https://ria.ru/20211012/craig-1754065710.html
Дэниел Крейг раскрыл подробности сиквела "Достать ножи"
Дэниел Крейг раскрыл подробности сиквела "Достать ножи" - РИА Новости, 12.10.2021
Дэниел Крейг раскрыл подробности сиквела "Достать ножи"
Актер Дэниел Крейг в беседе с изданием Empire рассказал о предстоящем фильме с ним в главной роли — сиквеле детектива "Достать ножи", а также о том, чем он... РИА Новости, 12.10.2021
2021-10-12T02:19
2021-10-12T02:19
2021-10-12T02:19
культура
новости культуры
дэниел крейг
кино и сериалы
netflix
что посмотреть
крис эванс
ана де армас
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156149/00/1561490005_0:85:2048:1237_1920x0_80_0_0_42cb7a48e69380a3fb6061654d128df6.jpg
МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Актер Дэниел Крейг в беседе с изданием Empire рассказал о предстоящем фильме с ним в главной роли — сиквеле детектива "Достать ножи", а также о том, чем он будет отличаться от первой части. Актер также рассказал, что считает большой удачей снова поработать с режиссером и сценаристом фильма Райаном Джонсоном. По мнению Крейга, он "великий автор". Сиквел "Достать ножи" пока не получил официального названия, как и дату выхода. Детали сюжета тоже не раскрывают. Но известно, что в нем вряд ли появятся герои из предыдущей ленты, которых сыграли Ана де Армас, Крис Эванс, Джейми Ли Кертис, Рон Джонсон и другие.Первый фильм, вышедший в 2019 году, собрал в прокате более 311 миллионов долларов при бюджете в 40 миллионов и получил положительные оценки от зрителей и критиков за оригинальный сюжет и свежий взгляд на жанр детектива. Весной этого года стало известно, что стриминговый сервис Netflix приобрел права на два дополнительных сиквела за 450 миллионов долларов.
https://ria.ru/20211007/craig-1753471965.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156149/00/1561490005_0:0:2048:1536_1920x0_80_0_0_b8989a9df462cfb5c53fde3332e81ec4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, дэниел крейг, кино и сериалы, netflix, что посмотреть , крис эванс, ана де армас
Дэниел Крейг раскрыл подробности сиквела "Достать ножи"
Актер Дэниел Крейг рассказал, чем удивит вторая часть детективного фильма "Достать ножи"
МОСКВА, 12 окт — РИА Новости.
Актер Дэниел Крейг в беседе с изданием Empire рассказал
о предстоящем фильме с ним в главной роли — сиквеле детектива "Достать ножи", а также о том, чем он будет отличаться от первой части.
"Мы только что закончили снимать второй фильм, буквально несколько недель назад, — поделился подробностями Крейг. — Осмелюсь ли я сказать, что он будет лучше? Посмотрим. Не хочу испытывать судьбу. Но этот проект совсем другой, и это удивительно. Это все еще детектив Бенуа Бланк (частный сыщик, которого играет Крейг. — Прим. ред.), но совсем иной. Я очень рад этому".
Актер также рассказал, что считает большой удачей снова поработать с режиссером и сценаристом фильма Райаном Джонсоном. По мнению Крейга, он "великий автор".
Сиквел "Достать ножи" пока не получил официального названия, как и дату выхода. Детали сюжета тоже не раскрывают. Но известно, что в нем вряд ли появятся герои из предыдущей ленты, которых сыграли Ана де Армас, Крис Эванс, Джейми Ли Кертис, Рон Джонсон и другие.
Первый фильм, вышедший в 2019 году, собрал в прокате более 311 миллионов долларов при бюджете в 40 миллионов и получил положительные оценки от зрителей и критиков за оригинальный сюжет и свежий взгляд на жанр детектива.
Весной этого года стало известно, что стриминговый сервис Netflix приобрел
права на два дополнительных сиквела за 450 миллионов долларов.