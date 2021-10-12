Партнерский материал
Как бизнес теряет деньги: процессы, которые давно пора сделать цифровыми
В бизнесе нет мелочей. Но "мелочи" для крупного холдинга и закусочной на углу будут разными. Крупные компании быстрее внедряют инновации — и из-за требований законодательства, и потому, что выгоды от цифры в их масштабах очевиднее. Средний и малый бизнес автоматизируют процессы тогда, когда это уже становится нормой в деловом обиходе. О таких решениях рассказывает Контур, экосистема продуктов для бизнеса.
Отчетность в контролирующие органы
Сдавать отчеты в ФНС через интернет можно с 2002 года. Фонды и статистика ввели электронную отчетность чуть позже, но и она уже стала привычной. Более того, для многих компаний интернет-отчетность уже стала обязательной. Например, это компании, где работает больше 100 сотрудников, и плательщики НДС. Но множество маленьких и микробизнесов пока отчитываются на бумаге. Покупать отчетность отдельно для них было бы неразумно. А вот подписаться на онлайн-бухгалтерию, чтобы попутно автоматизировать и другие процессы — хорошая идея. Отчеты в таких сервисах не просто уходят в налоговую через интернет — они еще и готовятся одной кнопкой, потому что все данные уже есть.
© КонтурОтчетность через интернет
© Контур
Отчетность через интернет
Документооборот
Всё больше компаний переходят на ЭДО. В 2020 году через сервисы Контура прошло 359 миллионов электронных юридически значимых документов — на 40% больше, чем в 2019-м. Вот три причины, которые побуждают компании отказываться от бумаги:
- 1Быстрее закрывать сделки. У многих компаний отсчёт отсрочки платежа начинается после того, как клиенты получат товаросопроводительные документы. Получить бумажные документы — 1-2 недели, электронные — несколько минут. В результате сокращается дебиторская задолженность и увеличивается объём оборотных средств.
- 2Меньше расхождений и вопросов со стороны налоговой. Если сервис ЭДО интегрирован с учетной программой, счета-фактуры принимаются к учету автоматически. А, значит, не будет расхождений из-за ошибок ввода, лишних требований от налоговой и проблем с вычетом по НДС.
- 3Меньше ошибок. Возьмем строительство. Подрядчики часто составляют документы с ошибками — приходится ждать, когда документ исправят и привезут заново. В ЭДО строительная компания готовит документ за подрядчика и отправляет ему шаблон. Подрядчик заполняет пустые строки и выставляет документ строительной компании как получателю. Заказчик экономит время, а подрядчику так проще, чем заполнять документ с нуля.
© КонтурЭлектронный документооборот
© Контур
Электронный документооборот
Проверка контрагентов
То, что проверять поставщиков и подрядчиков нужно, уже ни у кого не вызывает сомнений. Никому не хочется иметь дело с бизнесменом, который пропадает, прихватив предоплату. Вопрос в том, как именно проверять. Можно это делать через открытые государственные ресурсы. Можно через коммерческие сервисы. Преимущество последних в том, что они собирают все данные в одном месте, анализируют их и подсвечивают те моменты, на которые стоит обратить внимание.
© КонтурПроверка контрагентов
© Контур
Проверка контрагентов
Например, такие сервисы видят, с кем аффилирован ваш потенциальный партнер — через родственные связи владельцев, участие в уставном капитале, договоры, общие расчетные счета. Это значит, что вы видите всю подноготную своего потенциального партнера и с меньшей вероятностью нарветесь на мошенников.
© КонтурПроверка контрагентов
© Контур
Проверка контрагентов
Учет товаров в малой рознице
Розница обязана применять онлайн-кассы и указывать в чеках номенклатуру товаров. Если магазин уже автоматизировал учет товаров, номенклатура — не проблема. Если нет, возникают сложности: заводить номенклатуру вручную через личный кабинет кассовой программы неудобно.
Допустим, небольшой магазин промтоваров применяет кассу, а учет товаров ведет в Excel. Номенклатуру он заводит, перебивая названия товаров из накладных поставщиков и выставляя цены. Но вот закупочные цены у нескольких поставщиков изменились, а, значит, нужно менять и отпускные цены, чтобы не сработать в ноль или наторговать себе в убыток. Если товаров сотни, вручную делать это очень долго, а управиться нужно до начала новой смены. Товароучетная система облегчает эту задачу: она автоматически пересчитывает отпускные цены, если меняются закупочные, и передает эти данные на кассу.
© КонтурУчет товаров в малой рознице
© Контур
Учет товаров в малой рознице
13 августа, 20:37Налоги для ИП в 2021 году: какую систему налогообложения выбрать