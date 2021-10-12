Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211012/dengi-1754074895.html
Как бизнес теряет деньги: процессы, которые давно пора сделать цифровыми
Как бизнес теряет деньги: процессы, которые давно пора сделать цифровыми - РИА Новости, 12.10.2021
Как бизнес теряет деньги: процессы, которые давно пора сделать цифровыми
В бизнесе нет мелочей. Но "мелочи" для крупного холдинга и закусочной на углу будут разными. Крупные компании быстрее внедряют инновации — и из-за требований... РИА Новости, 12.10.2021
2021-10-12T16:53
2021-10-12T16:53
экономика
бизнес
федеральная налоговая служба (фнс россии)
электронный документооборот
финансовая отчетность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/13/1585371097_0:84:2000:1209_1920x0_80_0_0_ef29013e75e0414d5a67d986a13f6ade.jpg
В бизнесе нет мелочей. Но "мелочи" для крупного холдинга и закусочной на углу будут разными. Крупные компании быстрее внедряют инновации — и из-за требований законодательства, и потому, что выгоды от цифры в их масштабах очевиднее. Средний и малый бизнес автоматизируют процессы тогда, когда это уже становится нормой в деловом обиходе. О таких решениях рассказывает Контур, экосистема продуктов для бизнеса.Отчетность в контролирующие органыСдавать отчеты в ФНС через интернет можно с 2002 года. Фонды и статистика ввели электронную отчетность чуть позже, но и она уже стала привычной. Более того, для многих компаний интернет-отчетность уже стала обязательной. Например, это компании, где работает больше 100 сотрудников, и плательщики НДС. Но множество маленьких и микробизнесов пока отчитываются на бумаге. Покупать отчетность отдельно для них было бы неразумно. А вот подписаться на онлайн-бухгалтерию, чтобы попутно автоматизировать и другие процессы — хорошая идея. Отчеты в таких сервисах не просто уходят в налоговую через интернет — они еще и готовятся одной кнопкой, потому что все данные уже есть.ДокументооборотВсё больше компаний переходят на ЭДО. В 2020 году через сервисы Контура прошло 359 миллионов электронных юридически значимых документов — на 40% больше, чем в 2019-м. Вот три причины, которые побуждают компании отказываться от бумаги:Проверка контрагентовТо, что проверять поставщиков и подрядчиков нужно, уже ни у кого не вызывает сомнений. Никому не хочется иметь дело с бизнесменом, который пропадает, прихватив предоплату. Вопрос в том, как именно проверять. Можно это делать через открытые государственные ресурсы. Можно через коммерческие сервисы. Преимущество последних в том, что они собирают все данные в одном месте, анализируют их и подсвечивают те моменты, на которые стоит обратить внимание.Например, такие сервисы видят, с кем аффилирован ваш потенциальный партнер — через родственные связи владельцев, участие в уставном капитале, договоры, общие расчетные счета. Это значит, что вы видите всю подноготную своего потенциального партнера и с меньшей вероятностью нарветесь на мошенников.Учет товаров в малой розницеРозница обязана применять онлайн-кассы и указывать в чеках номенклатуру товаров. Если магазин уже автоматизировал учет товаров, номенклатура — не проблема. Если нет, возникают сложности: заводить номенклатуру вручную через личный кабинет кассовой программы неудобно.Допустим, небольшой магазин промтоваров применяет кассу, а учет товаров ведет в Excel. Номенклатуру он заводит, перебивая названия товаров из накладных поставщиков и выставляя цены. Но вот закупочные цены у нескольких поставщиков изменились, а, значит, нужно менять и отпускные цены, чтобы не сработать в ноль или наторговать себе в убыток. Если товаров сотни, вручную делать это очень долго, а управиться нужно до начала новой смены. Товароучетная система облегчает эту задачу: она автоматически пересчитывает отпускные цены, если меняются закупочные, и передает эти данные на кассу.
https://ria.ru/20210813/nalogi-1745702905.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/13/1585371097_118:0:1898:1335_1920x0_80_0_0_ffe78afd8406d8581e9b0f8b6ebf9ec4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
экономика, бизнес, федеральная налоговая служба (фнс россии), электронный документооборот, финансовая отчетность, #партнерскийматериал
Партнерский материал
16:53 12.10.2021
 

Как бизнес теряет деньги: процессы, которые давно пора сделать цифровыми

© Depositphotos / AllaSerebrinaМужчина и женщина смотрят на экран планшета
Мужчина и женщина смотрят на экран планшета - РИА Новости, 1920, 12.10.2021
© Depositphotos / AllaSerebrina
В бизнесе нет мелочей. Но "мелочи" для крупного холдинга и закусочной на углу будут разными. Крупные компании быстрее внедряют инновации — и из-за требований законодательства, и потому, что выгоды от цифры в их масштабах очевиднее. Средний и малый бизнес автоматизируют процессы тогда, когда это уже становится нормой в деловом обиходе. О таких решениях рассказывает Контур, экосистема продуктов для бизнеса.

Отчетность в контролирующие органы

Сдавать отчеты в ФНС через интернет можно с 2002 года. Фонды и статистика ввели электронную отчетность чуть позже, но и она уже стала привычной. Более того, для многих компаний интернет-отчетность уже стала обязательной. Например, это компании, где работает больше 100 сотрудников, и плательщики НДС. Но множество маленьких и микробизнесов пока отчитываются на бумаге. Покупать отчетность отдельно для них было бы неразумно. А вот подписаться на онлайн-бухгалтерию, чтобы попутно автоматизировать и другие процессы — хорошая идея. Отчеты в таких сервисах не просто уходят в налоговую через интернет — они еще и готовятся одной кнопкой, потому что все данные уже есть.
© КонтурОтчетность через интернет
Отчетность через интернет
© Контур
Отчетность через интернет

Документооборот

Всё больше компаний переходят на ЭДО. В 2020 году через сервисы Контура прошло 359 миллионов электронных юридически значимых документов — на 40% больше, чем в 2019-м. Вот три причины, которые побуждают компании отказываться от бумаги:
  1. 1
    Быстрее закрывать сделки. У многих компаний отсчёт отсрочки платежа начинается после того, как клиенты получат товаросопроводительные документы. Получить бумажные документы — 1-2 недели, электронные — несколько минут. В результате сокращается дебиторская задолженность и увеличивается объём оборотных средств.
  2. 2
    Меньше расхождений и вопросов со стороны налоговой. Если сервис ЭДО интегрирован с учетной программой, счета-фактуры принимаются к учету автоматически. А, значит, не будет расхождений из-за ошибок ввода, лишних требований от налоговой и проблем с вычетом по НДС.
  3. 3
    Меньше ошибок. Возьмем строительство. Подрядчики часто составляют документы с ошибками — приходится ждать, когда документ исправят и привезут заново. В ЭДО строительная компания готовит документ за подрядчика и отправляет ему шаблон. Подрядчик заполняет пустые строки и выставляет документ строительной компании как получателю. Заказчик экономит время, а подрядчику так проще, чем заполнять документ с нуля.
© КонтурЭлектронный документооборот
Электронный документооборот
© Контур
Электронный документооборот

Проверка контрагентов

То, что проверять поставщиков и подрядчиков нужно, уже ни у кого не вызывает сомнений. Никому не хочется иметь дело с бизнесменом, который пропадает, прихватив предоплату. Вопрос в том, как именно проверять. Можно это делать через открытые государственные ресурсы. Можно через коммерческие сервисы. Преимущество последних в том, что они собирают все данные в одном месте, анализируют их и подсвечивают те моменты, на которые стоит обратить внимание.
© КонтурПроверка контрагентов
Проверка контрагентов
© Контур
Проверка контрагентов
Например, такие сервисы видят, с кем аффилирован ваш потенциальный партнер — через родственные связи владельцев, участие в уставном капитале, договоры, общие расчетные счета. Это значит, что вы видите всю подноготную своего потенциального партнера и с меньшей вероятностью нарветесь на мошенников.
© КонтурПроверка контрагентов
Проверка контрагентов
© Контур
Проверка контрагентов

Учет товаров в малой рознице

Розница обязана применять онлайн-кассы и указывать в чеках номенклатуру товаров. Если магазин уже автоматизировал учет товаров, номенклатура — не проблема. Если нет, возникают сложности: заводить номенклатуру вручную через личный кабинет кассовой программы неудобно.
Допустим, небольшой магазин промтоваров применяет кассу, а учет товаров ведет в Excel. Номенклатуру он заводит, перебивая названия товаров из накладных поставщиков и выставляя цены. Но вот закупочные цены у нескольких поставщиков изменились, а, значит, нужно менять и отпускные цены, чтобы не сработать в ноль или наторговать себе в убыток. Если товаров сотни, вручную делать это очень долго, а управиться нужно до начала новой смены. Товароучетная система облегчает эту задачу: она автоматически пересчитывает отпускные цены, если меняются закупочные, и передает эти данные на кассу.
© КонтурУчет товаров в малой рознице
Учет товаров в малой рознице
© Контур
Учет товаров в малой рознице
Девушка смотрит документы - РИА Новости, 1920, 13.08.2021
13 августа, 20:37
Налоги для ИП в 2021 году: какую систему налогообложения выбрать
 
ЭкономикаБизнесФедеральная налоговая служба (ФНС России)Электронный документооборотФинансовая отчетность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:49Канада примет 40 тысяч беженцев из Афганистана
04:42Экс-глава Nissan рассказал о самом опасном моменте побега из Японии
04:23Ирина Унтилова возглавила заксобрание Камчатского края
04:14Исследование показало, как введение маркировки отразилось на рынке обуви
03:59Украинские школы и больницы начали запасаться одеялами и обогревателями
03:58Чиновников администрации Трампа заподозрили в присвоении подарков
03:51Роспотребнадзор разработал рекомендации по организации питания в школах
03:47Опрос показал, сколько россиян согласны сдать биометрические данные
03:42В России начали разрабатывать дальнобойный ПЗРК
03:33Россию признали перспективнейшим рынком
03:22Валерий Пономарев будет представлять Камчатку в Совете Федерации
03:18Специалист объяснил, почему банк дает в кредит больше денег, чем просят
03:17В Michelin спрогнозировали быстрое развитие гастрономической сферы Москвы
03:10В Приморье полицейские вывели из горящего дома 35 жильцов
03:07Эксперты назвали самые популярные марки автомобилей у россиян
03:00В России хотят научить мыслить искусственный интеллект по-другому
03:00Московских лендлордов через год ждет повышение расходов на налоги
02:58Министр образования Якутии ушел в отставку по собственной инициативе
02:53В работе Telegram произошел глобальный сбой
02:39Палата представителей одобрила кратковременное увеличение госдолга США
Лента новостейМолния