньшей вероятностью нарветесь на мошенников.Учет товаров в малой розницеРозница обязана применять онлайн-кассы и указывать в чеках номенклатуру товаров. Если магазин уже автоматизировал учет товаров, номенклатура — не проблема. Если нет, возникают сложности: заводить номенклатуру вручную через личный кабинет кассовой программы неудобно.Допустим, небольшой магазин промтоваров применяет кассу, а учет товаров ведет в Excel. Номенклатуру он заводит, перебивая названия товаров из накладных поставщиков и выставляя цены. Но вот закупочные цены у нескольких поставщиков изменились, а, значит, нужно менять и отпускные цены, чтобы не сработать в ноль или наторговать себе в убыток. Если товаров сотни, вручную делать это очень долго, а управиться нужно до начала новой смены. Товароучетная система облегчает эту задачу: она автоматически пересчитывает отпускные цены, если меняются закупочные, и передает эти данные на кассу.

https://ria.ru/20210813/nalogi-1745702905.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, бизнес, федеральная налоговая служба (фнс россии), электронный документооборот, финансовая отчетность, #партнерскийматериал