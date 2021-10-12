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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20211012/craig-1754065710.html
Дэниел Крейг раскрыл подробности сиквела "Достать ножи"
Дэниел Крейг раскрыл подробности сиквела "Достать ножи" - РИА Новости, 12.10.2021
Дэниел Крейг раскрыл подробности сиквела "Достать ножи"
Актер Дэниел Крейг в беседе с изданием Empire рассказал о предстоящем фильме с ним в главной роли — сиквеле детектива "Достать ножи", а также о том, чем он... РИА Новости, 12.10.2021
2021-10-12T02:19
2021-10-12T02:19
культура
новости культуры
дэниел крейг
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крис эванс
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МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Актер Дэниел Крейг в беседе с изданием Empire рассказал о предстоящем фильме с ним в главной роли — сиквеле детектива "Достать ножи", а также о том, чем он будет отличаться от первой части. Актер также рассказал, что считает большой удачей снова поработать с режиссером и сценаристом фильма Райаном Джонсоном. По мнению Крейга, он "великий автор". Сиквел "Достать ножи" пока не получил официального названия, как и дату выхода. Детали сюжета тоже не раскрывают. Но известно, что в нем вряд ли появятся герои из предыдущей ленты, которых сыграли Ана де Армас, Крис Эванс, Джейми Ли Кертис, Рон Джонсон и другие.Первый фильм, вышедший в 2019 году, собрал в прокате более 311 миллионов долларов при бюджете в 40 миллионов и получил положительные оценки от зрителей и критиков за оригинальный сюжет и свежий взгляд на жанр детектива. Весной этого года стало известно, что стриминговый сервис Netflix приобрел права на два дополнительных сиквела за 450 миллионов долларов.
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новости культуры, дэниел крейг, кино и сериалы, netflix, что посмотреть , крис эванс, ана де армас
02:19 12.10.2021
 
Дэниел Крейг раскрыл подробности сиквела "Достать ножи"

Актер Дэниел Крейг рассказал, чем удивит вторая часть детективного фильма "Достать ножи"

© Централ ПартнершипКадр из фильма "Достать ножи"
Кадр из фильма Достать ножи
© Централ Партнершип
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Актер Дэниел Крейг в беседе с изданием Empire рассказал о предстоящем фильме с ним в главной роли — сиквеле детектива "Достать ножи", а также о том, чем он будет отличаться от первой части.

"Мы только что закончили снимать второй фильм, буквально несколько недель назад, — поделился подробностями Крейг. — Осмелюсь ли я сказать, что он будет лучше? Посмотрим. Не хочу испытывать судьбу. Но этот проект совсем другой, и это удивительно. Это все еще детектив Бенуа Бланк (частный сыщик, которого играет Крейг. — Прим. ред.), но совсем иной. Я очень рад этому".

Актер также рассказал, что считает большой удачей снова поработать с режиссером и сценаристом фильма Райаном Джонсоном. По мнению Крейга, он "великий автор".
Сиквел "Достать ножи" пока не получил официального названия, как и дату выхода. Детали сюжета тоже не раскрывают. Но известно, что в нем вряд ли появятся герои из предыдущей ленты, которых сыграли Ана де Армас, Крис Эванс, Джейми Ли Кертис, Рон Джонсон и другие.
Первый фильм, вышедший в 2019 году, собрал в прокате более 311 миллионов долларов при бюджете в 40 миллионов и получил положительные оценки от зрителей и критиков за оригинальный сюжет и свежий взгляд на жанр детектива.
Весной этого года стало известно, что стриминговый сервис Netflix приобрел права на два дополнительных сиквела за 450 миллионов долларов.
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КультураНовости культурыДэниел КрейгКино и сериалыNetflixчто посмотретьКрис ЭвансАна де Армас
 
 
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